Mamatoto: Διεξαγωγή εράνου για την Europa Donna Κύπρου τον Οκτώβριο

Οι προσπάθειες της εταιρείας Mamatoto για τη στήριξη της Europa Donna Κύπρου θα συνεχιστούν το Νοέμβριο

Το κατάστημα Mamatoto στηρίζει τη Europa Donna Κύπρου και προσφέρει μέρος των εσόδων Οκτωβρίου, στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.

Για ενίσχυση των χρηματικών εισφορών στην Europa Donna, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο Donate Online και κάντε τη δωρεά σας, https://europadonna.com.cy/en/support-us/make-a-donation/.

Στόχος της Europa Donna Κύπρου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο, καθώς και η κινητοποίηση της υποστήριξης των γυναικών για τη διεκδίκηση καλύτερης εκπαίδευσης, προληπτικού ελέγχου, καλύτερης θεραπείας και χρηματοδότηση για έρευνα.

Οι προσπάθειες της εταιρείας Mamatoto για τη στήριξη της Europa Donna Κύπρου θα συνεχιστούν το Νοέμβριο, με τη χορηγία του Race for the Cure® Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2023 στη Λευκωσία. Η Mamatoto θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με δική της ομάδα στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων. Φέρτε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, τα καροτσάκια σας και ενταχθείτε στην ομάδα της Mamatoto με το μήνυμα "Join the Fight, One Step At A Time".

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει με την ομάδα Mamatoto, να κάνει κλικ στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ χρησιμοποιώντας τον κωδικό 2C625F81, με ένα μικρό κόστος εγγραφής που περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι για την εκδήλωση.