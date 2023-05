Εξήντα χιλιάδες ευρώ στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου

Οι υποψήφιοι για τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας θα πρέπει να είναι κάτω των 35 ετών και να έχουν ιδρύσει εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν νέοι επιχειρηματίες οποιασδήποτε υπηκοότητας.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of brands (βλ. www.easy. com & www.easyHistory.info) και ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/) βραβεύει για πρώτη φορά φέτος στην Κύπρο τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, προσφέροντας συνολικά 60,000 ευρώ στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες και θα διακριθούν (1ο Βραβείο 30,000€ - 2ο Βραβείο 20,000€ - 3ο Βραβείο 10,000€).

Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023” αποτελούν την πρώτη διοργάνωση στο νησί, ακολουθώντας τα αντίστοιχα βραβεία στην Ελλάδα τα οποία πραγματοποιούνται από το 2008. Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs” στοχεύουν να καταστούν θεσμός στην Κύπρο και να καθιερωθούν παράλληλα με τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία επιβραβεύουν τη Δικοινοτική επιχειρηματική Συνεργασία από το 2009.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, αναφερόμενος στο νεοσύστατο θεσμό των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι νέοι είναι το μέλλον της οικονομίας μας, αλλά και οι Start-Ups επιχειρήσεις ο θεμέλιος λίθος για την οικοδόμηση μιας χώρας παραγωγικής και δυναμικά εξελισσόμενης. Γι’ αυτό και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την καθιέρωση αυτών των βραβείων για στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Μέχρι τα 35 μου χρόνια είχα ήδη ξεκινήσει δύο σημαντικές νεοφυείς (Start-Ups) επιχειρήσεις, αλλά όπως πάντα λέω, εγώ ήμουνα τυχερός γιατί είχα χρηματοδότηση από τον πατέρα μου. Εύχομαι λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους τους νέους του σήμερα με ή χωρίς πλούσιο μπαμπά!

Αιτήσεις στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023, μπορούν να υποβληθούν από τις 29 Μαΐου 2023 μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2023. Η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους αιτούντες, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενώ η Τελετή Απονομής των Βραβείων προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2023, με τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου να επιβραβεύει και να συγχαίρει τους νικητές, μέσω zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας κάνοντας κλικ στο link https://steliosfoundation.com.cy/stelios-awards-for-young-entrepreneurs-in-cyprus/. Για περισσότερες πληροφορίες και τα κριτήρια του διαγωνισμού oι υποψήφιοι θα πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση, η οποία αφού συμπληρωθεί να αποσταλεί μέσω email στον κ. Μάριο Μισιρλή marios.missirlis@stelios.com, με την αναφορά “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023”.