Εκατό προσωπικότητες στηρίζουν Γιάννη Αρμεύτη για Δημαρχία Λεμεσου - Δείτε τα ονόματα

Την υποστήριξή τους προς την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιάννη Αρμεύτη για τη Δημαρχία της Λεμεσού δηλώνουν δημοσίως άλλες 100 προσωπικότητες της πόλης, αναφέρει ανακοίνωση του εκλογικού επιτελείου του υποψήφιου Δημάρχου.
Πρόκειται, προστίθεται, για άτομα διαφορετικών ηλικιών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και τομείς της οικονομίας, με πλούσια κοινωνική δραστηριότητα και έντονο αποτύπωμα στο πεδίο δράσης τους και παρατίθεται λίστα με τα ονόματα τους. Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, άλλοι 200 πολίτες της Λεμεσού εξέφρασαν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα Αρμεύτη.
Δείτε τον κατάλογο:
1. DOTZER ΓΕΩΡΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2. JOHNPAUL ΜΑΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3. KHALIL ΡΑΝΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
4. ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΓΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ
6. ΑΚΑΜΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
8. ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
9. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, FINTECH CONSULTANT
10. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΙΑΛΤΟ
12. ΒΗΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
13. ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΤΡΟΟΔΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
14. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
15. ΓΙΩΡΓΑΛΕΤΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
16. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
17. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ
18. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ
19. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΕΛΙΚΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
20. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
21. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
22. ΔΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
23. ΔΡ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΗΒΕΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
24. ΔΡ. ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
25. ΔΡ. ΚΟΥΛΟΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
26. ΔΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
27. ΔΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΦΗ – ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ
28. ΔΡ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
29. ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ – ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
30. ΔΡ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
31. ΔΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
32. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALINEA
33. ΔΩΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
34. ΔΩΡΙΤΗΣ Γ. ΕΡΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
35. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
36. ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΜΟΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
37. ΖΑΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
38. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
39. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ SHOPKEEPER/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
40. ΙΒΑΝΣΚΥ ΜΑΤΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
41. ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
42. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛ – INTERIOR & PRODUCT DESIGNER
43. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
44. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
45. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ
46. ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
47. ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ ΡΕΝΟΣ – SALES MANAGER TOP KINISIS TRAVEL PLC
48. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΡΙΑ
49. ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
50. ΛΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
51. ΛΑΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
52. ΛΙΜΝΑΤΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
53. ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
54. ΛΟΙΖΙΔΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
55. ΛΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56. ΛΥΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
57. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ
58. ΜΑΛΑ ΚΟΛΩΝΙΑ ΛΗΔΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
59. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΜΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
60. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
61. ΜΟΥΣΚΟΥ ΣΟΦΗ – IMAGE & BRANDING CONSULTANT
62. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΙΟΣ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ ΕΚΟ
63. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
64. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΔΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
65. ΠΑΛΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
66. ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ ΕΣΘΗ – ΠΡΩΗΝ ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΟΣ
67. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ
68. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΙΩ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
69. ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΕΜΙΛΥ – PILATES PRACTITIONER
70. ΠΑΣΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΚΑΛΕΡΥ
71. ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
72. ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΑΣ) – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
73. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΛΟΥΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
74. ΠΙΡΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
75. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ
76. ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΗ
77. ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΤΗΣ
78. ΣΑΠΑΡΙΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – CONSTRUCTION MANAGER LIDL CYPRUS
79. ΣΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
80. ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ-ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
81. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
82. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΟΥΣΙΚH ΣΚΗΝΗ “ΚΥΚΛΟΣ”
83. ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΟΥ-ΠΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
84. ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
85. ΤΣΑΝΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
86. ΤΣΙΕΤΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ “ΕΠΙΛΟΓΗ”
87. ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
88. ΤΤΟΦΗΣ ΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
89. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
90. Χ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
91. ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
92. ΧΕΙΛΕΤΗ ΕΛΕΝΑ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
93. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΑΜΟΥΘ) – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
94. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
95. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
96. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΒΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
97. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΝΑ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
98. ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
99. ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ – CHIEF FINANCIAL OFFICER ASBISC ENTERPRISES PLC
100. ΧΩΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΡΟΥΛΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
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