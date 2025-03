Η Λευκωσία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις του μέλλοντος για το 2025!

Αυτή η σημαντική διάκριση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναδεικνύει τη Λευκωσία ως μια πόλη που δεν σταματά να αναπτύσσεται

Η Λευκωσία κατακτά διεθνή αναγνώριση στην κατάταξη "European Cities and Regions of the Future 2025" του fDi Intelligence, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ανερχόμενος κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η κυπριακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Λευκωσίας, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Οξφόρδη (Ηνωμένο Βασίλειο), το Λιντς (Αυστρία) και η Γενεύη (Ελβετία), ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

· 2η θέση στις Καλύτερες Μικρές Ευρωπαϊκές Πόλεις του Μέλλοντος 2025 στην κατηγορία Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Τρόπος Ζωής

· 10η θέση στις Καλύτερες Μικρές Ευρωπαϊκές Πόλεις του Μέλλοντος 2025 στην κατηγορία FDI Strategy (Στρατηγική για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

Αυτή η σημαντική διάκριση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναδεικνύει τη Λευκωσία ως μια πόλη που δεν σταματά να αναπτύσσεται, δημιουργώντας ένα δυναμικό και φιλόξενο περιβάλλον για επενδύσεις, καινοτομία και εξειδικευμένα ταλέντα από όλο τον κόσμο.

Μέσα από στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί:

· Τη δημιουργία και ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

· Δράσεις για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και στρατηγικών επενδύσεων

· Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, εθνικά, ανταγωνιστικά και άλλα προγράμματα

· Την ανάπτυξη της έξυπνης πόλης

· Την αναγέννηση του ιστορικού κέντρου

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών μας για τη δημιουργία μιας πόλης που προάγει την καινοτομία, προσελκύει επενδύσεις και προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η Λευκωσία εξελίσσεται δυναμικά, εδραιώνοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη ως πόλος ανάπτυξης και δημιουργίας.», δήλωσε ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος.

Η κατάταξη "European Cities and Regions of the Future" του fDi Intelligence αξιολογεί πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης βάσει κριτηρίων όπως η οικονομική δυναμική, η προσβασιμότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι στρατηγικές προσέλκυσης νέων επιχειρήσεων.