Κοινή Διακήρυξη για τα εργασιακά υπέγραψε ο Σύνδεσμος Τραπεζών

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Κοινή Διακήρυξη για τις εργασιακές παραμέτρους στον τραπεζικό τομέα (Joint Declaration On Employment Aspects of Providing Financial Services Including Guidance) συνυπέγραψαν μέσω ηλεκτρονικής συνεδρίασης και με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι που έχουν εμπλοκή με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τη διακήρυξη υπέγραψαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Σχέσεων, Γενς Τάου και Μιχάλης Καμμάς αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, η Διακήρυξη αποτελεί απόρροια πολύμηνων διαβουλεύσεων μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και πιο συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF), του European Savings Bank Group (ESBG), του European Association Cooperative Banks (EACB) και της συνδικαλιστικής Οργάνωσης UNI Europa.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών αναφέρει ότι οι Κοινωνικοί Εταίροι στην ΕΕ μέσω της υπογραφής της Κοινής Διακήρυξης δεσμεύονται προς υλοποίησή της, μέσω κοινών δράσεων και επικοινωνιακών εκστρατειών για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον θετικό ρόλο και τις αξίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ευρώπη.

Προσθέτει ότι προς επίτευξη του στόχου της ευρείας διάχυσης των μηνυμάτων στους Ευρωπαίους πολίτες, οι Κοινωνικοί Εταίροι θα ζητήσουν από την Κομισιόν την επίσημη μετάφραση και αποστολή της Διακήρυξης στις περισσότερες δυνατές γλώσσες της ΕΕ.

Αναφέρει επίσης ότι οι βασικές παράμετροι της διακήρυξης αφορούν στις αξίες που επιδιώκεται να πρεσβεύουν και να προασπίζονται οι εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, με στόχο να εδραιωθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου αναφέρει ότι για επίτευξη του μεγάλου στόχου οι Ευρωπαίοι Κοινωνικού Εταίροι έχουν δεσμευθεί προς υλοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες: Πλήρης συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο, εκπαίδευση προσωπικού, πληροφόρηση και επικοινωνία, υγιές εργασιακό περιβάλλον και προώθηση ισοζυγίου εργασίας-προσωπικής ζωής (work-life balance), επαγγελματικές αξίες, οικονομική σταθερότητα, ασφάλεια πληροφοριών και ιδιωτικότητα και κοινωνικός διάλογος.

KYΠΕ