Δικαιώθηκε η Logicom από το Διοικητικό Δικαστήριο για ακύρωση του διαγωνισμού ERP

Tο Διοικητικό Δικαστήριο δικαίωσε μερικώς την εταιρεία Logicom Solutions Ltd σε προσφυγή που κατέθεσε κατά του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αναφορικά με διαγωνισμό για την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος επιχειρησιακών πόρων (ERP), ακυρώνοντας την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αιτήτρια εταιρεία υποστήριξε πως το Γενικό Λογιστήριο εφάρμοσε διαφορετική αντιμετώπιση κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού επιδεικνύοντας υπέρμετρη και αδικαιολόγητη αυστηρότητα κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε από την ίδια και ταυτόχρονα ανεπίτρεπτη επιείκεια και ελαστικότητα κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε από το Ενδιαφερόμενο Μέρος και επιπρόσθετα προσέβαλε την απόφαση κατακύρωσης, ισχυριζόμενη ότι η προσφορά του ΕΜ παρουσίαζε ουσιώδεις αποκλίσεις από τους Όρους του Διαγωνισμού και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για πρόκριση στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού και/ή για να πετύχει κατακύρωση και/ή επιλογή του ως συνέπεια των πιο πάνω αποκλίσεων και συνεπώς παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

«Η εκ των υστέρων υποβολή στοιχείων, τα οποία είναι ουσιώδη κατά την αξιολόγηση μιας προσφοράς, είναι ανεπίτρεπτη, επειδή παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, όπως ορθά υποστηρίζουν ότι συνέβη στη ενώπιον μας υπόθεση» αναφέρει στην απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η προσφυγή επιτυγχάνει μερικώς, ως προς την προσβολή της κατακύρωσης του διαγωνισμού «lmplementation, Maintenance and Operation ofan Enterprise Resource Planning System (ERP) providing functionality for Accounting, Budgeting, Human Resource Management and Payroll/Pensions» (Αρ. Διαγωνισμού ΓΛ 14/2016), στην εταιρεία Unit4 Business Software Ltd, και η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού στο Ενδιαφερόμενο Μέρος ακυρώνεται.