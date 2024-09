Αποσύρεται συσκευής φρυγανιέρας από την αγορά για λόγους ασφαλείας

Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον διανομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Συσκευή φρυγανιέρας η οποία δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη έχει εντοπίσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, πρόκειται για είδος φρυγανιέρας με κατασκευαστή την TZS FIRST AUSTRIA, μοντέλο: FA-5367-CH (WD-005), χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50/60 Hz, 1100-1300 W, χώρα κατασκευής την Κίνα και διανομέας την A. Stephanis & Co Ltd. Επισημαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος για εγκαύματα από τη χρήση της.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στον διανομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Τέλος, παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση msa@ems.mcw.gov.cy ή στο φαξ 22348202.