Ο Σερ Στέλιος προσέφερε 3 υποτροφίες ύψους 30.000 ευρώ σε φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου

O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info) και Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/), ανακοίνωσε την παραχώρηση τριών υποτροφιών, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ, σε φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος ΜΒΑ (Μaster of Business Administration), της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι Ιpek Gunduz, Christina Keshek και Πέτρος Ιωαννίδης, οι οποίοι διακρίθηκαν στη βάση ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, εξασφάλισαν 10.000 ευρώ έκαστος για την κάλυψη των διδάκτρων των σπουδών τους, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Christina Keshek

Σημειώνεται, ότι είναι η πρώτη φορά που το Stelios Philanthropic Foundation θεσμοθετεί υποτροφίες για πανεπιστημιακό ίδρυμα, στο οποίο δεν έχει φοιτήσει προηγουμένως ο ίδιος ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου.

Τις υποτροφίες στους τρεις νικητές επέδωσε η κα Ρένα Ρουβιθά-Πάνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Philanthropic Foundation, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, 2023.

Ιpek Gunduz

Την τελετή τίμησαν επίσης, με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής, Δρ. Τάσος Χριστοφίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Δρ. Σωφρόνης Κληρίδης, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής κος Μιχάλης Σαρρής και ανώτερα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε δήλωσή του ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου ανέφερε: «Με χαρά ανακοινώνω τη θεσμοθέτηση των υποτροφιών του Stelios Philanthropic Foundation, για φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς, καθώς είναι η πρώτη φορά που παρέχουμε πανεπιστημιακές υποτροφίες στην ιδιαίτερη μου πατρίδα την Κύπρο, στηρίζοντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου που αποτελεί κέντρο μάθησης και αριστείας για τον τόπο. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές που ξεχωρίζουν, ώστε να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να αποκτήσουν τα εφόδια για να προχωρήσουν με επιτυχία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Εύχομαι στους φοιτητές που θα λάβουν αυτές τις υποτροφίες κάθε επιτυχία στο μέλλον, θυμίζοντας σε όλους ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό κλειδί για την πραγματοποίηση των ονείρων μας».

Σε δήλωσή του ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής, Δρ. Σωφρόνης Κληρίδης, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά το Stelios Philanthropic Foundation για την ευγενική προσφορά του, η οποία δίνει την ευκαιρία σε τρεις νέους ανθρώπους να φτάσουν πιο κοντά στην πραγματοποίηση των στόχων και των ονείρων τους. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που το Ίδρυμα θεσμοθετεί υποτροφίες σε πανεπιστήμιο στο οποίο δεν έχει φοιτήσει ο ιδρυτής του. Έχουμε θέσει ως στόχο να κτίσουμε ένα πανεπιστήμιο διεθνούς εμβέλειας, ένα ίδρυμα που να είναι πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό. Η πρόσφατη εξασφάλιση διαπίστευσης από τον διεθνή οργανισμό AACSB είναι μια απόδειξη ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτή η αναγνώριση, καθώς και η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Σχολή μας, μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους τρείς νέους υπότροφους του Stelios Philanthropic Foundation».

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου, με τις διεθνείς διαπιστεύσεις ποιότητας EFMD από το European Foundation for Management Development και AACSB από το Association to Advance Collegiate Schools of Business συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει ως διαχρονικό σκοπό του την υψηλής ποιότητας διδασκαλία θεμάτων Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες και πρακτικές μεθόδους.

Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η υποστήριξη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, κυρίως σε χώρες όπου έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί ο Ιδρυτής του, Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου: την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μονακό.