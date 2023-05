Άγχος, κατάθλιψη και εξουθένωση, επηρεάζουν νοσηλευτές, σύμφωνα με έρευνες

Επισημαίνεται ότι η υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη αλλά ως επένδυση που συνδέεται άμεσα με την υγιή κοινωνία

Οι έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν διεξαχθεί και στην Κύπρο, κατέδειξαν ότι το εργασιακό άγχος, η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση έχουν επηρεάσει σοβαρά τους νοσηλευτές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών που γιορτάζεται την 12η Μαΐου.

Όπως αναφέρεται, οι καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας (COVID-19) καταγράφονται σε πρόσφατη έκθεση για τη συμβολή του υγειονομικού δυναμικού στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας (Recover to Rebuild: Investing in the Nursing Workforce for Health System Effectiveness - Buchan & Catton, 2023). Η έκθεση καταγράφει και το πλήγμα που έχουν υποστεί οι νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο. Σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών, η έκθεση υποστηρίζει ότι εάν δεν παραχωρηθούν οι απαραίτητοι πόροι στο νοσηλευτικό δυναμικό για να ανακάμψει, τα έθνη δεν θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού τους. Επιβάλλεται λοιπόν, επισημαίνεται, οι κυβερνήσεις να αναλάβουν επείγουσα δράση και να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά για το μέλλον.

Σημειώνεται ότι το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ΔΣΝ) και οι 136 εθνικοί νοσηλευτικοί σύνδεσμοι μέλη του, που εκπροσωπούν 28 εκατομμύρια νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο, καλούν τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους επαγγελματίες υγείας να αναλάβουν δράση στη δημιουργία ασφαλών, αποδοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών στα συστήματα υγείας.

Αναφέρεται ότι πολλές χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ιεράρχηση της υγείας. Ωστόσο, σημειώνεται, σε πολλές περιπτώσεις, η υγεία εξακολουθεί να θεωρείται ως μια οικονομική εξίσωση που απομονώνεται από τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επισημαίνεται ότι η υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη αλλά ως επένδυση που συνδέεται άμεσα με την υγιή κοινωνία και προστίθεται ότι το ΔΣΝ παρουσιάζει τη Χάρτα για την Αλλαγή ως δραστική λύση στην παγκόσμια κρίση του νοσηλευτικού δυναμικού.

Η Χάρτα Αλλαγής του ΔΣΝ παρουσιάζει 10 ζωτικής σημασίας δράσεις πολιτικής που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ασφαλή, προσιτά και προσβάσιμα συστήματα υγείας, αποδίδοντας την αξία που αρμόζει στη συνεισφορά των νοσηλευτών.

Οι δράσεις πολιτικής της Χάρτας αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία και επένδυση στο νοσηλευτικό επάγγελμα, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, στρατηγικές για πρόσληψη και διατήρηση των νοσηλευτών για αντιμετώπιση των ελλείψεων και εθνικά σχέδια για το νοσηλευτικό δυναμικό με στόχο την αυτάρκεια στην προσφορά μελλοντικών νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Επίσης υψηλά προγράμματα εκπαίδευσης νοσηλευτικής, δυνατότητα στους νοσηλευτές να εργαστούν στο πλήρες εύρος της νοσηλευτικής πρακτικής, ενεργή εμπλοκή των εθνικών νοσηλευτικών συνδέσμων και ανάθεση σε ηγέτες νοσηλευτών διοικητικών θέσεων σε όλους τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης.