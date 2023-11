Σύσταση Συμμαχίας ενάντια στην ακροδεξιά, τον φασισμό και τον ρατσισμό - Ποιοι συμμετέχουν

«Η ακροδεξιά, ο φασισμός και ο ρατσισμός δεν στρέφονται μόνο ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες αλλά σε κάθε άτομο διαφορετικής φυλής, θρησκείας, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ιδεολογίας, φιλοσοφίας και κουλτούρας»

Τη σύσταση Συμμαχίας ενάντια στην ακροδεξιά, τον φασισμό και τον ρατσισμό με στόχο τον συντονισμό δράσεων και παρεμβάσεων προς υπεράσπιση τη δημοκρατίας ενάντια στη λαίλαπα του νεοφασισμού, της ακροδεξιάς και του ρατσισμού ανακοίνωσαν μέσω Διακήρυξης κόμματα, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις και φορείς.

«Μαζευτήκαμε πολλοί οργανωμένοι φορείς, κινήσεις και δημοκρατικά σκεπτόμενοι πολίτες από διάφορες πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές οπτικές και αποφασίσαμε να δράσουμε συντονισμένα» σημειώνεται στη Διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στη Συμμαχία διαπιστώνουν ότι τα επεισόδια σε Χλώρακα και Λεμεσό ήταν στοχευμένα ενάντια σε μετανάστες και οργανωμένα από ακροδεξιές, φασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες, συνδεδεμένες άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, με τουλάχιστον την ανοχή πολιτικών προσώπων που εδώ και χρόνια καλλιεργούν, μεταξύ άλλων, την ξενοφοβία με ρητορική μίσους. Αλλά και πως «η αναλγησία του κράτους και των θεσμών και η απροθυμία της αστυνομίας να προστατέψει και να στηρίξει τα θύματα αποτελούν σοβαρότατα ζητήματα, για τα οποία πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες».

Γίνεται επίσης λόγος για σοβαρότατες ευθύνες για την όξυνση του ρατσιστικού κλίματος στην κοινωνία και τη δημιουργία πανικού, καθώς συγκεκριμένα ΜΜΕ και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα επιχειρούν να μειώσουν τη σοβαρότητα των ρατσιστικών επιθέσεων και παράλληλα καλλιεργούν κλίμα φόβου και ξενοφοβικού μίσους ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Σημειώνεται επίσης ότι η ακροδεξιά, ο φασισμός και ο ρατσισμός δεν στρέφονται μόνο ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες αλλά σε κάθε άτομο διαφορετικής φυλής, θρησκείας, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ιδεολογίας, φιλοσοφίας και κουλτούρας.

Μέσω της Διακήρυξης η Συμμαχία καλεί τέλος σε ενότητα δράσης κάθε προοδευτική φωνή, κάθε δημοκρατικό φορέα και κάθε δημοκρατικό πολίτη, για να φτάσει παντού το μήνυμα ότι «ενωμένοι θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και την κοινωνία, για ένα ελπιδοφόρο μέλλον της ειρήνης, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συναδέλφωσης, χωρίς ρατσισμό και χωρίς οποιαδήποτε μορφή βίας, καταπίεσης, εκμετάλλευσης και διάκρισης».

Τη διακήρυξη υπογράφουν το ΑΚΕΛ, το ΥΚΡ (Κόμμα Νέα Κύπρος), το BAĞIMSIZLIK YOLU (Δρόμος Ανεξαρτησίας), η SOL HAREKET (Αριστερή Κίνηση), η ΠΕΟ, η DEVIS (Τ/κυπριακή Συντεχνία), η KTOEÖS (Τ/κυπριακή Συντεχνία Καθηγητών), η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων-Νηπιαγωγών, η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών, η ΕΔΟΝ η ΝΕ.ΟΙ. (Νεολαία Οικολόγων), η ΕΚΑ, η ΚΙΣΑ (Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αλληλεγγύη), η ΠΟΓΟ, η Ανατροπή, η Αριστερή Πτέρυγα, η Εργατική Δημοκρατία, η Κίνηση Πολιτισμού, η Λάρνακα για Λύση και Επανένωση, η ΝΕΔΑ (Νέα Διεθνιστική Αριστερά), η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, η Πρωτοβουλία ενάντια στη Φασιστική Απειλή, η Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης Οικογένειας, η ACCEPT - ΛΟΑΤΚΙ – CYPRUS, η Cyprus Stop Trafficking, το Far Right Watch και οι Women of Cyprus.