Διαβάστε τα βιογραφικά των νέων υπουργών - Ποιος είναι ποιος

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου.

Διαβάστε τη νέα κυβέρνηση του εκλελεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και τα βιογραφικά των νέων υπουργών:

Υπουργός Εξωτερικών: Κωνσταντίνος Κόμπος

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος γεννήθηκε το 1976 στη Λεμεσό. Σπούδασε Νομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της ΕΕ (LLM University of Cambridge) και διδακτορικού στο Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (PhD University of Hull). Εξελέγη στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2006 και είναι ιδρυτικό μέλος του. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής και μέλος της Συγκλήτου. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων και δεκάδων άρθρων και κεφαλαίων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έργα του μεταφράστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε έξι γλώσσες και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες διεθνή συνέδρια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο τον διόρισε ως Μέλος του Συμβουλίου της Σχολής Δικαστών. Εμφανίστηκε εκ μέρους Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, ενώ κλήθηκε να γνωματεύσει για τη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα δικαίου της ΕΕ και Κυπριακού Συντάγματος.

Διορίστηκε μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό το 2014 και συμμετείχε σε όλα τα στάδια και επίπεδα της διαδικασίας στην Κύπρο, Γενεύη Ι, Crans-Montana, Γενεύη ΙΙ.

Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Χατζησολωμού από την Αμμόχωστο.

_______________________________

Υπουργός Οικονομικών: Μάκης Κεραυνός

Ο Μάκης Κεραυνός γεννήθηκε στη Λάρνακα, και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένος με τη Νίκη και έχει τρία παιδιά.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά της Ανάπτυξης, στις Βιομηχανικές Σχέσεις και έτυχε μετεκπαίδευσης σε θέματα νέας τεχνολογίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 1983 μέχρι το 2003, εργάστηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη Διεύθυνση Κατάρτισης και Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ως Ανώτερος Λειτουργός.Τον Μάρτιο του 2003, διορίστηκε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Μάιο του 2004 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, όπου υπηρέτησε μέχρι το τέλος του 2005. Τον Σεπτέμβριο του 2005, ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, όπου υπηρέτησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας HellenicAlico Life Insurance. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλελεγμένος Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Οικονομολόγων. Από το 2015, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα, θέματα διοίκησης, στρατηγικού προγραμματισμού και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Κύπρου, στο Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σε διεθνή συνέδρια.Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚεντρικήςΤράπεζας της Κύπρου από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα.

___________________________________________

Υπουργός Εσωτερικών: Κωνσταντίνος Ιωάννου

Γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1969 και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Manchester School of Management UMIST στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τιμητική υποτροφία από το Fulbright στο Πανεπιστήμιο του Cornell όπου απέκτησε μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MBA) στη Διοίκηση Ξενοδοχείων. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Από το 1997 είναι ιδρυτής, σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IMH, ενός οργανισμού μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς.

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος ΔΣ της εταιρίας Real Time Hospitality Intelligence, USA (1996-2001). Το 2006 ίδρυσε την εταιρεία C.C. Coffee Company Ltd, η οποία κατέχει τα δικαιώματα χρήσης των Gloria Jean’s Coffees International στην Κύπρο και ήταν μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος (advisory group) της Retail Food Group, Australia εκπροσωπώντας την περιοχή της Ευρώπης. Έχει υπηρετήσει σε Διοικητικά Συμβούλια αρκετών εταιρειών.

Διετέλεσε Υπουργός Υγείας από 1η Μαρτίου 2018 μέχρι 1/7/2021 κατόπιν διορισμού του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγόρευσε τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, σε επίτιμο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής το 2022 για να τιμήσει το όραμα, τις προσπάθειες και την αποφασιστικότητά του όσο διετέλεσε Υπουργός Υγείας, για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

__________________________________________________

Υπουργός Άμυνας: Μιχάλης Γιωργάλλας

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας γεννήθηκε στον Μαραθόβουνο Αμμοχώστου στις 20 Οκτωβρίου 1968. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στους λοκατζήδες στην 31η Μοίρα Καταδρομών. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Πτυχίου (BSc) και Μάστερ (MSc) στη Χημική Μηχανική. Ειδικεύτηκε στα Συστήματα Διεθνών Προτύπων ISO και στην Πράσινη Ενέργεια από το ελληνικό Center for Renewable Energy Sources. Υπήρξε διαπιστευμένος ΕΞΥΠΠ Health and Safety στο Υπουργείο Εργασίας. Εργάστηκε σε συμβουλευτικές και διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα με τις σπουδές του φοίτησε στο “Εργαστήρι Δημοσιογραφίας Θεσσαλονίκης” και συνεργάστηκε με ΜΜΕ στην Κύπρο και την Ελλάδα. Υπήρξε δραστήριο ηγετικό στέλεχος του φοιτητικού κινήματος στην Ελλάδα. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Αλληλεγγύη.

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου την περίοδο 2012 -2017 και Βουλευτής Αμμοχώστου την περίοδο 2016 – 2021. Κατά τη θητεία στη Βουλή υπήρξε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και διετέλεσε μέλος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Ι) Οικονομικών και Προϋπολογισμού, (ΙΙ) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ΙII) Περιβάλλοντος, (IV) Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Επίσης υπήρξε μέλος σε διάφορες Ad Hoc Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και αναπληρωματικό μέλος της αντιπροσωπίας της κυπριακής βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ ενώ συμμετείχε σε πολλές αποστολές της Βουλής στο εξωτερικό.

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας είναι νυμφευμένος με την Δρα Μαρία Παλαιομυλίτου και έχουν ένα γιό τον Άγγελο.

____________________________________

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Αθηνά Μιχαηλίδου

Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, καθώς και διδακτορικού τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική έρευνα και την αξιολόγηση. Διετέλεσε εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Προϊσταμένη του Τομέα Έρευνας και Αξιολόγησης, Προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης και Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η Δρ Μιχαηλίδου διετέλεσε Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2022, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίστηκε ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του νεοσύστατου Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η Δρ Μιχαηλίδου εκπροσώπησε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετείχε σε αρκετές ομάδες εργασίας, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο εξωτερικό. Διετέλεσε συντονίστρια οριζόντιων δράσεων και καινοτομιών του Υπουργείου και δίδαξε για πολλά χρόνια σε σεμινάρια και προγράμματα τα οποία συντόνισε, σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας, έρευνας δράσης και πολιτικής στην εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Η Δρ Μιχαηλίδου κατάγεται από την επαρχία Κερύνειας, είναι διαζευγμένη και έχει δύο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη.

______________________________________________

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων: Αλέξης Βαφειάδης

Αρχιτέκτονας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα από το 1988 και είναι μέτοχος και εκ των Διευθυντών της οικογενειακής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, Βαφεάδης και Σία ΕΠΕ. Είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λιμιτεδ και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Κατά την προηγούμενη θητεία του ως Πρόεδρος της ΜΕΔΣΚ συνέβαλε στην αναθεώρηση των υφιστάμενων Δομικών Συμβολαίων και στον εμπλουτισμό των με νέα κείμενα που εξυπηρετούν καινούργιες απαιτήσεις της οικοδομικής βιομηχανίας.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Τεχνικών και Οικοδομικών Έργων και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Είναι νυμφευμένος με την Ευαγγελία, και έχει δύο παιδιά τη Μαρία και τον Κώστα.

_______________________________________

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Γιώργος Παπαναστασίου

Ο Γιώργος Παπαναστασίου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 10 Σεπτεμβρίου 1961.

Είναι νυμφευμένος με τη Γλυκερία Μιχαηλίδου, έχουν ένα γιο τον Ιγνάτιο και κατοικούν στη Λευκωσία.

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός στο επάγγελμα, με πρώτο πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου, BSc Μηχανολόγου Μηχανικού από το City University του Λονδίνου και MSc in Refrigeration & Air Conditioning από το Kings College του Λονδίνου.

Εργάστηκε για 26 χρόνια στην BP από διάφορες υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο, όπου κατείχε μεταξύ άλλων και τη θέση του Προϊσταμένου της Χώρας (“Country Head”).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, απέκτησε ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας στη βιομηχανία ενέργειας (Oil & Gas), συγκεκριμένα στους τομείς Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply & Logistics), Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, Τεχνικών Διεργασιών, Διαχείρισης, Πωλήσεων & Μάρκετινγκ, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης.

Ο Γιώργος διορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της VTT Vasiliko Ltd (VTTV), θυγατρικής της πολυεθνικής VTTI B.V. με έδρα την Ολλανδία, την 1η Οκτωβρίου 2011 όπου ηγήθηκε μιας ευέλικτης ομάδας επαγγελματιών για την κατασκευή του τερματικού σταθμού αποθήκευσης και διαχείρισης ενεργειακών προϊόντων, το οποίο λειτουργεί σήμερα στο Βασιλικό.

Είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ), Πρόεδρος του Κυπρο-Ολλανδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου του ΚΕΒΕ και Μέλος του ΔΣ της ΟΕΒ.

________________________

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Πέτρος Ξενοφώντος

Ημερομηνία Γέννησης.: 25 Φεβρουαρίου, 1962.

Απέκτησα σημαντική εμπειρία στην ηγεσία ομάδων στην κατεύθυνση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης στην εξυπηρέτηση των πελατών και του κοινού γενικότερα.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διαχείριση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Διαπραγμάτευση

Παρακίνηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού

Ηγεσία ομάδων σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας

Ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας

Διαχείριση σύνθετων έργων με σφιχτά χρονοδιαγράμματα

Εκπαίδευση Προσωπικού

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διευθυντής Κυβερνητικού Τυπογραφείου και Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (15/10/2021 έως σήμερα) Υπουργείο Οικονομικών

Αν. Διευθυντής Κυβερνητικού Τυπογραφείου και Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (11/5/2020 έως 14/11/2021) Υπουργείο Οικονομικών

Αν. Διευθυντής Κυβερνητικού Τυπογραφείου

Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (ΥΚΑΠ)

Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών (3/2008 έως12/5/2020)

Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (11/2006 έως 2/2008 )

Καθηγητής Πληροφορικής (9/2004 έως 10/2006) / Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Διευθυντής Υποστήριξης Συνεργείου Οχημάτων και Τμήματος Ανταλλακτικών σε εισαγωγείς αυτοκινήτων (10/1992 έως 8/2004) / (ΒΜW, Rover, Land Rover και Peugeot).

Μηχανολόγος Μηχανικός στην εργοληπτική εταιρεία CYBARCO (10/1987 έως 2/1990)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

(9/2010 έως 1/2013).

Εκπαιδευτής Certified Training Professional από το ECDL (29/6/2007).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master στην Μηχανολογία Μηχανική από ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (19/5/2006).

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το Πανεπιστήμιο North London University - Postgraduate Diploma in Computing με Distinction – (10/1991 έως 10/1992).

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με βαθμό 8,24 Λίαν Καλώς (9/1981 έως 9/1986).

Απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας – Θετικές επιστήμες με βαθμό 18 11/14 Άριστα (9/1973 έως 7/1979).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Μέλος του ΕΤΕΚ

Εθελοντισμός – Μέλος του Round Table και 41 Club Κύπρου και του Rotary.

Διάβασμα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είμαι νυμφευμένος με την Κούλα Ιωάννου Ξενοφώντος και έχουμε δύο παιδία τη Στεφάνια και τον Αλέξανδρο

___________________________

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Γιάννης Παναγιώτου

Ο Γιάννης Παναγιώτου γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1981.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' και υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Σπούδασε στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, συνέχισε τις σπουδές του στο King's College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από όπου απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους στην Εκπαιδευτική Πολιτική (MA) και στην Εκπαιδευτική Έρευνα (MSc), ενώ εξειδικεύθηκε στον τομέα της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης (Diploma on Learning & Development) στο Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Έργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Επιστημονικός Συνεργάτης όπου μέσα από την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών εργασιών, ήταν υπεύθυνος για την μελέτη των κρατικών προυπολογισμών και για την ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων του νομοθετικού έργου.

Έργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ως Λειτουργός Επιμόρφωσης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, και ήταν υπεύθυνος για την μαθησιακή υποστήριξη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων, καθώς και για την κατάρτιση στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας στο αντικείμενο του στρατηγικού προγραμματισμού.

Έργάστηκε στην Ernst & Young (ΕΥ) ως Ανώτερος Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ως Επικεφαλής του EY Academy of Learning & Development, διαχειρίστηκε μεγάλα έργα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, λειτούργησε ως σύμβουλος οργανισμών, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, ενώ βραβεύτηκε από την ΕΥ για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με το διεθνές βραβείο της Μαθησιακής Καινοτομίας στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά ως νέος και ως φοιτητής, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (ESU), Πρόεδρος του Μεσογειακού Δικτύου Φοιτητών (MedNet), Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣΥΝΚ), μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕΔΗΚ).

Είναι πατέρας μίας κόρης ηλικίας 8 χρονών.

___________________________________________

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: Άννα Προκοπίου

Η Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974 και κατάγεται από την κατεχόμενη Ζώδια. Είναι νυμφευμένη και μητέρα μιας κόρης. Σπούδασε με υποτροφία στο University College London (UCL) και είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών και Ιστορίας με άριστα, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο London School of Economics and Political Science (LSE). Είναι κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης Αναλυτή Πολιτικού Ρίσκου από τη Teneo Intelligence (μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα του political intelligence παγκοσμίως), ενώ, ταυτόχρονα, κατέχει το Executive Development Diploma (Mini MBA for Professionals) του CIIM, όπου φοίτησε με υποτροφία του Ομίλου Λανίτη του οποίου διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών. Το 2015, με υποτροφία του European International Studies Association, εξειδικεύτηκε περαιτέρω σε θέματα Θρησκείας και Πολιτικής στο Κέντρο Μακμίλλαν του Πανεπιστημίου Yale.

Ως εμπειρογνώμονας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής ασφάλειας και ενσωμάτωσης φύλου, έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με το International Crisis Group, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ένωση για τη Μεσόγειο και τον ΟΑΣΕ. Είναι, επίσης, πιστοποιημένη εμπειρογνώμονας της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Κύπρο στον τομέα “Women, Business and the Law”. Επιπρόσθετα, ανήκει στη διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών UN Senior Women Talent Pipeline με έδρα τη Νέα Υόρκη, όπως και στην ομάδα Global Women in Management της Exxon Mobil με έδρα τη Ουάσιγκτον. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνοισραηλινού Φόρουμ που ιδρύθηκε στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδος-Ισραήλ και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εδώ και είκοσι πλέον χρόνια, αποτελεί ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

___________________________________

Υπουργός Υγείας: Πόπη Κανάρη

Η Πόπη Κανάρη είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε για 37 χρόνια στο Γενικό Χημείο του Κράτους, από τα οποία τα τελευταία οκτώ στη θέση της Διευθύντριας. Κατά τη θητεία της ως Διευθύντρια ίδρυσε το πρώτο διαπιστευμένο εργαστήριο στην Εθνική Φρουρά για έλεγχο πυρίτιδας σε πυρομαχικά. Υπηρέτησε σε διάφορα διοικητικά συμβούλια, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επίσημων Εργαστηρίων Φαρμάκων και πρόεδρος του American Association of Official Analytical Chemists (European Section) . Eίναι σύμβουλος στους τομείς της Ασφάλειας Τροφίμων, Φαρμάκων και Τοξικολογίας.

Διετέλεσε πρώτη πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Anti-Doping για καθαρό αθλητισμό. Έγινε μέλος του ΔΣ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος (ΚΙ) το 1999 και εξελέγη πρόεδρος το 2011, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. Κατά την προεδρία της στο Ροταριανό Όμιλο «Λευκωσία – Λευκοθέα» το 2005 συντόνισε 11 Ροταριανούς Ομίλους για τη δημιουργία της πρώτης τράπεζας Ομφάλιου Λώρου στο ΚΙ. Είναι μέλος των ΔΣ του Κυπριακού Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου, του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Κυπριακού Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Cyprus Institute.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και πέντε εγγόνια.

_______________________

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω - Με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την επιτήρηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού Έργου: Ειρήνη Πική

Η Ειρήνη Πική γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1973. Το 1974, ως αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής, μετακόμισε με τους γονείς και τα αδέλφια της στην Αθήνα, όπου έζησε τα σχολικά της χρόνια, αποφοιτώντας από την Σχολή Μωραΐτη. Ακολουθούν οι σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρχικά στα Οικονομικά (BSc Regional Science – Economics and Human Geography) στο Πανεπιστήμιο του Reading (UK), και στη συνέχεια στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος στο University College London (UCL) όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc Environmental and Natural Resources Economics.

Υπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως τεχνοκράτης καριέρας από το 1997, από θέσεις ευθύνης, με ευρύ χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος, περιφερειακής πολιτικής, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων καθώς και ευρωπαϊκά θέματα. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα οικονομικών του περιβάλλοντος. Tο 1997 ξεκινά η πορεία της στη Δημόσια Υπηρεσία με το διορισμό της στο Γραφείο Προγραμματισμού (σήμερα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών), όπου ασχολήθηκε με θέματα περιβάλλοντας, φυσικών πόρων και υπήρξε μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για θέματα Πολιτικής Συνοχής κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου στην ΕΕ (2002 -2004). Διετέλεσε στέλεχος της Μονάδας Προγραμματισμού για την Πολιτική Συνοχής μέχρι το 2009, οπότε και επιλέγεται για να στελεχώσει την Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Προεδρία της Δημοκρατίας), ως Επικεφαλής Προγράμματος και Συντονισμού Πολιτικής (2010-2013). Το 2014 ανέλαβε τον συντονισμό θεμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, επενδύσεων και βελτίωσης κανονιστικού πλαισίου, στη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπό τον Υφυπουργό Παρά τω Προέδρω. Παράλληλα, την περίοδο 2014-2016 συμμετείχε στην Ad Hoc Ομάδα για Προετοιμασία Εφαρμογής Κοινοτικού Κεκτημένου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Από τον Μάρτιο του 2018 διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 αναλαμβάνει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικής, Συντονισμού και Επικοινωνίας στο ίδιο Υπουργείο. Τον Μάρτιο 2021 προάγεται στην θέση της Οικονομικής Διευθυντρίας ενώ από τον Οκτώβριο του 2022 προΐσταται της Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Invest Cyprus (CIPA), του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης καθώς και του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Επίσης έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε σειρά επιτροπών της ΕΕ για θέματα Οικονομίας και Πολιτικής Συνοχής.

Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου και έχει δύο κόρες.

_______________________________________

Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω: Μαρίνα Χατζημανώλη

Η Μαρίνα Χατζημανώλη γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1973. Μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 σε ηλικία ενός έτους, εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό με την οικογένειά της. Είναι μητέρα τριών παιδιών, του Χάρη, της Μέλανης και της Χριστίνας.

Είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου Β, Λεμεσού.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έλαβε τον τίτλο του Bachelor of Laws (LLB Hons).

Στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο Barrister at Law από το Inns of Court School of Law του Λονδίνου, ως μέλος του Lincolns Inn στην Αγγλία.

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Εξάσκησε για πολλά χρόνια το δικηγορικό επάγγελμα, σε δικηγορικό γραφείο αλλά και σε εταιρείες ως νομικός σύμβουλος.

Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού από το 2016. Συμμετέχει ενεργά σε πολυάριθμες επιτροπές του Δήμου και είναι μέλος του ΔΣ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού.

Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Νέων Λεμεσού, Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων στη Δημοτική Εκπαίδευση, Μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού και είναι ενεργό μέλος σε δημόσιες και ιδιωτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις της πόλης. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο.

Με δική της συμβολή διεκπεραιώθηκε στον Δήμο Λεμεσού, για πρώτη φορά εφαρμογή Blockchain “αλυσίδα συστοιχιών” για την ηλεκτρονική έκδοση και επαλήθευση γνησιότητας εγγράφων στον Δήμο, επιτρέποντας στους κατοίκους της Λεμεσού να λαμβάνουν ποιοτική εξυπηρέτηση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Από το 2021, είναι η πρώτη γυναίκα επίτιμο μέλος του Europa Uomo Κύπρου, όπου πρωτοστάτησε στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη για τον καρκίνο του προστάτη.

Η πολιτική της δράση άρχισε από τα μαθητικά της χρόνια ως ενεργό μέλος της Μαθητικής Κίνησης (ΜΑΚΙ) της ΝΕΔΗΣΥ Λεμεσού, ακολούθως στην Πρωτοπορία Αγγλίας και μετέπειτα στη ΝΕΔΗΣΥ και στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρικές Εκλογές 2023, κατείχε την θέση της Διευθύντριας του Πολιτικού Γραφείου του Εκλεγέντος Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

_____________________

Υφυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω: Κωστας Κουμής

Ο Κώστας Κουμής γεννήθηκε στο Παραλίμνι το 1977.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Παραλιμνίου το 1995 και στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επικοινωνία.

Διετέλεσε Διευθυντής Επικοινωνίας του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, Διευθυντής της Τουριστικής Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου και διευθυντικό στέλεχος σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού την περίοδο 2014 - 2018 και Αντιπρόεδρος της CYTA την περίοδο 2019 – 2020. Την ίδια περίοδο υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της CYTA.

Εργάστηκε επίσης ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την περίοδο 2020 – 2021, είχε την ευθύνη της επιμέλειας και της παρουσίασης της διαδικτυακής εκπομπής ‘Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο’.

Από τον Ιούλιο του 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Είναι νυμφευμένος με την Μαρία Συνέση με καταγωγή από την Δερύνεια και το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο και έχουν δύο παιδιά, τη Γεωργιάνα και τον Παναγιώτη.

_________________________________

Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω: Φίλιππος Χατζηζαχαρία

Ο Φίλιππος Χατζηζαχαρίας γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1975.

Είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας. Απέκτησε πτυχίο Λογιστικής στο Birmingham, είναι κάτοχος πτυχίων ΑΑΤ, FCCA, MA Taxation στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Institute of Advanced Legal Studies του Λονδίνου καθώς και πιστοποιητικού Effective Leadership από το University of Oxford.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου τον οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις. Είναι ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας PHS & Partners που εδρεύει στη Λάρνακα. Διετέλεσε Μη Εκτελεστικός Διευθυντής αλλά και Οικονομικός – Φορολογικός Σύμβουλος σε πολυεθνικές εταιρείες.

Είναι νυμφευμένος με την Σάντρα Χατζηζαχαρία, πατέρας τριών παιδιών.

____________________________________

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας παρά τω Προέδρω: Μαριλένα Ευαγγέλου

Η Μαριλένα Ευαγγέλου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 9 Ιουλίου 1975. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και εργάστηκε για 25 χρόνια ως δημοσιογράφος σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως ρεπόρτερ, πολιτική συντάκτρια, αρχισυντάκτρια, παρουσιάστρια ραδιοφωνικής, ενημερωτικής εκπομπής, καθώς και παρουσιάστρια διαδικτυακής εκπομπής. Εργάστηκε επίσης στον τομέα της Διοίκησης, των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Παρακολούθησε δεκάδες σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε θέματα Διακρίσεων στη βάση Φύλου και στη βάση Εθνικής Καταγωγής και Θρησκεύματος, Ισότητας Γυναικών και Ανδρών, Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ελευθερίας της Έκφρασης και του Τύπου, ενώ συμμετείχε σε ημερίδες και συνέδρια ως ομιλήτρια τόσο στην Κύπρο, όσο και στις Βρυξέλλες σε θέματα που αφορούν τα ΜΜΕ, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το Κυπριακό.

Έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και συμμετέχει ενεργά στα κοινά, ενώ έχει σπουδές στη μουσική.

Κατάγεται από την επαρχία Κερύνειας και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Αντώνη Σερδάρη από τη Μόρφου και είναι μητέρα δύο αγοριών 14 και 15 χρόνων.

______________________________________

Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω: Μιχάλης Χατζηγιάννης

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 5 Νοεμβρίου 1978, από γονείς με καταγωγή από την Κερύνεια. Σπούδασε Μουσική στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου από όπου απέκτησε διπλώματα κλασσικής κιθάρας και πιάνου και στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής Λονδίνου στα ανώτατα θεωρητικά μαθήματα. Τα τελευταία 25 χρόνια δραστηριοποιείται στην ελληνική και ξένη δισκογραφία γράφοντας μουσική, στίχους και ερμηνεύοντας τραγούδια που αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό, κατατάσσοντας τον στους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδοποιούς.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πήρε το βραβείο “Best Selling Artist of the Decade” στα τέλη της δεκαετίας του 2000, καθώς οι πωλήσεις των δίσκων του έχουν αγγίξει τα 3.500.000 αντίτυπα. Την ίδια περίοδο κυκλοφορεί το cd single “Everyone dance” στην Γερμανία και το album “Michalis” με αγγλικό στίχο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Τραγουδά σε μεγάλες σκηνές μαζί και δίπλα από καλλιτέχνες όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ο Πασχάλης Τερζής και πολλοί άλλοι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΙFPI είναι για 30 χρόνια ο πιο εμπορικός τραγουδοποιός σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι μέλος του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», δράση για την οποία ανακηρύχθηκε «Καλλιτέχνης Ελπίδας 2019-2021».

______________________________________

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1984 στην Πάφο. Αποφίτησε από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου και ακολούθως εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία. Είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού τίτλου στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ (UPenn).

Με το πέρας των σπουδών του επέστρεψε Κύπρο όπου και εργάστηκε ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός σε Αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό.

Από πολύ μικρή ηλικία αναμείχθηκε με τα κοινά. Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Α’ Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου. Πρόεδρος της ΦΠΚ Πρωτοπορίας Θεσσαλονίκης το 2008-2009 και εκπρόσωπός της στην ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης. Το 2012 εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Παγκύπρια. Τον Αύγουστο του 2015 εξελέγη Πρόεδρος της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού Πάφου, θέση που κατείχε μέχρι τον Μάιο του 2017.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Πάφος 2017” και από το 2016 μέχρι τον Αύγουστο του 2022 ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου μέχρι που παραιτήθηκε από την θέση του.

Είναι νυμφευμένος με την Ειρήνη Σοφοκλέους με την οποία έχουν ένα γιο, τον Γιώργο.

_________________________________________

Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1983 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Είναι πρόσφυγας από τα κατεχόμενα χωριά Μάσαρι, Μόρφου και Βατυλή, Αμμοχωστου.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Αξιωματικός πεζικού. Είναι κάτοχος πτυχίου Mαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) από το Warwick University, Warwick Business School, στον τομέα Financial Mathematics (Financial Engineering) και του επαγγελματικού τίτλου ACA, Associated Chartered Accountant, του Institute of Chartered Accountants in England and Wales, καθώς επίσης και του επαγγελματικού τίτλου Certified Fraud Examiner (CFE). Είναι επίσης κάτοχος των πιστοποιητικών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Advanced και AML και από το 2014 είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Έχει δεκαπενταετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κύπρου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα σε ένα από τους μεγάλους ελεγκτικούς οίκους της Κύπρου, ως εγκεκριμένος λογιστής, με εξειδίκευση στον φορολογικό τομέα. Εργάστηκε στη συνέχεια ως εκτελεστικός διευθυντής σε εταιρίες παροχής εταιρικών και επενδυτικών υπηρεσιών με παρουσία τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς με εξειδίκευση στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Συνεργάστηκε επίσης και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως ειδικός επιστήμονας στον τομέα διδασκαλίας των χρηματοοικονομικών. Υπήρξε μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για 4 συνεχή χρόνια, μέλος σε επιτροπές επαγγελματικών συνδέσμων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ανόρθωσις Αμμοχώστου. Τέλος ήταν μέλος της Πρωτοπορίας Αθηνών, καθώς και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κατά το 2022 ήταν ο υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Είναι νυμφευμένος με την Κρίστια Καρσερά, που μαζί έχουν τρία αγόρια, τον Κυριάκο, τον Γιάννη και τον Ανδρέα Επιφάνιο.

_____________________________

Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κωμοδρόμου

Η Δόξα Κωμοδρόμου κατάγεται από την Αθηένου της Επαρχίας Λάρνακας. Εργάζεται στο Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007 μέχρι σήμερα. Είναι Εκπρόσωπος Τύπου και Επικεφαλής του Γραφείου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών στην Πρυτανεία του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, διοργανώνοντας, συντονίζοντας και παρουσιάζοντας όλες τις Τελετές Αποφοίτησης και Τελετές Αναγόρευσης. Επιπρόσθετα διοργανώνει τα εγκαίνια των κτηριακών εγκαταστάσεων και θεμελίων λίθων στην Πανεπιστημιούπολη και συνεργάζεται στενά με την εκάστοτε Πολιτεία για φιλοξενίες πρωθυπουργών και προέδρων ξένων χωρών, αλλά και ευρωπαίων αξιωματούχων στην Κύπρο. Στα συν των επιτευγμάτων της και οι διοργανώσεις πολλών δράσεων εκτός Κύπρου, όπως η πρόσφατη Τελετή Αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάλιστα, ως αρχηγός αποστολής, η Δόξα Κωμοδρόμου διοργάνωσε, επιμελήθηκε και συνόδευσε φοιτητές/τριες στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο για συμμετοχή σε διεθνής διαγωνισμούς.

Διετέλεσε προσωπική συνεργάτιδα του Βουλευτή κι αργότερα Προέδρου του ΔΗ.ΣΥ. και Ευρωβουλευτή, Γιαννάκη Μάτση για 15 χρόνια τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο (Βρυξέλλες, Στρασβούργο).

Τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάστηκε με ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια (Ραδιοφωνικό ΄Ιδρυμα Κύπρου και Συγκρότημα Δίας-Τηλεόραση Σίγμα), παρουσιάζοντας δελτία ειδήσεων και εκπομπές λόγου. Τους τελευταίους έξι μήνες παρουσιάζει την πρωτοποριακή εκπομπή του ΡΙΚ «Πανεπιστημιακοί Θησαυροί», με συμμετοχή όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου. Ως δημοσιογράφος παραδίδει, επίσης, σεμινάρια Αγωγής Λόγου και Ορθοφωνίας στους σπουδαστές/στριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master Degree) του Πανεπιστημίου Κύπρου στις «Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εξασφάλισε το πρώτο της πτυχίο στη Δημοσιογραφία και τις Δημόσιες Σχέσεις “Communications”, (Bachelor Degree), με βαθμό άριστα με διάκριση (3.72).

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Κυριάκος Μάτσης, η φυσιογνωμία ενός στοχαστή που τάχθηκε στον Αγώνα της ΕΟΚΑ», εκδόσεις ΑΦΗ. Αυτή την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ο ρόλος που διαδραμάτισε η Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία στον Αγώνα της ΕΟΚΑ», με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρο Παπαπολυβίου. Μόλις τον περασμένο Ιανουάριο, πέρασε με απόλυτη επιτυχία το τελευταίο στάδιο της ερευνητικής επιστημονικής της πρότασης.

Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Κωμοδρόμο και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, τον Ανδρέα και τον Σπύρο.

______________________________________

Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Βίκτωρας Παπαδόπουλος

Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο και απέκτησε B.A στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική και στη Χρηματοδότηση από την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών στην Αθήνα (ΑΣΟΕΕ -σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Απέκτησε μεταπτυχιακό diploma στη Λογιστική και στη Χρηματοδότηση από το East London University στη Βρετανία.

Εργάστηκε 26 χρόνια ως δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων και επικαιρικών εκπομπών. Από το 2013 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ από το 2018-2022 διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, σύμβουλος και συνεργάτης του.

________________________________________

Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: Μαριλένα Ραουνά

Η Μαριλένα Ραουνά γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983. Κατάγεται από την Αμμόχωστο.

Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (BA in Jurisprudence) με μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) σε Δημόσιο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο London School of Economics and Political Sciences. Eίναι κάτοχος διπλώματος γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

Από το 2007 μέχρι το 2010 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών (“Daphne III”).

Από το 2010 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (θέματα σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, πολιτικής διεύρυνσης, καθώς και θέματα που άπτονται της τουρκοκυπριακής κοινότητας). Κατά τη διάρκεια της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (2012) ήταν η εθνική εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για θέματα διεύρυνσης καθως και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Συμβουλίου της ΕΕ σε τριλόγους με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέσπιση νέου μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.

Από το 2014 μέχρι το 2018 εργάστηκε στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΔΓΠτΔ) ως συντονίστρια ιδιαιτέρου γραφείου του Διευθυντή ΔΓΠτΔ και σύμβουλος σε θέματα ΕΕ. Συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού, καθώς και σε ειδική διαπραγματευτική ομάδα για θέματα ΕΕ.

Από το 2018 μέχρι το 2021 εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ως ειδική σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών.

Είναι παντρεμένη με τον Seth Rosenbaum και είναι μητέρα δύο παιδιών.

_________________________________

Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Πηνελόπη Παπαβασιλείου

Η Πηνελόπη (Πόλυ) Παπαβασιλείου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Φοίτησε στο Λύκειο Κύκκου Α’. Σπούδασε Οικονομικά (ΒSc Industrial Economics) στο University of Warwick (UK) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration - MBA) από το City University Business School (UK).

Κατέχει πολύχρονη επαγγελματική πείρα ως τεχνοκράτης καριέρας σε θέσεις ευθύνης τόσο στην Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα οικονομίας, ανάπτυξης, εργασίας, ευρωπαϊκών θεμάτων, συντονισμού και σχεδιασμού πολιτικών και μεταρρυθμίσεων και στη διαχείριση έργων.

Ξεκίνησε την καριέρα της στη δημόσια διοίκηση το 1997 ως Λειτουργός στο Γραφείο Προγραμματισμού (σήμερα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών) στην τεχνοκρατική ομάδα συντονισμού των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου στην Ε.Ε. όπου και εργάστηκε μέχρι το 2004. Στη συνέχεια υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες (2005-2006), σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, και προώθησης της Ψηφιακής Ατζέντας εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στις αντίστοιχες ομάδες του Συμβουλίου της Ε.Ε. Διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών για 4 χρόνια ( Απρίλιος 2006 – Μάρτιος 2010) και ανώτερο στέλεχος της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (2010-2013). Yπηρέτησε επίσης ως ανώτερο στέλεχος στην ομάδα συντονισμού του κυβερνητικού έργου και υλοποίησης του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου (2013 – 2014) (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) και Επικεφαλής της Ομάδας Έργου για το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας (Μάρτιος 2014 - Αύγουστος 2015). Συμμετείχε επίσης ως συντονίστρια στην Ad Hoc Ομάδα για Προετοιμασία Εφαρμογής Κοινοτικού Κεκτημένου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό (Σεπτέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016). Από τον Απρίλιο του 2016 εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) στην Αθήνα, ως επικεφαλής έργων σε θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ομάδα αξιολόγησης έργων.

Σύντροφός της είναι ο Φειδίας Βαρδάκης.

____________________________________________

Επίτροποι που διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άνευ νομοθεσίας):

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Τζόζη Χριστοδούλου

Η Τζόζη Χριστοδούλου είναι εμπειρογνώμονας για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην μετανάστευση και στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Από το 2004- 2018 εργάστηκε ως Συντονίστρια Πολιτικών στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) όπου είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη, παρακολούθηση και εφαρμογή της πολιτικής και στρατηγικής του Ινστιτούτου. Συμμετείχε σε διαφορά διοικητικά συμβούλια όπως του Κυπριακού Λόμπι Γυναικών και συνέβαλε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστριών με έδρα τις Βρυξέλλες. Συμμετείχε επίσης σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Από το 2019 μέχρι τον Ιανουάριο 2022, διετέλεσε Σύμβουλος του τέως Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική. Η κα. Χριστοδούλου, ανέπτυξε και εφάρμοσε το πλαίσιο δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική.

Έχει συνεισφέρει στη δημιουργία νομοσχεδίων σχετικών με τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. Έχει επίσης συνεισφέρει σε δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εκθέσεων και βιβλίων, διεξήγαγε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις και συμμετείχε σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Η κα Χριστοδούλου κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολης, ΗΠΑ και Μεταπτυχιακό στις Σπουδές Φυλετικής Ισότητας, Πανεπιστήμιο Middlesex, H.B.

______________________________

Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου

Η Μαρία Παναγιώτου γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1982 στη Λάρνακα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από όπου αποφοίτησε το 2004 με άριστα. Το 2006 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο University of Birmingham όπου πήρε τον τίτλο Mphil (B) in Modern East Mediterranean History. Το 2017 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (PhD in Modern and Contemporary History) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2004 μέχρι σήμερα εργάστηκε σε περισσότερα από επτά ερευνητικά προγράμματα αριστείας, συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, όπου και απέκτησε σημαντική πείρα στην αρχειακή έρευνα και στη διοίκηση ερευνητικών προγραμμάτων. Ξεχωρίζει την εργοδότησή της ως μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έργο Φάκελος της Κύπρου για την περίοδο 2007-2010. Από τον Μάρτιο του 2016 έως και σήμερα είχε την τιμή να είναι Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΕΔΕΚ και Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Από το 2017 έως και το 2022 εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας με καθήκοντα διδασκαλίας οικονομικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 16 επιστημονικά άρθρα σε σύμμεικτους τόμους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το European History Quarterly) γύρω από τη θεματική της οικονομικής ιστορίας, ενώ έχει ήδη συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με πιο πρόσφατο το Διεθνές Συνέδριο του Modern Greek Studies Association στο Τορόντο του Καναδά (Οκτώβριος 2022).

Κατάγεται από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου και διαμένει προσωρινά στη Λάρνακα. Οι γονείς της είναι ο Μιχάλης Παναγιώτου και η Ιφιγένεια Κόσσιφου. Είναι μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, του Αχιλλέα Ιωάννου.