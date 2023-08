Δύο υποτροφίες από τη Chevron και το Πανεπιστήμιο Frederick για φοιτήτριες στην Πολυτεχνική Σχολή

Δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, για κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η Chevron προκηρύσσουν δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, για κορίτσια που θα επιλέξουν να σπουδάσουν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου: η μία υποτροφία καλύπτει το 100% των διδάκτρων και η δεύτερη το 80% των διδάκτρων.

Η Chevron, ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς κολοσσούς στον κόσμο, και το Πανεπιστήμιο Frederick συνεργάζονται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, με σκοπό να ενθαρρύνουν περισσότερα κορίτσια να επιλέξουν σπουδές και επαγγελματική πορεία στους τομείς STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της υποεκπροσώπησης των γυναικών στη Μηχανική και την Τεχνολογία και στο πλαίσιο του κοινού στόχου προώθησης της ισότητας των φύλων.

Οι υποτροφίες ισχύουν για νεοεισερχόμενες φοιτήτριες που θα επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick:

- Computer Science

- Computer Engineering

- Mechanical Engineering

- Automotive Engineering

- Electrical Engineering

- Civil Engineering

- Architectural Engineering

Οι δύο υποτροφίες που προσφέρουν η Chevron και το Πανεπιστήμιο Frederick θα δοθούν με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τον βαθμό απολυτηρίου των υποψηφίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι υποτροφίες ισχύουν για το πρώτο έτος φοίτησης. Μετά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, μέρος της υποτροφίας θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική επίδοση της φοιτήτριας κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, με βάση υφιστάμενο ειδικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Frederick που καλύπτει μέχρι και 50% των διδάκτρων.

«Η Chevron είναι περήφανη για τη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Frederick για την παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες, ενθαρρύνοντας έτσι τις γυναίκες να ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς STEM. Η στήριξή μας στην εκπαίδευση σε αυτούς τους τομείς βοηθά τις κοινότητες να ευδοκιμήσουν μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας. Θέλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά τα εχέγγυα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές προκλήσεις», δήλωσε ο κ. Kristian Svendsen, Regional Manager, Chevron Αιγύπτου και Κύπρου.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί ενώνουμε δυνάμεις με τη Chevron για ένα θέμα που ως Πανεπιστήμιο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην Τεχνολογία και τη Μηχανική σημαίνει απώλεια ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και προσφορά θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς. Χάρη στις διαφορετικές τους αντιλήψεις, εμπειρίες και ιδέες, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ενός υγιέστερου, πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου. Στόχος μας είναι η εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και η ενθάρρυνση των κοριτσιών ώστε να ακολουθήσουν σπουδές στους τομείς STEM».

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick υλοποιεί από το 2021 τη μακρόχρονη εκστρατεία “To all women and girls: Join the Journey in Engineering and Technology” για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς STEM, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων, κας Τζόζη Χριστοδούλου. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες 50% σε όλα τα κορίτσια που επιλέγουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακά προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, στις υποψήφιες που δεν θα επιλεγούν για υποτροφία από τη Chevron και το Πανεπιστήμιο Frederick, θα προσφερθεί 50% υποτροφία με βάση το σχέδιο αυτό.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν την αίτηση και την προκήρυξη των υποτροφιών που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ ενώ για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισδοχής στο email adminfo@frederick.ac.cy ή στα τηλέφωνα 22394394 (Λευκωσία), 25730975 (Λεμεσός).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο adminfo@frederick.ac.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μερόπη Μωυσέως, Communications Officer, Communications and Outreach Service

T. +357 22394394, εσωτ. 41139 | E. ad.mem@frederick.ac.cy

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Frederick:

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Στις πέντε Σχολές του Πανεπιστημίου προσφέρονται περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο με άδεια λειτουργίας σε Λευκωσία και Λεμεσό. Το 2022 κατατάχθηκε στην 139η θέση ανάμεσα σε 1103 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στην 194η διεθνώς, ανάμεσα στα συνολικά 2068 Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα Times Higher Education Impact Rankings 2023, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 201-300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σε σχέση με τον Στόχο που αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση κατατάχθηκε στην 44η θέση παγκοσμίως, ενώ σε σχέση με τον Στόχο για Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια κατατάχθηκε στην 100ή θέση.