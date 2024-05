Ο ρατσισμός σε βάρος των ΛΟΑΤΙ προσώπων δεν έχει εκλείψει - Μήνυμα της Επιτρόπου Διοικήσεως για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας

Oι διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Oι διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πλήττουν τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης και παραβιάζουν ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, η οποία σημειώνει πως για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, κρίσιμο είναι «να παραμείνουμε στοχοπροσηλωμένοι στην αποτελεσματική αποδόμηση στερεοτύπων και μύθων, που διαπερνούν την κοινωνία, αναφορικά στο ζήτημα της σεξουαλικής συμπεριφοράς».

Σε τοποθέτησή της, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει πως «η ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής ως δήλωσης μίσους, η ποινική αναγνώριση του κινήτρου της προκατάληψης κατά ομάδας προσώπων που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ως παράγοντα επιβαρυντικό της ποινής καθώς και η νομική αναγνώριση των ομόφυλων συμβιώσεων, μέσω της υιοθέτησης του θεσμού της πολιτικής συμβίωσης, αποτελούν, αναμφίβολα, παραδείγματα καλών πρακτικών και ενδείξεις της σημαντικής νομοθετικής προόδου που έχει επιτευχθεί».

Όπως προσθέτει ως θεσμός εξακολουθεί να παρατηρεί ότι «o ρατσισμός σε βάρος των ΛΟΑΤΙ προσώπων δεν έχει εκλείψει», συμπληρώνοντας πως «μέλη της κοινότητας εξακολουθούν να γίνονται θύματα συστηματικών διακρίσεων, αρνητικών στερεοτύπων, εκφοβισμού ακόμα και βίαιων επιθέσεων».

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι με αφορμή τέτοια φύσεως περιστατικά, που είδαν το φως της δημοσιότητας και στην Κύπρο, έχει τονίσει «μέσα από τις άμεσες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις της ότι οι διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πλήττουν τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης και παραβιάζουν ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».

«Είναι, συνακόλουθα σημαντικό και αναγκαίο όπως η σοβαρότητα ομοφοβικών /τρανσφοβικών περιστατικών να μην υποτιμάται ή να συγκαλύπτεται μέσω του χαρακτηρισμό τους ως μεμονωμένων περιστατικών. Θα πρέπει, αντίθετα, αυτά να αναγνωρίζονται και αξιολογούνται ως ομοφοβικά/τρανσφοβικά/αμφιφοβικά αδικήματα, ώστε να υπενθυμίζεται και να υπογραμμίζεται, με αυτό τον τρόπο, η θέση της πολιτείας για μηδενική ανοχή τους», αναφέρει.

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη ο θεσμός της Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεχίσει την ενεργή δράση, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων του ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της ορατότητάς τους, την καταπολέμηση ομοφοβικών/τρανσβοβικών/αμφιφοβικών στερεοτύπων αντιλήψεων.

Χαιρετίζει τη κοινή Υπουργική Διακήρυξη της 15ης Μαΐου του 2024 στη Χάγη, 32 χωρών μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, στο Ευρωπαϊκό IDAHOT + Forum 2024 με τίτλο Τhe Future of Freedom and Equality in Europe και εκφράζει την ετοιμότητα, για στήριξη και συνεργασία στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρίως στην δέσμευση τους για συνεργασία και στήριξη των θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Φορέων Ισότητας όπως είναι Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων.