Στο έργο LIFE-KEDROS απονεμήθηκε το Εθνικό βραβείο Energy Globe 2023

Το έργο αποτελεί συνεργασία του Τμήματος Δασών με το Πανεπιστήμιο Frederick και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου

Το έργο LIFE-KEDROS, με ανάδοχο φορέα το Τμήμα Δασών και συνεργαζόμενους εταίρους τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Energy Globe 2023. Το Energy Globe Award είναι το πλέον αναγνωρισμένο βραβείο στον τομέα του περιβάλλοντος και απονέμεται στα καλύτερα έργα παγκόσμια, που έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα. Το βραβείο στοχεύει να αναδείξει επιτυχημένα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, καταδεικνύοντας ότι για τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά μας προβλήματα υπάρχουν ήδη εφικτές λύσεις. Το έργο LIFE-KEDROS υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2016-2021, πετυχαίνοντας την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση του οικότοπου όπου συναντάται ο Κυπριακός Κέδρος, ένα από μόλις τέσσερα είδη κέδρων στον κόσμο.

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας. Την τελετή χαιρέτισαν μεταξύ άλλων η Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Κύπρο, Dr. Susanne Bachfischer, καθώς ο θεσμός του Energy Globe Award εδράζει στην Αυστρία, εκ μέρους της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Διευθυντής του Γραφείου της, κ. Θεόδουλος Μακρυγιάννης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Δρ Ανδρέας Χρήστου, και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Κώστας Καδής. Κατά την τελετή, ο Δρ Νικόλαος-Γεώργιος Ηλιάδης, Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου και Ανώτερος Ερευνητής στη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, παρουσίασε το έργο και τις καινοτόμες δράσεις που εφαρμόστηκαν για την υλοποίησή του.

«Είναι εμφανές ότι υπάρχει στη χώρα μας, παρά το μικρό της μέγεθος, η γνώση, η μεθοδικότητα και η δυνατότητα επίτευξης αξιοζήλευτων αποτελεσμάτων, που τυγχάνουν αναγνώρισης σε πανευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο», αναφέρθηκε στον χαιρετισμό της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρος Μαρίας Παναγιώτου, τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους της ο Διευθυντής του Γραφείου της, κ. Θεόδουλος Μακρυγιάννης.

Σε ομιλία του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Κώστας Καδής, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας Πανεπιστημίων και της επιστημονικής κοινότητας ευρύτερα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, επισημαίνοντας πως αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας ήταν και το έργο LIFE-KEDROS. Ο Καθ. Καδής έφερε επιπλέον ως επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας τη δημιουργία του Δικτύου Natura 2000, την εκπόνηση της στρατηγικής της Κύπρου για τη Βιοποικιλότητα που συντόνισε το Πανεπιστήμιο Frederick, και δράσεις για την κάλυψη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να καθιερωθεί και να ενδυναμωθεί γιατί είναι αμοιβαία επωφελής, και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον ίδιο τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές», κατέληξε.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-KEDROS σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαχειριστικά μέτρα και μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του οικότοπου που βρίσκεται στις ψηλές κορυφές του Δάσους της Πάφου. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τη μείωση της πιθανότητας απώλειας του οικότοπου σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την αποκατάσταση και επέκτασή του και για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησής του. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και της επιστημονικής κοινότητας για τον οικότοπο και τον Κέδρο της Κύπρου. Οι δράσεις του έργου για την αντιμετώπιση των απειλών ήταν εμπνευσμένες από την ίδια τη φύση και κατάλληλα σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις του οικοτόπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο LIFE-KEDROS αναδείχθηκε το 2022 ως το Καλύτερο Έργο (Best of the Best) στην κατηγορία LIFE Nature των ευρωπαϊκών Βραβείων LIFE, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 116 κορυφαία, καινοτόμα περιβαλλοντικά έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2021 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.