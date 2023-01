Σήμερα γράφουν όπως συντυχάννουν οι Γιώργος Φράγκος, Χρίστος Ζάνος και Θεοδώρα Βαρνάβα

«Γράφουμε όπως συντυχάννουμεν» η νέα σελίδα στην κυπριακή διάλεκτο. Κάθε Κυριακή στον «Πολίτη», γράψετε κι εσείς όπως συντυχάννετε.

Το μόνον της στετές μου σκαμπίλιον

Του Γιώργου Φράγκου*

Στο υποσυνείδητό μου, εν ηξέρω γιατί, εσυνδύαζα πάντα την κυπριακή διάλεχτο τζιαι με την άλλην κοινότητα του νησσιού μας, τους Τουρκοκύπριους. Είχα ακούσματα της λαλιάς των τουρκόφωνων Κυπραίων που την παιδικήν μου ηλικία. Οι γονιοί μου κατάγονται που την Γεροσσίηπου της Πάφου, που ήταν μειχτόν χωρκόν κάποτε. Εγώ εγεννήθηκα το ’62. Οι Τ/κ εφύαν που το χωρκόν με τες «φασαρίες» του ’63-’64 τζιαι μετακομίσαν στην γειτονικήν Κολώνην. Τα σπίθκια τους μέσα στην Γεροσσιήπουν ήταν γέρημα τζιαι λεηλατημένα, χωρίς τίποτε μέσα, δίχα πόρτες τζιαι παράθυρα. Εγώ τουλάχιστον έτσι τα αθυμούμαι. Τα καλοτζιαίρκα που επάαιννα που την Λεμεσόν στο χωρκό, να μείνω με τον παππούν τζιαι την γιαγιά μου, έπαιζα τζιαι με τα τουρκούθκια μέσα στα χωράφκια τζιαι τα περβόλια. Διότι, Ε/κ τζιαι Τ/κ εμεινίσκαν πκιον χούρκα, αλλά την γην εσυνεχίζαν να την καλλιεργούν μαζίν.

Οι γεναίτζιες που έρκουνταν που την Κολώνην στα χωράφκια του παππού μου πότε για να φκάλλουν κρομμύθκια ή πατάτες, τζιαι πότε για να σωρέφκουν λουβίν ή φασολλάκιν, εφέρναν τζιαι τα κοπελλούθκια τους μαζίν τους. Έκαμα φίλον έναν Αλή, λλίον πιο μεγάλον που μέναν. Έμαθεν με καμπόσες ξητιμασσιές στα τούρτσσικα τζιαι επήα ο αφελής τζιαι εφούρνησα τες της στετές μου. Εγύρισεν τζιαι έδωκεν μου έναν βουζουνόπατσον, έναν ξεγυρισμένον σκαμπίλιν, το πρώτο τζιαι μοναδικόν που έφαα που λλόου της. Για να μάθω άλλην φοράν να μεν λαλώ «ξημαρόλοα»!

Ύστερα, λλίον πιο μεγάλος, αθυμούμαι τους Τ/κ φίλους του τζιυρού μου που εδουλέφκαν μαζίν αρκάτες στο εργοστάσιον της ΚΕΟ στη Λεμεσόν. Ο μακαρίτης ο παπάς μου εμίλαν τους τούρτσσικα τζιαι τζιείνοι απαντούσαν του ελληνικά. Είσιεν πολλύν χάζιν. Ελαλούσαν του: «Συντύχαννε ρε Κωστή ελληνικά να κόφκουμεν στράταν». Αλλά τζιείνος επέμενεν.

Ύστερα που εσπούδαζα στην Μόσχα ήρτεν ο Ζεκί ο Μπεσίχτεμπελι -εμακαρίστην πριν λλίους μήνες, τι μεάλον κρίμαν- ήβρεν μας μες στο οικοτροφείον τζιαι επέλλανεν που την χαράν του: «Ρε μα είσαστεν Κυπραίοι;». Τζιαι άρκεψεν να συντυχάννει με τζιείνα τα βαρετά, τα ττακκουριστά, τα παφίτικά του, ούλλον γλύκαν, ούλλον αδρωπιάν. Άμαν εβρεθούμαστεν με τον Ζεκί ήταν σάννα τζιαι παίζαμεν σε κυπριώτικον σκετς!

Που τον τζιαιρόν που εξέβηκα πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών επολλύναν τζιαι οι επαφές μου με Τ/κ φίλους τζιαι συμπατριώτες, δημοσιογράφους, ποιητές, λογοτέχνες τζιαι άλλους. Ως τωρά, πάνω στην κουβένταν σσιαιρούμαστεν πάρα πολλά, κάθε φοράν που διαπιστώνουμεν πόσες πολλές κοινές λέξεις έσσιει η δική μας ντοπιολαλιά με την δικήν τους. Τα πιο πολλά δάνεια πάντως εν’ που λλόου μας, έννεν που λλόου τους. Κάτι επιάσαν τζιαι τζιείνοι όμως. Για παράδειγμα, τα μακαρούνια τα βραστά με την όρνιθαν, λαλούν τα «μακαρίνα πουλλίν», αλλά τζιαι τες ελιές τες πράσινες «τσακκιστές» τες λαλούν τζιαι «τσακκιστές τες κάμνουν.

Το πιο ωραίον όμως εν’ οι κοινές μας λέξεις που έχουν τζιαι το ίδιον νόημαν. Έτσι, σαν συντυχάνουμεν εγγλέζικα μεταξύ μας, πετάσσουμεν μες στην μέσην τζιαι τες κυπριακούρες μας τζιαι χαχανίζουμεν! Πιο συχνά που ούλλες τις λέξεις που λαλούμεν μαζίν εν’ το «ίνσιαλλα», αλλά τζιαι το «ασσιχτίρ»! Το διαζευτικόν «ή» εν’ «όξα» τζιαι ποτζεί τζιαι ποδά. Άμαν μιλούμε για τον δεσποτισμόν τούτων που μας εξουσιάζουν το «αβρατινί σσικτιμινί» ταιρκάζει γάντι. Υπάρχουν, όμως, τζιαι οι λέξεις τζιαι τα πράματα της καθημερινότητας που είναι κοινά όπως ο «τσιζβές», ο «μακκαράς», ο «μαστραππάς», η «μάτσα», η «ταμπούρα», ο «κκιοφτές», η «κούζα». Εν καμπόσες σσιλιάες τούτες οι λέξεις. Παραπέμπω σας στο εξαίρετον «Κοινό λεξικό της ε/κ και της τ/κ διαλέχτου» που συνέγραψαν ο Ιάκωβος Χατζηπιερής με τον Ορχάν Καπατάς. Θα εκπλαγείτε πόσες πολλές κοινές λέξεις χρησιμοποιούμεν τζιαι εμείς τζιαι τζείνοι, τζιαι… χαπάριν εν παίρνουμε.

Θέλω να πω, όμως, τζιαι για τα πειράγματα που ανταλλάσσω με τους Τ/κ φίλους μου, άπειρα τα κοσμητικά επίθετα που λαλούμεν ο ένας του άλλου. Να πω μερικά έτσι για το χάζιν: «κκελέ κουλούμπρα», «μουσουπέττης», «παραπόττης», «κοτζιάκαρη», «ππιντής» τζιαι άλλα πολλά τέθκοια στολίθκια της γλώσσας μας.

Σκέφτουμαι πως ανάμεσα στα πολλά καλά που μπορεί να φέρει η επανένωση του νησσιού μας είναι τζιαι η διατήρηση τούτου του γλωσσικού πλούτου. Όπως Ε/κ τζιαι Τ/κ μπορούν να ευημερήσουν μόνον μέσα που την συμβίωση, έτσι τζιαι η ε/κ με την τ/κ διάλεχτο μπορούν να αναζωογονούνται τζιαι να διασώζονται μόνον μέσα από την συνύπαρξη τζιαι την τριβή η μια με την άλλη.

Τελειώνω με την σκέψην ότι η μακαρίτισσα η στετέ μου τελικά αδίκησεν με, με τζιείνον το σκαμπίλιν…

*Ο Γιώργος Φράγκος είναι δημοσιογράφος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, και λογοτέχνης.

Το αρπαχτικό πουλί ζάνος και ο παππούς μου!

Του Χρίστου Ζάνου*

Το παρατσούκλι του παππού μου, το Ζάνος, ήταν μοναδικό. Δεν το είχε κανένας άλλος στο χωριό και στην περιοχή μας. Ο πατέρας μου είχε άλλο επώνυμο, το επώνυμο του παππού του, στον οποίο ο κόσμος έλεγε ότι έμοιαζε πολύ.

Ένα καυτό μεσημέρι, στον κάμπο της Μεσαρκάς, ξαπλώνοντας στη σκιά, κάτω από τον μεγάλο ευκάλυπτο μας, ρώτησα τον παππού μου γιατί εκείνον το φωνάζουν Ζάνο και τον πατέρα μου Κάρουλλα. Και εκείνος, με το πάντα σοβαρό και βαθυστόχαστο ύφος του, άρχισε να αφηγείται:

«Λοιπόν, ρε μιτσή, άκου να δεις τζιαι να μάθεις! Πριν καμιάν σαρανταρκάν – πεηνταρκάν γρόνια, που ήμουν νέον κοπέλλιν, μακάρι στα δεκαεφτά - δεκαοκτώ, έναν σιειμώναν έκαμεν πλημμύρες πολλές στον κάμπον μας τζιαι εξησιειλίσαν οι ποταμοί. Τζιαι ο Γιαλιάς ποδά στον Στροντζιυλόν τζιαι ο Πηδκιάς πόξω που το χωρκόν μας. Νερά πολλά, να σε πνίξουν! Τζιαι τα χωράφκια πλυμμίν! Εγιώ έκοψα που τούντην μερκάν, ποδά που εν’ το περβολούιν μας. Εν εμπορούσα να περάσω που την άλλην μερκάν του ποταμού να πάω στην Μουσουλίταν. Έβαλα τες φωνές, άκουσεν με ούλλον το χωρκόν. Τζι’ εσωρεύτην κόσμος πολλύς, να δουν είντα μπου μπορούσαν να κάμουν να με βοηθήσουν να περάσω απέναντι. Εσκεφτήκαν πολλά, να φέρουν βολίτζια, να μου πετάξουν σιοινιά, ο καθένας ελάλεν τζιαι μιαν γνώμην! Τζι’ εν εβρίσκαν τρόπον να περάσω! Ο τζιύρης μου ο μακαρίτης είπεν μου να μείνω τζιαμαί που είμαι τζιαι να μεν ταράξω, να περιμένω ώσπου να κάτσουν τα νερά. Να φανεί το γιοφύριν του ποταμού, που το εσσιεπάσαν τα νερά. Τζιαι ύστερα να περάσω. Εγιώ, όμως, εθύμωσα! Ήμουν πολλά ανυπόμονος, έθελα ίλλε τζιαι καλά να περάσω που την άλλην μερκάν! Έβαλα του την φωνήν:

-‘‘Πατέρα, εγιώ εν περιμένω, εννά πεταχτώ πουπάνω που το νερόν!’’

Ο τζιύρης μου, ο πάππος σου δηλαδή, φωνάζει μου:

-‘‘Μα είσαι τέλεια πελλός,ρε; Εννά πνιείς!’’

Εγιώ λαλώ του:

-‘‘Εγιώ εννά πεταχτώ τζιαι μεν φοάσαι!’’

Τζιαι χωρίς να πω τίποτε άλλον, επήρα φόραν, εβούρησα με ούλην μου την δύναμην τζιαι μ’ έναν άππηον, σαν να επέτασα πάνω που τον Πηδκιάν, εβρέθηκα που την άλλην μερκάν, την μερκάν του χωρκού μας! Ο κόσμος ούλλος εποθαυμάστην τζι’ εσταυροκοπήθην! Ένας χωρκανός μας, ο μακαρίτης ο Ζαχαρής, μεσ’ τζιείντον βαρβατζιισμόν τζιαι τα ζήτω που εφωνάζασιν ούλλοι τζιαι τες πισκαλιές, είπεν τούντην κουβένταν:

-‘‘Ρε Κωστούιν, μάσσιαλλα σου, ρε! Μάσσιαλλα σου τζι’ άφτονα σου! Ρε! Ο ζάνος εν πιάννει πάζαν κοντά σου! Πρώτην φορά θωρώ έτσι θάμμαν!’’

-‘‘Ο ζάνος, να ξέρεις γιόκκα μου, εν’ πουλλίν αρπαχτικόν, κάμνει κάτι σσιστές που πάνω ως κάτω, θωρείς τον την μιαν στιγμήν τζιει πάνω ψηλά στον ουρανόν, στα ύψη, τζιαι σσίζει κάτω σαν την αστραπήν, τζιαι αρπάσσει τα πουλλούδκια, για τες κουφάες, για τες ποντίτζιες τζιαι ξαναπάει ψηλά στο άψε σβήσε! Ο ζάνος εν’ το σιαχίνιν που λαλούν σήμμερα! Εκατάλαβες, λεβέντη μου, γιατί μου εκολλήσαν το Ζάνος τζι’ έμεινεν μου παρατσούκλιν ως σήμμερα;’’».

Έμεινα έκθαμβος με αυτή την αφήγηση του παππού μου. Και έμαθα και κατάλαβα γιατί, πολύ αργότερα, ο μουχτάρης του χωριού μας με έγραψε στα βιβλία του, όταν γεννήθηκα, στο βιβλίο του με το επώνυμο που φέρω σήμερα!

*Ο Χρίστος Ζάνος είναι εκπαιδευτικός και σκηνοθέτης.

How We Speak

Της Θεοδώρας Βαρνάβα*

If I were to write the most frequently overused words in the daily English spoken language, the words would be ‘like’ and ‘basically’. You could be recounting an event like, and these words creep in for no grammatical reason or meaning. Basically it is like a pause- a pause before you begin your next sentence but really it is more like a stalling tactic because either you do not know what to say, or you are unable to think of the right word.

In the North London Greek Cypriot diaspora community, you will get a whole mixed bag of linguistic idiosyncrasies between first and second generations, the latter being more comfortable and fluent in the English language, the former in the Greek Cypriot dialect. This time it is not overused words, but more the mixture of the two languages.

A conversation with my aunt will highlight this. We are both trying to make it easier for the other one to understand, the result is ‘greeklish’. In essence we are using short Greek Cypriot and English phrases; both parties believing they are making it easier for the other to understand.

The transcript of a typical conversation with my aunt, first generation diaspora goes as follows:

-Hello thia eni i Theodora.

-Hullow Theodora, ti kamnis?

(At this stage I am not sure if she means what am I actually doing or how I am)

On this occasion I reply as follows:

-I’m alright thia. Esi?

-Mia hara. Liosan ta shonia konta sou?

-Ne liosasin tora because enine toso krio. Popse lalousin enane ena vathmo kato apo to zero. That’s not too bad.

-Pou to Monday nane kalittera.

-Anyway thia, avrion enarto ekklisia. Ti ora ipamen? Ten, half past ten?

-Eh, ten, quarter past ten ine kali i ora.

-Ok, enarto just before ten.

-Entaxi, see you tomorrow!

The other prerequisite during this conversation is for me to say the English words with a Greek accent - that will of course make all the difference to comprehension!