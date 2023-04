Προοπτικές για προσέλκυση τουρισμού από Εκθεσιακό Κέντρο Χελώνας στην Ίνεια

Το Κέντρο αποτελείται από δύο χώρους οι οποίοι έχουν έκταση 300 τ.μ. και ότι αυτό θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό κέντρο για σεμινάρια, διαλέξεις, και άλλες δραστηριότητες εκπαιδευτικής και ενημερωτικής φύσης

Την προοπτική της προσέλκυσης τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους, με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού και Εκθεσιακού Κέντρου Χελώνας στην Ίνεια σημείωσε η Έπαρχος Πάφου, Μαίρη Λάμπρου, σε συνάρτηση με άλλους εκθεσιακούς χώρους, κέντρα ενημέρωσης και περιβάλλοντος στην περιοχή του Ακάμα.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κ. Λάμπρου ανέφερε πως το κτιριακό μέρος υφίστατο από τον καιρό που έγινε η διαμόρφωση της πλατείας με κονδύλια του κράτους, ενώ τέλος του 2018 είχε δοθεί οικονομική βοήθεια από το κράτος ύψους 150.000 ευρώ και είχε αγοραστεί μέρος του εξοπλισμού. Ακολούθως, μετά από 2-3 χρόνια με βάση μελέτη την οποία διενέργησαν για το Κ.Σ. Ίνειας ιδιώτες μελετητές, χρειάστηκε πρόσθετη οικονομική βοήθεια, έγινε εκτίμηση και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί το ποσό, όπως είπε.

Προχωρήσαμε τόνισε, "μέσω του Γραφείου μας με τη διαδικασία προσφοροδότησης και ακολούθως υπεγράφησαν τα συμβόλαια”, προσθέτοντας πως η “δαπάνη για τον υπόλοιπο εξοπλισμό και εκθέματα του Εκθεσιακού Κέντρου Χελώνας στην Ίνεια ανέρχεται σε 317.800 ευρώ συν ΦΠΑ με βάση το συμβόλαιο”.

Πρόσθεσε επίσης πως μελετητής του έργου είναι ο Λάμπρος Καΐκίτης και ανάδοχος η Κοινοπραξία Υλοποίησης Μουσείου Χελώνας Ίνειας - Selas Publications Ltd/ Selas Mapping Services, (The Camassa Touch Ltd, Tetraktys Film Productions Ltd και οι Αντρέας Παπαγιάννη και Πανίκος Καρκαλλής).

Εξάλλου από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κ.Σ. Ίνειας Γιάγκος Τσίβικος ανέφερε πως το Εκθεσιακό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Χελώνας με την ολοκλήρωση του συνδέει την κοινότητα της Ίνειας με την παραλία της Λάρας. Με αυτό τον τρόπο, είπε, οι επισκέπτες της Ίνειας θα επισκέπτονται και την παραλία της Λάρας για να δουν από κοντά τις χελώνες και το αντίθετο.

