Λαμβάνει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ο 3ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Ρομποτικής

Το εγγεγραμμένο μη-κερδοσκοπικό Ίδρυμα Achievement Foundation for Talented and Gifted Youth διοργανώνει, σ’ ένα ρομποτικό Σαββατοκύριακο στις 9 και 10 Μαρτίου 2024, στο κλειστό Στάδιο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία, τον 3ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotic Day & FIRST Tech Challenge Cyprus 2024.

Η φετινή διοργάνωση αποτελείται από δυο μέρη. Το Σάββατο 9/3, στο Robotic Day Cyprus 2024, θα γίνουν οι ρομποτικές προκλήσεις που αφορούν στις ρομποτικές πλατφόρμες LEGO & ARDUINO. Την Κυριακή 10/3, στο FIRST Tech Challenge Cyprus 2024, θα γίνουν οι ρομποτικές προκλήσεις που αφορούν στην προηγμένη ρομποτική πλατφόρμα REV USA.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Robotic Day Cyprus 2024, απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών. Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός FIRST Tech Challenge Cyprus 2024, απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

Οι νικήτριες ομάδες από το Robotic Day Cyprus 2024, προκρίνονται για να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο διαγωνισμό Robotic Day στην Πράγα, Τσεχία, που διεξάγεται τον Ιούνιο 2024. Οι νικήτριες ομάδες από το FIRST Tech Challenge Cyprus 2024, προκρίνονται για να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο διαγωνισμό FIRST Tech Challenge στο Χιούστον, Αμερική, που διεξάγεται τον Απρίλιο 2024.

Το ρομποτικό Σαββατοκύριακο 9-10 Μαρτίου 2024, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Επίσης, την διοργάνωση στηρίζει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ).

Tην διοργάνωση στηρίζουν οι εταιρείες Wargaming και National Park Rescue (NPR UK) ως πλατινένιοι χορηγοί και οι εταιρείες Ελληνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ Κύπρου, Institute of Engineering & Technology (IET) - Cyprus Network, CYTA και CONEQ ως ασημένιοι χορηγοί, όπως και η διαφημιστική εταιρεία DELEMA McCANN Cyprus.