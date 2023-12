Το EIMF παρουσιάζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Governance, Risk and Compliance

Κύριος στόχος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες, για την αποδοτική εφαρμογή περίπλοκων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, την προληπτική διαχείριση των κινδύνων, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συμβολή στην ανάπτυξη ανθεκτικών δομών διακυβέρνησης

Ανταποκρινόμενο στις δυναμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των υπηρεσιών, το European Institute of Management and Finance (EIMF) παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εταιρική Διακυβέρνηση, τη Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση (Governance, Risk and Compliance - GRC).

Οι ορθές πρακτικές GRC έχουν καταστεί υψίστης σημασίας τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως μετά από σημαίνουσες εταιρικές αποτυχίες και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, για τις οποίες αποδίδονται ευθύνες τόσο σε επίπεδο οργανισμών, όσο και σε επίπεδο εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών. Το πρόγραμμα του EIMF είναι ευθυγραμμισμένο με την αλλαγή φιλοσοφίας που αναδεικνύει τη σημασία του GRC και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του τομέα. Κύριος στόχος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες, για την αποδοτική εφαρμογή περίπλοκων ρυθμιστικών υποχρεώσεων, την προληπτική διαχείριση των κινδύνων, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συμβολή στην ανάπτυξη ανθεκτικών δομών διακυβέρνησης. Με αυτό τον τρόπο, θα διαφυλαχθεί και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στον κλάδο των υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων. Τα μαθήματα παραδίδονται από μια διακεκριμένη ομάδα ακαδημαϊκών με τη συμβολή έμπειρων και καταξιωμένων επαγγελματιών του κλάδου. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της παράδοσης των μαθημάτων, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για επαγγελματικές πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και ομοσπονδίες όπως οι: AGRC (Association of Governance, Risk and Compliance), ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) και CISI (Chartered Institute for Securities & Investment). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν, κατ’ επιλογή, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από τη μεγάλη γκάμα σεμιναρίων που προσφέρει το EIMF. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία για επαγγελματική δικτύωση μέσα από το εκτενές δίκτυο του EIMF. Τέλος, η ευκαιρία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνει το Κέντρο Καλής Διακυβέρνησης του EIMF, προσθέτει ακόμη μία πολύτιμη διάσταση στη μαθησιακή εμπειρία.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενότητες, όπως Ερευνητικές Μέθοδοι, Επιχειρηματική Ηθική, Αρχές και Πρακτική της Χρηματοοικονομικής, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Κανονιστική Συμμόρφωση και Αναφορά, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και η Διπλωματική Εργασία.

Καθώς ο κλάδος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα του GRC συνεχίζει να αυξάνεται. Το MSc in GRC απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων νομικών και επαγγελματιών συμμόρφωσης που αναζητούν πιο βαθιά γνώση στο αντικείμενό τους, στελεχών που διαχειρίζονται τους κινδύνους, διευθυντών που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων διακυβέρνησης, των επαγγελματιών του κλάδου που επιδιώκουν μια βαθύτερη κατανόηση του τομέα, καθώς και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θεσμούς, όπως οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές. Απόφοιτοι πανεπιστημίων με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, που όμως είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν μια καριέρα στον τομέα των υπηρεσιών, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αναμένουν επαγγελματική ανέλιξη σε θέσεις που σχετίζονται με το GRC, αυξημένες προοπτικές για αλλαγή καριέρας ή ανάληψη καινούργιων καθηκόντων, καθώς και ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης με εμπειρογνώμονες του κλάδου και σχετικές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης καθοδήγηση για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν περαιτέρω σπουδές μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου ακαδημαϊκών συνεργασιών.

