"Χαστούκι" στον Πούτιν: Οι Ουκρανοί περικύκλωσαν την πολη Λιμάν και ανάγκασαν τους Ρώσους σε ταπεινωτική υποχώρηση

Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τα χαμόγελα που περίσσεψαν στο Κρεμλίνο για την προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας έπειτα από διεξαγωγή δημοψηφισμάτων-παρωδία σε τέσσερις περιοχές, ακόμη μια καίρια νίκη του ουκρανικού στρατού στο Ντονμπάς έρχεται να αποδείξει ότι οι ισορροπίες στο πεδίο των μαχών έχουν ανατραπεί. Η είδηση - το Σάββατο το απόγευμα - ότι η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από τη στρατηγική πόλη Λιμάν της Ουκρανίας επιτρέποντας στα ουκρανικά να την ανακαταλάβουν, είναι κομβικής σημασίας καθώς επιβεβαιώνει ότι η ρωσική εκστρατεία βρίσκεται σε οπισθοδρόμηση.

Η υποχώρηση αποφασίστηκε από τη Μόσχα εν μέσω φόβων ότι χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες θα περικύκλωναν την πόλη, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εκπρόσωπος των ανατολικών δυνάμεων της Ουκρανίας είπε ότι η Ρωσία είχε 5.000 έως 5.500 στρατιώτες στο Λιμάν, αλλά ότι ο αριθμός των στρατευμάτων που είχαν βρεθεί να έχουν περικυκλωθεί ήταν μικρότερος λόγω σημαντικών απωλειών.

"Έχουμε μια ερώτηση για εσάς: Θα θέλατε μια επανάληψη;"

"Η ρωσική ομάδα στην περιοχή του Λιμάν είναι περικυκλωμένη", είχε δηλώσει λίγο πριν τη ρωσική ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου, Σέρχι Τσερεβάτι, στην ουκρανική τηλεόραση.

Το βράδυ του Σαββάτου, η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο twitter του ουκρανικού υπουργείο Άμυνας, γράφτηκε για να στείλει στους Ρώσους ένα πάρα πολύ σκληρό μήνυμα, εμψυχώνοντας την ίδια στιγμή τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις:

"Ευχαριστούμε το "υπουργείο Άμυνας" της Ρωσίας για την επιτυχή διοργάνωση της επιχείρησης "Ιζιουμ 2.0" [σ.σ. αναφορά στην ανακατάληψη της πόλης Ιζιούμ τον περασμένο μήνα]. Σχεδόν όλα τα στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί στο Λιμάν μεταφέρθηκαν επιτυχώς είτε μέσα σε σάκους πτωμάτων είτε στην Ουκρανία ως αιχμάλωτοι. Έχουμε μια ερώτηση για εσάς: Θα θέλατε μια επανάληψη;"

"Το Λιμάν ανήκει στην Ουκρανία"

"1η Οκτωβρίου: Ξετυλίγουμε την επίσημη σημαία μας και την καρφώνουμε στη γη μας. Το Λιμάν ανήκει στην Ουκρανία", είπε ένας από τους στρατιώτες, όρθιος πάνω στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος.

Στον παρακάτω χάρτη από το ρωσικό κανάλι Rybar στο Telegram, φαίνονται οι θέσεις των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να κυματίζουν τη σημαία τους στα περίχωρα της πόλης.

Λιμάν: κόμβος logistics

Η πόλη είχε χρησιμοποιηθεί ως κόμβος στην εφοδιαστική αλυσίδα από τη Ρωσία. Βρίσκεται στο Ντονμπάς, στην επαρχία Ντονέτσκ που είναι μερικώς κατεχόμενη από τους Ρώσους. Πλέον, δίνει εκ νέου πρόσβαση στα ουκρανικά σε περισσότερα εδάφη στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Από την αρχή του πολέμου, η Ρωσία χρησιμοποίησε το Λιμάν ως κόμβο εφοδιασμών και μεταφορών για τις επιχειρήσεις της στα βόρεια της περιοχής του Ντόνετσκ. Η πτώση του μπορεί να θεωρηθεί ως το μεγαλύτερο κέρδος στο πεδίο της μάχης για την Ουκρανία, έπειτα από τις ανακαταλήψεις-αστραπή εδαφών στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού είπε ότι η ανακατάληψη του Λιμάν θα επιτρέψει στο Κίεβο να προελάσει στην περιοχή του Λουγκάνσκ, ανατρέποντας τον ρωσικό ισχυρισμό - που είχε διατυπωθεί στις αρχές Ιουλίου - περί ολοκληρωτικής κατοχής.

"Το Λίμαν είναι σημαντικό γιατί είναι το επόμενο βήμα προς την απελευθέρωση του ουκρανικού Ντονμπάς. Είναι μια ευκαιρία να πάμε παραπέρα στην Κρεμίννα και το Σιεβιεροντόνετσκ. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό και ψυχολογικά", είπε.

Ο σύμβουλος του Ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γερασένκο, ανάρτησε στον δικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε Ουκρανές στρατιωτίνες έτοιμες για μάχη.

