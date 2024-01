Πως η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει τη διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Μία ενημερωτική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από την TechIsland HR Meetup με τη στήριξη της Quadcode

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά αυτοί που γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους αντικαταστήσουν». Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο πλαίσιο της πρόσφατης εκδήλωση του TechIsland για επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού, με θέμα το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει την επανάσταση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Ο TechIsland, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εταιρειών τεχνολογίας, διοργάνωσε το πρώτο του HR Community Meetup για το 2024, με τη στήριξη της Quadcode. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο κατάμεστο Rooftop της Quadcode στην Λεμεσό.

Το πάνελ των ομιλητών αποτελείτο από τους Michael Gitsis, Chief Financial & Administrative Officer στην Quadcode, Polina Lukina, People Analytics and Technology Manager στην Exness και Konstantin Grusha, Delivery Manager στην DataArt. Τη συζήτηση συντόνιζε η Yana Legkaya, Director of People Operations στην Prodly και συντονίστρια της Κοινότητας HR του TechIsland.

Το πάνελ εξέτασε την πολύπλευρη εξέλιξη των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού μέσω της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και βασικών ρυθμιστικών και ηθικών ζητημάτων:

● Η γνώση χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και η σύνταξη αποτελεσματικών εντολών (prompts) είναι απαραίτητη για κάθε εργαζόμενο στη σημερινή εποχή.

● Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά αυτοί που θα αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

● Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ανθρώπου σε ένα τοπίο όπου κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η τεχνογνωσία στην επεξεργασία και βελτίωση της εκάστοτε εργασίας που δημιουργεί ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

● Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από πιθανούς υποψηφίους, αφού πρόκειται για μια δεξιότητα που πρέπει να αξιοποιηθεί.

● Οι επερχόμενες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για το HR, περιλαμβάνουν τη χρήση βοηθών AI κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συνεντεύξεων και εργαλείων ανάλυσης συμπεριφοράς.

● Το πρόσφατο ρυθμιστικό πλαίσιο Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ, αναμένεται να φέρει ανισότητες στη ρύθμιση και την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

● Είναι σημαντική η ευθυγράμμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με την εταιρική κουλτούρα, η συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία και κανονισμό και η διαφάνεια στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της, η Tanya Romanyukha, Head of Operations του TechIsland, ανέφερε “Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας και οικοδεσπότες αυτής της υπέροχης βραδιάς – την Quadcode και τη δυναμική της ομάδα. Η ανταπόκριση στη σημερινή εκδήλωση ήταν τρομερή, και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φέρνουμε και πάλι κοντά την τοπική κοινότητα επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού για να μοιραστούμε γνώσεις από ειδικούς για ένα κρίσιμο θέμα που θα επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον.”

Γνωστή για τις τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, η εταιρεία fintech Quadcode (Instagram, LinkedIn, Facebook) απασχολεί 700 υπαλλήλους και παρόχους υπηρεσιών σε 7 γραφεία σε όλο τον κόσμο – στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Μπαχάμες, την Αυστραλία και τα κεντρικά γραφεία στην Κύπρο. Η Quadcode υιοθέτησε από νωρίς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές της εργασίες όπως ανέφερε ο CFAO της εταιρείας Michael Gitsis κατά τη διάρκεια του πάνελ.

Ο Gitsis σχολίασε επίσης “Το AI στο HR δεν είναι απλώς μια τάση. Είναι μια μεταμορφωτική δύναμη. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε υπεύθυνα για να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Πρόκειται για προσαρμογή στην αλλαγή διατηρώντας παράλληλα τις βασικές ανθρώπινες αξίες μας. Στο εγγύς μέλλον, η χρήση κάποιου εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι τόσο συνηθές όπως όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική αριθμομηχανή. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση στο επιχειρηματικό τοπίο. Οι επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η αποτελεσματική επικοινωνία και τη διατήρηση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης.”

