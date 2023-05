Από τις ΗΠΑ στην Κύπρο: Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός πέραν των 80 αρχαιοτήτων

Οι αρχαιότητες χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους της κυπριακής ιστορίας, από περίπου το 2000 π.Χ. μέχρι και τον 18ο αιώνα μ.Χ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο επαναπατρισμός από τις ΗΠΑ πέραν των 80 κυπριακών αρχαιοτήτων, αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρει ότι ο επαναπατρισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πέραν των 80 κυπριακών αρχαιοτήτων που χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους της κυπριακής ιστορίας, από περίπου το 2000 π.Χ. μέχρι και τον 18ο αιώνα μ.Χ ολοκληρώθηκε στις 26 Απριλίου με επιτυχία.

Οι αρχαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πήλινα και γυάλινα αγγεία, λίθινα γλυπτά, αρχαία νομίσματα και ένα σπάραγμα τοιχογραφίας. Όλες οι αρχαιότητες είχαν παραδοθεί στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ ή από ιδιώτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή επαναπατρισμού των αρχαιοτήτων στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, στην παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ Μάριου Λυσιώτη, της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρος Μαρίνας Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, της Εφόρου Αρχαιοτήτων κας Ευτυχίας Ζαχαρίου, του Υπεύθυνου του Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, Ανώτερου Υπαστυνόμου Μιχάλη Γαβριηλίδη, του Αναπληρωτή Βοηθού Διευθυντή Διεθνών Επιχειρήσεων της HSI (Homeland Security Investigations) Ricardo Mayoral και εκπροσώπων του FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών), CBP (Τμήμα Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων) και State Department των ΗΠΑ. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι του Centre for Hellenic Studies του Πανεπιστημίου Harvard και του Dumbarton Oaks.

Τις διαδικασίες συσκευασίας και μεταφοράς των αρχαιοτήτων επέβλεψε ο Συντηρητής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Ελευθέριος Χαραλάμπους. Στις 26 Απριλίου, οι αρχαιότητες κατέφθασαν στο Κυπριακό Μουσείο όπου αποσυσκευάστηκαν υπό την επίβλεψη της Συντηρήτριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων κας. Ελένης Λοϊζίδου. Οι αρχαιότητες στη συνέχεια θα συντηρηθούν και θα ψηφιοποιηθούν στη βάση δεδομένων του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων και η Εθνική Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλησης και τις Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ιδιαίτερα το HSI, το FBΙ, το CBP και το State Department, "για την εξαιρετική τους συνεργασία και τις πολύτιμές τους προσπάθειες για την πάταξη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου".

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα θετική θεωρείται η συμβολή της σχετικής Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-ΗΠΑ σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων όσον αφορά στην εισαγωγή πολιτιστικών αντικειμένων (Agreement concerning the Imposition of Import Restrictions on Pre-Classical and Classical Archaeological Objects and Byzantine and Post-Byzantine Period Ecclesiastical and Ritual Ethnological Materials.