Τραγούδια που ακούς μόνο τα Χριστούγεννα και οι άγνωστες ιστορίες τους

Είναι τραγούδια που από τις πρώτες νότες θυμίζουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Κάποια τα ακούς και λες "ε, όχι πάλι", ενώ άλλα τα βάζεις στη διαπασών για να φτιάξεις "ατμόσφαιρα". Αν και όχι επισήμως "βασίλισσα των Χριστουγέννων", η απαστράπτουσα Μαράια Κάρεϊ τραγουδά για άλλη μία χρονιά “All I Want for Christmas Is You”.

Μία εκδρομή στο βουνό συνεχίζει μετά από τόσα χρόνια να κρύβει μυστικά για τους Wham! στο θρυλικό "Last Christmas", ενώ η τζαζ χροιά του Νατ Κινγκ Κόουλ, ο βασιλιάς Έλβις Πρίσλεϊ και το νάζι της Μαντόνα βρίσκονται και φέτος στη λίστα μας με τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Χριστουγέννων.

Ανάμεσά τους κάποια κλασικά, κάποια μοντέρνα και ορισμένες εκτελέσεις που ίσως δεν είχες ασχοληθεί ποτέ να μάθεις την ιστορία τους.

“ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU” ΑΠΟ ΤΗ MARIAH CAREY

Χρόνια και χρόνια έκανε και η ίδια η Μαράια Κάρεϊ, που βγάζει κάθε Χριστούγεννα πολλά χρήματα από τα δικαιώματα του εν λόγω τραγουδιού, να συνειδητοποιήσει την τεράστια δυναμική αυτού του χριστουγεννιάτικου ρυθμού. Σύμφωνα με τον μύθο δεν ήθελε να το τραγουδήσει, μάλιστα όταν το έγραψε μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ (Walter Afanasieff) φέρεται να σχολίασε: “Δεν είναι και η Λίμνη των κύκνων, αλλά γι αυτό είναι δημοφιλές γιατί είναι τόσο απλό”.

Το “All I Want for Christmas Is You” που ηχογράφησε η Μαράια το καλοκαίρι του 1994 βρέθηκε για τέταρτη χρονιά, φέτος, στην κορυφή του Billboard Hot 100 αφήνοντας το “Rockin Around the Christmas Tree” της Μπρέντα Λι (Brenda Lee) στο Νο. 2, το “Jingle Bell Rock” του Μπόμπι Χελμς (Bobby Helms) στο Νο. 3, το “A Holly Jolly Christmas” του Μπερλ Άιβς (Νο. 4) και το “Last Christmas” των Wham στο Νο. 9. Σημειωτέον το τραγούδι βρέθηκε στη κορυφή του Billboard για πρώτη φορά το 2019, ενώ την ίδια χρονιά κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες και έγινε το τραγούδι που ακούσει περισσότερο ο πλανήτης τα Χριστούγεννα.

Το “All I Want for Christmas Is You” γνώρισε επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1994 (η ποπ σταρ ήταν τότε παντρεμένη με τον πρόεδρο της Sony Music, τον Tommy Mottola), αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές, όταν συμπεριλήφθηκε στη χριστουγεννιάτικη ταινία “Love, Actually”. Το έχεις βαρεθεί; Μπορεί, αλλά είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να το ακούμε για κάποια χρόνια ακόμα.

“LAST CHRISTMAS” ΤΩΝ WHAM!

Μπορεί να είναι 9ο φέτος στη λίστα του Billboard, αλλά για τους λάτρεις των Wham (με θαυμαστικό) βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση. Κυκλοφόρησε το 1984 και μαζί με το βίντεοκλίπ του είναι ένα από τα must τραγούδια των Χριστουγέννων. Το “Last Christmas” με τη φωνή του Τζορτζ Μάικλ ακούγεται παντού, κι όμως δεν είχε μέχρι πρότινος φτάσει ποτέ στο Νο1 της λίστας των singles.

Η δημοσιότητα του τραγουδιού βαίνει αύξουσα, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις από νεότερους καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ, οι The XX και η Αριάνα Γκράντε. To βίντεο γυρίστηκε τον Νοέμβριο του 1984 στην Ελβετία και έχει γράψει τη δική του σελίδα στην ιστορία της παγκόσμιας ποπ μουσικής.

Ο Τζορτζ Μάικλ ήθελε να διηγηθεί μια ιστορία που να διαδραματίζεται σε ένα χιονισμένο τοπίο με χριστουγεννιάτικο vibe. Οι Wham! είχαν ήδη κυκλοφορήσει το Club Tropicana και είπαν όλα όσα ήθελαν να πουν για τα εξωτικά τροπικά καλοκαίρια. Τώρα ήθελαν να... ταυτίσουν ένα τραγούδι τους με τον χειμώνα. Όλο το βίντεο έχει επιμεληθεί ο Τζορτζ Μάικλ που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην ατμόσφαιρα και το αποτέλεσμα. Το βίντεο έχει γυριστεί σε χιονισμένο σαλέ και οι πρωταγωνιστές τουρτουρίζουν, καθώς για να γίνουν όλα σε περιορισμένο χρόνο η θέρμανση δεν ήταν προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ η "παρέα" λόγω βλάβης των lifts αναγκάστηκε να μείνει στον αέρα για πάνω από 20 λεπτά.

Τα streams του κομματιού το 2021 έφτασαν τα 9,2 εκατομμύρια και ο Άντριου Ρίτζλεϊ είχε δηλώσει πως η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμα μία απόδειξη για τη “συνθετική ευφυΐα” του Τζορτζ Μάικλ. Το κομμάτι ενέπνευσε την Έμμα Τόμσον να γράψει το 2019 το σενάριο για την ταινία “Last Christmas” με την Εμίλια Κλαρκ. Ο George Michael προσέφερε όλα τα έσοδα από την πώληση του single στην βασανιζόμενη από τον λιμό, Αιθιοπία.

“I’LL BE HOME FOR CHRISTMAS” ΑΠΟ ΤΟΝ ELVIS PRESLEY

Μία “παλιακή” μπαλάντα με τη φωνή του “Βασιλιά”, που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τα Χριστούγεννα. Ο Έλβις τραγουδά “Θα έρθω σπίτι για τα Χριστούγεννα ακόμα κι αν είναι μόνο στα όνειρά μου” και υπάρχει λόγος που το λέει. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Kim Gannon και Walter Kent και αρχικά το ερμήνευσε ο Μπινγκ Κρόσμπι το 1943, για τους Αμερικανούς που πολεμούσαν στον Β' Παγκόσμιο και δεν θα επέστρεφαν σπίτι για τα Χριστούγεννα.

Ο Έλβις "το έκανε δικό του" το 1957, στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ “Elvis’ Christmas Album”. Η ειρωνεία ήταν ότι ο ίδιος ο Έλβις πέρασε τα Χριστούγεννα του ‘58 και του ’59 υπηρετώντας στο στρατό, στη Γερμανία, οπότε σίγουρα τότε το εννοούσε. Οι επανεκτελέσεις της Καμίλα Καμπέγιο, της Κέλι Κλάρκσον και του Τζος Γκρόμπαν είναι οι μόνες που βρήκαν το δρόμο τους στα charts.

“FELIZ NAVIDAD” ΤΟΥ JOSÉ FELICIANO

Ένα τραγούδι ύμνος στα "Ευτυχισμένα Χριστούγεννα", το οποίο έγραψε το 1970 ο Πορτορικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Χοσέ Φελισιάνο. Έχει κυριολεκτικά κάνει τον γύρο του κόσμου, “ντύνοντας” πολλά ρεβεγιόν Χριστουγέννων, ενώ έχει ακουστεί και σε πολλές χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις. Ο στίχος απλός και κατανοητός, η μελωδία το ίδιο και οι διασκευές του, μπόλικες - αν και όχι πάντα καλές.

Η ιστορία πίσω από αυτό το χαρούμενο κατά τα άλλα τραγούδι είναι η … μοναξιά του δημιουργού που ενώ καθόταν σε ένα στούντιο στο ταπεινό… Λος Άντζελες, σκεφτόταν την οικογένειά του και τα παραδοσιακά Χριστούγεννα στο Πουέρτο Ρίκο. Τα φαγητά, το ρούμι, τα κάλαντα και τα πάρτι του Πουέρτο Ρίκο τον έκαναν να νιώσει νοσταλγία - κάτι που καθόλου δεν υποψιαζόμαστε ακούγοντας αυτό το τραγούδι.

"JINGLE BELLS" ΜΕ ΤΗΝ NATALIE COLE

Μιλώντας για Νάταλι Κόουλ θυμηθήκαμε το "Jingle Bells" με την κλασική φωνή της και ζεστή σοκολάτα κάτω από το δέντρο! To πιο κλασικό, θεματικό, χριστουγεννιάτικο single που μας βάζει στο κλίμα από τις πρώτες νότες. Γράφτηκε από τον James Lord Pierpont το 1857 και αρχικά είχε τίτλο "The One Horse Open Sleigh". Πρωτοδημιουργήθηκε για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά αργότερα το 1870, καθιερώθηκε ως χριστουγεννιάτικο.

Το Jingle Bells έγινε το πρώτο τραγούδι που μεταδόθηκε από το διάστημα με … περιπαικτικό τρόπο. Οι αστροναύτες Wally Schirra και ο Tom Stafford έκαναν μία πλάκα, αναφέροντας την εμφάνιση ενός εξωγήινου ή μάλλον… όχι. Στις 16 Δεκεμβρίου 1965, το πλήρωμα του Gemini 6 ανέφερε στον έλεγχο της αποστολής: “Έχουμε ένα αντικείμενο, μοιάζει με δορυφόρο που πηγαίνει από βορρά προς νότο, πάνω σε πολική τροχιά... Κινείται πολύ χαμηλά. Φαίνεται ότι θα επανέλθει σύντομα. Μείνετε συνδεδεμένοι, να προσπαθήσουμε να πιάσουμε αυτό το πράγμα…."

Μετά την αναφορά τους στη ΝΑSΑ και παίζοντας στα χέρια τους χριστουγεννιάτικα κουδουνάκια και μια φυσαρμόνικα, ακούστηκε το Jingle Bells, αφού το άλιεν ήταν τάχα μου το... έλκηθρο του Αγίου Βασίλη.

“WHITE CHRISTMAS” ΑΠΟ ΤΟΝ BING CROSBY

Το κομμάτι του Irving Berlin “White Christmas” ήταν το βασικό τραγούδι της ταινίας “Holiday Inn” και ο πρώτος κινηματογραφικός ερμηνευτής του ήταν ο Μπινγκ Κρόσμπι το 1941. Πρόκειται για ένα “ψυχογράφημα” της χριστουγεννιάτικης διάθεσης κατά την περίοδο των γιορτών. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε εμψύχωνε τους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούσαν μακριά από το σπίτι τους. Σημειωτέον, συμπρωματικά κυκλοφόρησε λίγο μετά από την επίθεση στο Pearl Harbor. Στο βιβλίο “White Christmas: The Story of an American Song” αναφέρεται ότι "απομακρυσμένοι από τα σπίτια και τους αγαπημένους τους, οι στρατιώτες έβρισκαν σε αυτή την τρυφερή μελωδία μια ελπίδα για την επιστροφή τους". Ανεπανάληπτο, επίσης, και το ντουέτο του Κρόσμπι με τον Σινάτρα το 1957, στο "The Frank Sinatra Show".

“SANTA BABY” ΜΕ ΤΗ MADONNA

Πηγαίνοντας στα πιο …σύγχρονα, μία Madonna δεν μπορεί να λείπει ούτε από τα Χριστούγεννα. Η επανεκτέλεση του “Santa Baby” της Έρθα Κιτ το 1987 δημιούργησε ένα xmas single που ακούγεται μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το τραγούδι “γεννήθηκε” το 1953 από τους Joan Javits και Philip Springer. Η “καπιταλιστική” λίστα των δώρων που η πρωταγωνίστρια θέλει να της φέρει ο Άγιος Βασίλης - ανάμεσά τους γιοτ και κοσμήματα από το Tiffany's - έχει κατά καιρούς “ταρακουνήσει” τη δημοτικότητα του τραγουδιού, το οποίο όμως έχει γνωρίσει μεγάλες πιένες στις ΗΠΑ του 1953.

“CHRISTMAS” ΜΕ KYLIE MINOGUE

Από πάντα η Κάιλι Μινόγκ ήθελε να φτιάξει ένα άλμπουμ για τα Χριστούγεννα. Τελικά η ποπ σταρ έκανε το όνειρό της πραγματικότητα αφιερώνοντας το 13ο της άλμπουμ (2015) στην πιο χαρούμενη γιορτή του χρόνου, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές της να στολίζουν δέντρο και να ακούνε τα τραγούδια της. Το remix του "Every Day's Like Christmas" που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2015 αγαπήθηκε αρκετά, όπως και η live εμφάνιση της στο Royal Albert Hall για την προώθηση του δίσκου.

