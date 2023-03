Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023: Επιταχύνοντας την αλλαγή για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο καθένας πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, τη συμπεριφορά του στην καθημερινότητά του για τη διαχείριση του νερού

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αναγνωρίζει ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια για τον στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για το νερό ως το 2030, αναφέρει ο Διευθυντής του ΣΥ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Παρμακλής, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει, η δυσλειτουργία στον κύκλο του νερού υπονομεύει την πρόοδο σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα, από την υγεία ως την πείνα, την ισότητα των φύλων, τα εργασιακά ζητήματα, την παιδεία, τη βιομηχανία, τις καταστροφές και την ειρήνη.

Σημειώνει ότι δυστυχώς, η δέσμευση στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal 6) που αναλήφθηκε από τις χώρες το 2015 δεν τηρήθηκε και ο πλανήτης έχει λοξοδρομήσει σοβαρά από τους στόχους της «Ατζέντας 2030».

"Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η αλλαγή, να δουλέψουμε πολλαπλάσια και πολλαπλασιαστικά για να πιάσουμε τον στόχο αυτό. Όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι δουλειά ενός μόνο ατόμου, μιας οργάνωσης ή ενός οργανωμένου συνόλου. Απαιτεί συλλογικότητα", σημειώνει.

Ο Διευθυντής του ΣΥΛ σημειώνει πως ο καθένας πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, τη συμπεριφορά του στην καθημερινότητά του για τη διαχείριση του νερού.

Βασικές συστάσεις αποτελούν η εξοικονόμηση νερού με σοφή διαχείριση στην καθημερινότητά μας, η προστασία της φύσης με δενδροφύτευση ή με τη χρήση φυσικών τρόπων αποθήκευσης νερού, η επιδιόρθωση βλαβών και διόρθωση σωλήνων, η αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω της μη ρίψης στερεών αποβλήτων, λαδιών, φαρμάκων και χημικών στις αποχετεύσεις και ο καθαρισμός παραλιών και ποταμών.

Τα Ηνωμένα Έθνη υλοποιούν ήδη την εκστρατεία «Be the Change you Want to See in The World» και καλούν τους πολίτες να συστρατευθούν βάζοντας το δικό τους λιθαράκι δίπλα στις κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανώσεις και συνασπισμούς που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης των δικών τους δεσμεύσεων προς επίτευξη του κοινού στόχου

Ο καθένας από εμάς μπορεί να διαλέξει πώς θα συνεισφέρει με απλά βήματα, σημειώνει ο κ. Παρμακλής:

Εξοικονόμηση νερού με σοφή διαχείριση στην καθημερινότητά μας

Προστασία της φύσης με δενδροφύτευση ή με την χρήση φυσικών τρόπων αποθήκευσης νερού

Επιδιόρθωση βλαβών και διόρθωση σωλήνων

Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω της μη ρίψης στερεών αποβλήτων, λαδιών, φαρμάκων και χημικών στις αποχετεύσεις