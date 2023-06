Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου: Λιμάνι για τους απόμαχους της ζωής

Ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου Δήμος Αντωνίου και η κλινική ψυχολόγος η οποία εργάζεται στο παρατηρητήριο Κυριακή Σαρρή μίλησαν στον «Π» και μοιράστηκαν σημαντικές πληροφορίες για τη δράση του παρατηρητηρίου, τον σκοπό ίδρυσής του, τους στόχους που έθεσαν προς υλοποίηση και τις δυσκολίες που βίωσαν και βιώνουν

Της Νεκταρίας Χατζηχριστοδούλου

Εδώ και οκτώ χρόνια στη Λεμεσό δημιουργήθηκε ένα μέρος ανοιχτό για να φιλοξενήσει όλους τους ηλικιωμένους που επιθυμούν να βγουν από τη μοναξιά τους, να κοινωνικοποιηθούν, να γυμναστούν και να ακονίσουν το μυαλό τους.

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ιδρύθηκε για την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων της συντάξιμης ηλικίας και την εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με τις πολιτικές, αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Το έργο των ιδρυτών παρότι δύσκολο αποτελεί ανακούφιση για τους ίδιους και φέρνει τη γαλήνη στις ψυχές τόσο των ιδίων όσο και των εργαζομένων, δίνοντάς τους δύναμη να συνεχίσουν και να προσφέρουν χαρά.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμο Αντωνίου, πρόεδρο του παρατηρητηρίου, αφορμή για την ίδρυσή του ήταν τα κοινά βιώματα όσων πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του. Κάποιος δικός τους άνθρωπος είχε κακοποιηθεί είτε σε ίδρυμα είτε σε σπίτι από οικιακή βοηθό. «Με βάση τα κοινά βιώματα που είχαμε εμείς οι ιδρυτές προβήκαμε στη δημιουργία του παρατηρητηρίου για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι στην κυπριακή κοινωνία όσον αφορά την τρίτη ηλικία», αναφέρει.

Κοινωνικοποίηση

Στόχος του παρατηρητηρίου είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα το δικαίωμά τους στην υγιή, ενεργή και αξιοπρεπή γήρανση. Το παρατηρητήριο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. «Είμαστε ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και μη κυβερνητικό», τονίζει ο κ. Αντωνίου. Στο παρατηρητήριο γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης της ανθρώπινης διαφορετικότητας. «Υπάρχει μια αντίληψη ότι τα γηρατειά είναι σαν την ασθένεια, κι εμείς προσπαθούμε να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι μια φυσική εξέλιξη της ζωής, ώστε να αποτρέψουμε τον ηλικιακό ρατσισμό και να υπάρχει σεβασμός μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως η δράση του παρατηρητηρίου βοήθησε τους ηλικιωμένους να είναι πιο ενεργοί στην καθημερινότητά τους. «Καταφέραμε να βγάλουμε από το σπίτι πολλούς ηλικιωμένους που κάθονταν πίσω από μια καρέκλα και έβλεπαν συνέχεια τηλεόραση, ήταν παραμελημένοι, δεν είχαν κοινωνικές επαφές, φίλους ακόμα και παιδιά για να τους επισκέπτονται. Το παρατηρητήριο έφερε όλους τους ανθρώπους κοντά. Πολλούς τους βοηθήσαμε να ξεπεράσουν την κατάθλιψη, θεωρώ ότι είναι το λιμάνι των ηλικιωμένων στη Λεμεσό».

Εθελοντική εργασία

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως το παρατηρητήριο λειτουργεί κατά βάση από δικά τους, προσωπικά, έξοδα. Όπως τόνισε, υπάρχουν κατά καιρούς εισφορές από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και από χορηγούς. Υπάρχει επίσης μια πολύ μικρή συνδρομή των μελών. Στο παρατηρητήριο εργάζονται μόνο εθελοντές, εκτός από την ψυχολόγο που έχει κανονικό μισθό. Δουλεύουν και επαγγελματίες όπως η γυμνάστρια, η μουσικός, η χορογράφος και η ψυχολόγος αλλά και μη επαγγελματίες που θέλουν και έχουν γνώσεις για το αντικείμενο. «Ο μη κερδοσκοπικός μας χαρακτήρας μας βοηθά να αντλήσουμε εθελοντική εργασία», ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Το παρατηρητήριο έγινε γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκστρατείες διαφώτισης του κοινού πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με το University of the Third Age in London που είναι μια εθελοντική οργάνωση η οποία προσφέρει εκπαίδευση αυτοβοήθειας σε συνταξιούχους. Τα μέλη της οργάνωσης έρχονται συχνά και συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες του παρατηρητηρίου.

Θετική επίδραση

Η ψυχολόγος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου Κυριακή Σαρρή ανέφερε πως προσεγγίζει όλους τους ηλικιωμένους που έρχονται στο παρατηρητήριο πάντα με αγάπη. «Αγάπη χρειάζονται περισσότερο οι ηλικιωμένοι, κατανόηση και ενεργητική ακρόαση». Η ίδια εργάζεται στο παρατηρητήριο δύο φορές την εβδομάδα. «Έχω συναντήσεις με τους ηλικιωμένους για νοητική ενδυνάμωση και χωρίζουμε τα άτομα σε μικρές ομάδες». Όπως είπε, η συμβουλή που δίνει στους ηλικιωμένους είναι να είναι ο εαυτός τους, να γεμίζουν τη μέρα τους με δημιουργικά πράγματα και να μην σταματάνε ποτέ να χαμογελούν. Τα άτομα που έρχονται στο παρατηρητήριο είναι άτομα τα οποία έχουν βιώσει αρκετές απώλειες στη ζωή τους. «Τα άτομα τα οποία έχουν βιώσει κάποια απώλεια είναι και αυτά που θεωρούνται δύσκολα περιστατικά, όμως πλέον τα άτομα που έρχονται εδώ είναι πολύ χαρούμενα και νιώθουν γεμάτα σε αυτόν τον χώρο». Το παρατηρητήριο επιδρά πολύ θετικά στην ψυχολογία των ηλικιωμένων, υποστηρίζει κ. Σαρρή. «Πολλοί λένε πως είναι το καταφύγιό τους, πως εδώ έχουν βρει γαληνή και μπορούν καθημερινά να αντιμετωπίζουν τη μοναξιά τους».

Επιπλέον, οι ιδρυτές του παρατηρητηρίου προσπαθούν να καλύψουν ζητήματα τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, όπως είναι η δυσκολία στην πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αποτελεί μείζων ζήτημα το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Οι ιδρυτές του παρατηρητηρίου έθεσαν κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών με σκοπό την προσαρμογή των μέσων μαζικής μεταφοράς στις δυνατότητες των ηλικιωμένων. Κάποιες από αυτές είναι να υπάρχουν πιο μικρά και πιο ευέλικτα λεωφορεία, ειδικός μηχανισμός- πλατφόρμα για να μπορούν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι ηλικιωμένοι χωρίς κίνδυνο, τακτικές διαδρομές για να διακινούνται γρήγορα και χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις, στάσεις λεωφορείων με σκέπαστρα και καθίσματα για να προστατεύονται από τη βροχή και τον ήλιο, και να υπάρχει πιο ανθρώπινη, ευγενική και φιλική συμπεριφορά από το προσωπικό των μέσων μεταφοράς προς τους ηλικιωμένους.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στο παρατηρητήριο -οι πλείστοι εθελοντικά- προσπαθούν με κάθε τρόπο αυτό να αποτελεί για τους ηλικιωμένους «σπίτι» φιλοξενίας και αποδοχής. Ενώ παράλληλα προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε διάφορα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά.