Αυθόρμητη προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι οδηγοί βυτιοφόρων καυσίμων που ανεφοδιάζουν από τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων Κύπρου στην περιοχή του Βασιλικού. Σχετικά άρθρα

Σε ανακοίνωση οι συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ- ΠΕΟ ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ αναφέρουν πως «σε αυθόρμητη προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας κατήλθαν σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2024 όλοι οι εργαζόμενοι οδηγοί καυσίμων που ανεφοδιάζουν από τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων Κύπρου στην περιοχή του Βασιλικού». Σημειώνεται πως «οι εργαζόμενοι των εταιρειών CYPOIL TRADING LTD, GO NOW, MICHAELAS, STAROIL, MELETHS κατήλθαν σε στάση εργασίας λόγω του ότι το δεν τους επιτρέπεται να κατέβουν στο τερματικό για τις βασικές τους ανάγκες καθώς και για να έχουν ένα αξιοπρεπές διάλειμμα μεταξύ των δρομολογίων για να φάνε και να συνεχίσουν την εργασία τους». Σημειώνεται επίσης πως «είναι υποχρεωμένοι να σταθμεύουν τα βυτιοφόρα τους στην στροφή έξω από το τερματικό με φόβο καθημερινά να προσκρούσει είτε φορτηγό είτε άλλο βυτιοφόρο είτε ιδιωτικό όχημα στα δικά τους». Τονιζεται πως «όλοι οι εργαζόμενοι καλούν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας όπως παρέμβει για να λυθούν αυτά τα τόσο σημαντικά προβλήματα των εργαζομένων που άπτονται του τομέα ασφάλειας και υγείας».