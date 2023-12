Junior Achievement Κύπρου: Έναρξη αιτήσεων για το Beyond Pre-Accelerator 2023-2024

Το Beyond Pre-Accelerator έχει ως σκοπό την εξεύρεση λύσεων στον τομέα του καρκίνου

Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου του προγράμματος Beyond Pre – Accelerator το 2021-2022, που διοργανώθηκε από το Junior Achievement Ευρώπης και Κύπρου με την υποστήριξη της Novartis Κύπρου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το νέο πρόγραμμα 2023 – 2024 είναι πλέον ανοιχτό στους αιτούντες.Το Beyond Pre-Accelerator έχει ως σκοπό την εξεύρεση λύσεων στον τομέα του καρκίνου. Δεχόμαστε αιτήσεις μέχρι 20 Δεκεμβρίου από φοιτητές/τριες και νεαρούς/ρές επαγγελματίες που θέλουν να προτείνουν λύσεις σε τομείς που αφορούν τον καρκίνο, όπως Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση, Θεραπεία, Αποκατάσταση, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων, Ψυχολογική Υποστήριξη, Επανένταξη, Ανακουφιστική Φροντίδα και Έρευνα.

Το Beyond Pre-Accelerator είναι ένα εκπαιδευτικό και πρακτικό πρόγραμμα που καθοδηγεί τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές λύσεις στον τομέα της υγείας, φτάνοντας μέχρι και τη δημιουργία προϊόντος στην απλούστερη του μορφή (Minimum Viable Product). To Beyond Pre-Accelerator διαρκεί πέντε μήνες και χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Την Εκπαιδευτική Φάση

Τη Φάση Ελέγχου και Ανάπτυξης

Το Demo Day

«Η στιγμή είναι ιδανική για να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των νέων για την ανάπτυξη της υγείας και της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με την υγεία. Η νεολαία στην Κύπρο είναι πολύ δημιουργική. Αυτό που χρειάζονται είναι προκλήσεις για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν περισσότερο. Ο JA είναι εδώ για να αξιοποιήσει την καινοτομία στον τομέα της υγείας σε συνεργασία με την εταιρεία Novartis». Αντιγόνη Κωμοδίκη, CEO JA Κύπρου.

«Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Junior Achievement Ευρώπης και Κύπρου για την υλοποίηση του προγράμματος Beyond στην Κύπρο. Στη Novartis, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι νέοι έχουν τεράστιες δυνατότητες να μεταμορφώσουν την υγεία μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και τα κίνητρά τους μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων, ικανών να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα του καρκίνου. Εμπλέκοντας και εξοπλίζοντας τη νεολαία, μέσω τέτοιων προγραμμάτων, με τους απαραίτητους πόρους μπορούμε να δώσουμε ζωή στις ιδέες και μαζί να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν νομίζετε ότι είστε ένας από αυτούς, μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία.» Fabio Sperandei, Πρόεδρος, Novartis Κύπρου & Μάλτας

Οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσα από το Beyond είναι αμέτρητες, αφού με το τέλος αυτού του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν:

Πολλές ευκαιρίες δικτύωσης με διάφορους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές παρόμοιων ενδιαφερόντων.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει σύγχρονα θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα από ειδικούς.

Συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες που ενεργούν ως μέντορες.

Ένταξη στη μεγάλη οικογένεια του Junior Achievement και πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες δικτύωσης, μάθησης και ενημέρωσης.

Πιθανή συμμετοχή στον μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Gen-E.

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2023.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε ατομικά είτε σαν ομάδα.

Τα άτομα/ομάδες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν θα ενημερωθούν τέλη Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τους συνεργάτες Οργανισμούς: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Cocoon Creations, CYENS Centre of Excellence, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Κυπριακή Ογκολογική Εταιρεία, Cyprus Seeds, Gravity Ventures, Idea Innovation Centre, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Kinisis Ventures.

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου είναι μέλος του παγκόσμιου Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού JA Worldwide και ειδικεύεται σε θέματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, τον οικονομικό εγγραμματισμό και την αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.jacyprus.org

Για ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο eleni.tovletian@jacyprus.org ή καλώντας στο +357-97 715909.