Blue Limassol Forum: Απαραίτητη η ευθυγράμμιση του στόχου της Λεμεσού για κλιματική ουδετερότητα με τον στόχο διασφάλισης της ποιότητας ζωής

Μόνο η ολιστική προσέγγιση των προκλήσεων μπορεί να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού

Η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της αναδείχθηκαν κατά το φετινό Blue Limassol Forum, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο του Συνεδρίου, το οποίο έγινε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λεμεσού, βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Αποστολή της Λεμεσού -EU Mission Cities- για κλιματική ουδετερότητα και ψηφιακή μετάβαση μέχρι το 2030. Υπενθυμίζεται ότι η Λεμεσός έλαβε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το EU Mission Label, με το οποίο καθίσταται μία από τις 100 ευρωπαϊκές πόλεις με στόχο να καταστούν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες μέχρι το 2030.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. Μαρίνα Χατζημανώλη, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης, με πρωτοβουλία του οποίου ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια το εν λόγω Συνέδριο, και η Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Νατάσσα Φρειδερίκου.

Κατά την ομιλία της, η Υφυπουργός Ναυτιλίας εξήρε την αφοσίωση του Δήμου Λεμεσού και του Πανεπιστημίου Frederick στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μελέτη που εκπόνησαν ερευνητές/τριες του Πανεπιστημίου Frederick για εντοπισμό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της Λεμεσού. Η Υφυπουργός επισήμανε ότι στη βάση αυτής της μελέτης, το Υφυπουργείο έλαβε σοβαρά υπόψη το συμπέρασμα της μελέτης για κατακερματισμό των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και αποφάσισε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για καλύτερο συντονισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης ανέφερε ότι «η ενίσχυση της δυναμικής της Γαλάζιας Οικονομίας, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού και σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος συνδιοργανώνει, με το Πανεπιστήμιο Frederick, το Blue Limassol Forum και έχει δημιουργήσει το Κέντρο Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας, που λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια. Το περσινό Blue Limassol Forum βρισκόταν σε πλήρη συνάρτηση με τη συμμετοχή του Δήμου στην ευρωπαϊκή αποστολή πόλεων και η φετινή θεματολογία, προχωρά ένα βήμα παρακάτω, συζητώντας πιο πρακτικές κατευθύνσεις και εστιάζοντας στις δράσεις σε ακτή και θάλασσα, που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών». Με την εξασφάλιση του EU Mission Label, συνέχισε ο κ. Νικολαΐδης, ο Δήμος Λεμεσού εστιάζει σε πιο πρακτικές και συγκεκριμένες προτάσεις, που θα οδηγήσουν σε δράσεις και έργα στις θεματικές της ενέργειας, των κτηρίων, των μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας, της θάλασσας και των ακτών, ενώ παράλληλα θα τρέχει οριζόντια η θεματική ενότητα που αφορά στην καινοτομία και τεχνολογία.

Ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο Frederick και τους/τις ακαδημαϊκούς του για τη συνεργασία, ο Δήμαρχος Λεμεσού σημείωσε ότι η εφαρμογή της «Σύμβασης της πόλης για το Κλίμα» δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ωστόσο υπογράμμισε πως η εμπειρία άλλων πόλεων αποδεικνύει πως ο στόχος δεν είναι ανέφικτος.

Στη δική της ομιλία, η Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Νατάσσα Φρειδερίκου, αφού συνεχάρη τον Δήμαρχο για το EU Mission Label, τόνισε πως από την πρώτη στιγμή, το Blue Limassol Forum αγκάλιασε την ιδέα της συνεργασίας όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στις ακτές της Λεμεσού, τους δημόσιους φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, ερευνητές/τριες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές/τριες αλλά, κυρίως, τους πολίτες της Λεμεσού. «Τα στοιχεία της συνεργασίας και της σύμπραξης αποδείχτηκαν καίριας σημασίας. Στο δρόμο προς την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη Λεμεσό, αξίζει να κατανοήσουμε πως καμία μακροχρόνια αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, την ανταλλαγή γνώσης και τη συντονισμένη δράση.»

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες στους τομείς του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας των ακτών, συμμετείχαν στο Blue Limassol Forum, το οποίο στην τέταρτη έκδοσή του αναδείχθηκε ως το κατεξοχήν Διεπιστημονικό Συνέδριο για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της ακτογραμμής της Λεμεσού.

Στις τέσσερις εισηγήσεις του Συνεδρίου και στη συζήτηση που ακολούθησε, επικράτησαν τα θέματα αξιοποίησης της θέσης της Λεμεσού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εμπλοκής των πολιτών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τη βιωσιμότητα των αστικών παράκτιων περιοχών, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της αναζήτησης καινοτόμων λύσεων ώστε η Λεμεσός να πετύχει τον μεγάλο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως ως στρατηγικός εταίρος και επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Frederick ηγείται της θεματικής «Λιμάνια και Παράκτια Ζώνη», μίας από τις πέντε θεματικές που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Λεμεσού για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη, με τρόπο βιώσιμο και ορθολογικό. Στην παρουσίασή του, ο Δρ Μιχάλης Μακρομηνάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick, αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Αποστολή και στην πρόταση του Πανεπιστημίου να προσεγγίσει ολιστικά τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν σημαντικά το θαλάσσιο οικοσύστημα της παράκτιας πόλης της Λεμεσού, με στόχο να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του οικοσυστήματος, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Ο Δρ Sergey Popravko, Λέκτορας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, αναφέρθηκε στην πρόταση του Πανεπιστημίου Frederick για την προοπτική ηλεκτροδότησης των πλοίων (με τη μέθοδο cold ironing) στο Λιμάνι Λεμεσού, με στόχο την προσαρμογή του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και την εναρμόνιση με τις σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες. Ο προσκεκλημένος ομιλητής Δρ Corrado Sciutto, Project & Commercial Manager στο Τμήμα Μεταφορών της DBA Pro, μετέφερε την εμπειρία από την εφαρμογή του cold ironing στα ιταλικά λιμάνια ενώ ο Δρ Δημήτρης Κλείτου, Λέκτορας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου, παρουσίασε το ερευνητικό πρόγραμμα IRSAI, στόχος του οποίου είναι η χρήση αισθητήρων και Τεχνητής Νοημοσύνης στην παρακολούθηση θαλάσσιων δραστηριοτήτων στον κόλπο της Λεμεσού.

Το Blue Limassol Forum και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισε ο Captain Eugen-Henning Adami, Πρόεδρος του Cyprus Foundation of the Sea (CyFoS) και μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Δρ Άγγελος Μενελάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick και Group Business Controller της Marlow Navigation, κ. Prabhat Kumar Jha, Διευθύνων Σύμβουλος της MSC Shipmanagement Ltd Κύπρου, Rear Admiral (Ret.) Καθηγητής Shaul Chorev, Επικεφαλής του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής Πολιτικής & Στρατηγικής στο Εθνικό Κέντρο Γαλάζιας Οικονομίας του Ισραήλ, κ. Hila Ehrenreich, Διευθύντρια του Ισραηλινού Εθνικού Κέντρου Γαλάζιας Οικονομίας και Καινοτομίας και Δρ Corrado Sciutto.

Πριν την έναρξη του Συνεδρίου, το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Institute for Maritime Policy and Strategy (MPS), με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Γαλάζιας Οικονομίας.