Πρώην στέλεχος της ΔΕΑ κυκλοφόρησε νουβέλα για τους αγνοούμενους τού 1974

Το βιβλίο έχει τίτλο «Η επιστροφή του γνωστού θανάτου» (Return of the Known Death).

Γράφει ο Φίλιππος Πόλο Ο Όλεγκ Εγκόροφ, πρώην στέλεχος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) εξέδωσε και κυκλοφορεί νουβέλα αφιερωμένη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο, στους αγνοούμενους και την αγάπη. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η επιστροφή του γνωστού θανάτου» (Return of the Known Death).

Η πλοκή του βιβλίου Μία Ε/κ γυναίκα και το νεογέννητό παιδί της, το 1974, μετά την τουρκική εισβολή εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν ίχνη. Η τύχη τους αγνοείται για δεκαετίες. Μια ξαφνική πληροφορία, στο σήμερα, απειλεί να αποκαλύψει την αλήθεια, αν κάποιος τολμήσει να την αποκαλύψει. Ο διπλωμάτης του ΟΗΕ Κόνραντ Άλμποργκ , ηγείται της αναζήτησης για τους αγνοούμενους. Κυνηγημένος από προσωπικούς δαίμονες , παγιδευμένος σε αποτυχημένες σχέσεις και εγκλωβισμένος μεταξύ του καθήκοντος και της συνείδησής του σκοντάφτει σε ένα μυστικό που είναι ικανό να διασαλεύσει την εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία και να προκαλέσει ένα διεθνές σκάνδαλο και να τελειώσει την καριέρα του. Το να κυνηγήσει την αλήθεια σημαίνει ότι πρέπει να αψηφίσει την Κυπριακή κυβέρνηση αλλά και τους ανωτέρους του στον ΟΗΕ, να ρισκάρει τα πάντα για την δικαιοσύνη. Ενώ οι πολιτικές ίντριγκες και οι διακοινοτικές έριδες τον περιορίζουν, μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα φαντάσματα του παρελθόντος αλλά και τις ίδιες του τις πεποιθήσεις για την τίμή, το καθήκον και την αγάπη. Σε ένα κόσμο που η επιρροή του ΟΗΕ φθίνει και κάθε κίνηση εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους, θα διατηρήσει το status quo ή θα τα ρισκάρει όλα για να υπηρετήσει την αλήθεια και για μια αναπάντεχη αγάπη;