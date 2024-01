Center for Social Innovation: Έργο προωθεί βιωσιμότητα σε ΑΕΙ σε 4 χώρες περιλαμβανομένης της Κύπρου

"ξεκινώντας πριν από ένα χρόνο, το έργο έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προώθηση της συνεργασίας και στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου τόσο στις τοπικές όσο και στις παγκόσμιες κοινότητες"

Την έναρξη του έργου για αναβάθμιση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία σε πράσινες, βιώσιμες οντότητες ανακοίνωσε το Center for Social Innovation.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το έργο "Fostering Whole Institution Approach to Sustainability through Systems Thinking" ή "Sust-HEIn", αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια των ΑΕΙ και "ξεκινώντας πριν από ένα χρόνο, το έργο έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στην προώθηση της βιωσιμότητας σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προώθηση της συνεργασίας και στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου τόσο στις τοπικές όσο και στις παγκόσμιες κοινότητες".

Η κοινοπραξία συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και περιλαμβάνει ως οργανισμούς-εταίρους τους Symplexis, UNRF - Ίδρυμα Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, CSI - Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, LCU - Link Campus University, SYDIC - System Dynamics Italian Chapter, UAL - Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, Innohub - Valencia Inno Hub, An Taisce - The National Trust for Ireland και ASECU - Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.