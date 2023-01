O γύρος του κόσμου με μια χειραποσκευή - Πώς να χωρέσουν όλα σε μια μικρή βαλίτσα

Το να πηγαίνουμε διακοπές είναι ευχάριστο και χαλαρωτικό. Το να φτιάχνουμε τα πράγματά μας, ωστόσο, για το ταξίδι είναι λιγότερο ευχάριστο

Δεν υπάρχει τίποτα πιο εξαντλητικό από το να φτάνουμε σε έναν ταξιδιωτικό προορισμό μετά από ώρες ταξιδιού και να είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε με τις ώρες να παραλάβουμε τις αποσκευές μας. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλοί ανάμεσά μας επιλέγουν να χωρέσουν όλα τους τα πράγματα σε μια μόνο χειραποσκευή. Έτσι, περιορίζονται σημαντικά και οι πιθανότητες να χάσουμε τα υπάρχοντά μας.

Πώς όμως ανεξάρτητα από το είδος των διακοπών που έχουμε επιλέξει, θα καταφέρουμε να τα στριμώξουμε όλα μέσα στη χειραποσκευή μας; Οι ειδικοί του είδους, μοιράζονται μαζί μας τις συμβουλές και τα κόλπα τους, προκειμένου να μας βοηθήσουν να τοποθετήσουμε ακόμα και τα πιο ογκώδη αντικείμενα μέσα σε μία μόνο χειραποσκευή.

Διαβάζουμε τις προβλέψεις του καιρού που αφορούν τον προορισμό που σκοπεύουμε να επισκεφτούμε

Φροντίζουμε πάντοτε να ελέγχουμε τον καιρό. Ενδέχεται αυτό να είναι και το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε.

«Στη συνέχεια διαμορφώνουμε μια λίστα με τις δραστηριότητες στις οποίες σκοπεύουμε να επιδοθούμε και σημειώνουμε όλα όσα θα χρειαστούμε για κάθε μία από αυτές», προτείνει η Αν Μακάλπιν, ειδικός στα ταξίδια και συγγραφέας του «Pack It Up! The Essential Guide to Organized Travel» που ταξίδεψε για 21 ημέρες σε όλο τον κόσμο με μόνο μια χειραποσκευή (!)

Ετοιμάζουμε μια λίστα με όλα όσα σκοπεύουμε να πάρουμε μαζί μας

Αφού βεβαιωθούμε ότι η λίστα μας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι μας, τα χωρίζουμε σε κατηγορίες για να δούμε πόσα αντικείμενα αντιστοιχούν στην κάθε μια, μας προτρέπει η Μαρί Κόντο, ειδική στην τακτοποίηση και ιδρύτρια της μεθόδου KonMari.

Περιορίζουμε τη λίστα μας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα προϊόντα περιποίησης

Δεν κουβαλάμε μαζί μας πράγματα απλώς και μόνο επειδή κυκλοφορούν σε μέγεθος ταξιδιού.

«Ένα λάθος που εντοπίζω συχνά, είναι το γεγονός ότι οι πελάτες μου κουβαλάνε υπερβολικά πολλά προϊόντα περιποίησης όταν ταξιδεύουν», αναφέρει η Ντρέα Μοντάλι, ιδιοκτήτρια της Dream Organization και της ShelfGenie West Brooklyn.

«Βρίσκουν τα ταξίδια ως αφορμή να αξιοποιήσουν κάθε δείγμα που έχουν πάρει από τα πολυκαταστήματα και εξακολουθούν να μην τα χρησιμοποιούν. Επομένως, πρώτη μου συμβουλή είναι να έχουμε στρατηγική όταν τοποθετούμε στη βαλίτσα μας αυτού του είδους τα αντικείμενα», προσθέτει.

Φοράμε τα πιο ογκώδη μας ρούχα στο ταξίδι

Εάν πηγαίνουμε κάπου όπου ο καιρός προβλέπεται ψυχρός, τα ζεστά φουσκωτά μπουφάν, είναι καλύτερο να τα κουβαλάμε πάνω μας, καθώς μέσα στη χειραποσκευή μας ομολογουμένως καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου χώρου, ενώ ενδέχεται να ζυγίζουν και αρκετά κιλά σε σχέση με το όριο που θέτουν ορισμένες αεροπορικές.

Διπλώνουμε τα ογκώδη ρούχα μας έτσι ώστε να πιάνουν λιγότερο χώρο

Χρησιμοποιώντας την τεχνική αναδίπλωσης, μπορούμε εύκολα να χωρέσουμε στη χειραποσκευή μας δύο-τρία ογκώδη αντικείμενα. Η συγκεκριμένη τακτική μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τον χώρο στη βαλίτσα μας και ταυτόχρονα, να βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα κάθε μας ρούχο, χωρίς να αναστατώσουμε ολόκληρο το περιεχόμενο.

Δεν θεωρούμε τον χώρο δεδομένο

Όταν προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα μέσα σε μια χειραποσκευή, δεν πρέπει να χάνουμε ούτε ελάχιστο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και το εσωτερικό των παπουτσιών μας μπορεί να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος.

«Χώνουμε μέσα στα παπούτσια μας κάλτσες, προκειμένου να εξοικονομήσουμε χώρο», συνιστά η Μακάλπιν. Αξιοποιούμε τον χώρο ιδίως στα πιο ογκώδη υποδήματα όπως οι μπότες.

«Γεμίζοντας τις ψηλές μας μπότες με αντικείμενα, όπως το σίδερο για τις μπούκλες, τις κάλτσες μας, κάποιο τζάκετ ή ένα γιλέκο, αξιοποιούμε κάθε σπιθαμή του διαθέσιμου χώρου, ενώ διατηρούμε το σχήμα της μπότας μας ατσαλάκωτο.

Πηγή: huffingtonpost.gr