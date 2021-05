Καρούσος, Περδίος, Δημητριάδης: Τεράστια οικονομικά οφέλη από τις κρουαζιέρες, το πρόγραμμα της Royal Caribbean ξεκινά στις 10 Ιουλίου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στα 70 εκατομμύρια ευρώ αναμένονται τα έσοδα για την κυπριακή οικονομία από το πρόγραμμα κρουαζιέρων της Royal Caribbean, που ξεκινά, στις 10 Ιουλίου, κρουαζιέρες από το λιμάνι Λεμεσού, με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Jewel of the Seas.

Tο πρωί, ο Υπουργός Μεταφορών, οι Υφυπουργοί Τουρισμού και Ναυτιλίας, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, επισκέφθηκαν δεύτερο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας, το «Odyssey of the Seas», που μαζί με ακόμη ένα, το «Anthem of the Seas», εξυπηρετούνται από το λιμάνι Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε ότι η χώρα μας, λόγω της σωστής προετοιμασίας που έχει κάνει, έχει στείλει ένα θετικότατο μήνυμα προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κρουαζιέρων, με αποτέλεσμα την προσέλκυση δυο μεγάλων εταιρειών (Royal Caribbean και Celestyal Cruises) οι οποίες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν κρουαζιέρες με βάση την Κύπρο και το λιμάνι Λεμεσού.

Αυτό, σημείωσε, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και στον τουρισμό και στέλνει ένα μήνυμα, ότι οι προσδοκίες στον τομέα αυτό είναι πάρα πολύ υψηλές και ότι μπορούμε να προσελκύσουμε και πάρα πολλές άλλες εταιρείες για να κάνουν ως βάση τους την Κύπρο στον τομέα των κρουαζιέρων.

«Η ζήτηση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και εμείς, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μαζί με τα Υφυπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού, ετοιμάζουμε και μια πιο αναλυτική στρατηγική, με στόχο η Κύπρος να καταστεί κέντρο των κρουαζιέρων», συμπλήρωσε.

Οι προσπάθειες μας, που ξεκίνησαν εδώ και δυο χρόνια, έχουν καρποφορήσει, δήλωσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, σημειώνοντας ότι οι διαβουλεύσεις με την Royal Caribbean ξεκίνησαν πριν από 6-7 μήνες και «είναι ένα ευτύχημα και πολύ μεγάλη υπόθεση ότι, επιτέλους, αυτή η τεράστια εταιρεία, η μεγαλύτερη στον κόσμο, με τα καλύτερα και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, θα έχει την Κύπρο ως βάση της».

Η σημασία της επιλογής της Κύπρου έγκειται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και στο γεγονός ότι πλέον η χώρα μας λαμβάνει μεγάλη διαφήμιση στο εξωτερικό «και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την επανατοποθέτηση του τουρισμού μας, για να αλλάξει στο εξωτερικό η εικόνα που έχει κάποιος για την Κύπρο».

Τα δε πρακτικά οφέλη, συνέχισε, είναι ότι «αν βάλουμε όλα τα οφέλη μαζί, ξενοδοχεία, προμήθειες, αλλαγές πληρωμάτων, υπηρεσίες κ.λπ., η Κύπρος θα πάρει πέραν των 70 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο από αυτό το πρόγραμμα των 4-5 μηνών που ξεκινά από τον Ιούλιο».

Ο κ. Περδίος είπε πως η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε μια μοναδική ευκαιρία, εν μέσω πανδημίας, για να προσελκύσει μια τέτοια εταιρεία στην Κύπρο και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι θα δούμε αυτά τα οφέλη και τα επόμενα χρόνια, «διότι αν φέτος πάμε καλά και δείξουμε ότι, ναι, μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κύπρος και τα επόμενα χρόνια θα καταφέρει να γίνει βάση πολλών εταιρειών».

Εξάλλου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης, δήλωσε ότι «σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και κεφαλαιοποιούμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και περίπου 15 μήνες, με τις αλλαγές πληρωμάτων».

«Οι διευκολύνσεις που έχει δώσει η Κύπρος από την αρχή της πανδημίας, το να διευκολύνει τα πληρώματα, τον επαναπατρισμό των ναυτικών, έχουν φέρει σε σημαντικό βαθμό αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε και σημείωσε πως υπάρχουν και πλοία που, μπορεί να μην έχουν εντάξει την Κύπρο στα δρομολόγια τους, αλλά επιλέγουν να έρθουν στην Κύπρο, για να εξυπηρετηθούν.

Αυτό από μόνο του, συμπλήρωσε, έχει φέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία του τόπου και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κύπρος θα καταστεί και κέντρο αλλαγής πληρωμάτων για τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, είπε πως το γεγονός ότι η Royal Caribbean, «ένας κολοσσός στον κλάδο των κρουαζιέρων», επέλεξε το λιμάνι Λεμεσού για βάση, «είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την Κύπρο, για τον τουρισμό μας και για την ξενοδοχειακή βιομηχανία».

Ο ΠΑΣΥΞΕ, συνέχισε, χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη και υπέδειξε ότι ένα κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας 5,500 επιβατών, αντιστοιχεί με 14 ξενοδοχεία μας και πως, «είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι αυτοί οι επιβάτες, φθάνοντας στην Κύπρο, θα πρέπει να διαμένουν κάπου, μέχρι να επιβιβαστούν στο πλοίο, θα κυκλοφορήσουν μέσα στην κοινότητα, μέσα στην περιοχή όπου θα βρίσκεται το πλοίο».

Το μικρό μας νησί μπήκε στο χάρτη της κρουαζιέρας, δήλωσε ο Διευθυντής Ευρώπης της Royal Caribbean, Χρίστος Καραβός, λέγοντας ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τα Υφυπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας, είναι άψογη.

Το Jewel of the Seas, πρόσθεσε, θα ξεκινήσει για πρώτη φορά κρουαζιέρες από το λιμάνι Λεμεσού, στις 10 Ιουλίου, ενώ λόγω των διευκολύνσεων που δόθηκαν από την Κύπρο, η εταιρεία αποφάσισε να λάβει υπηρεσίες από το λιμάνι Λεμεσού και για τα κρουαζιερόπλοια Odyssey of the Seas και Anthem of the Seas.

Τα εύσημα για την εξυπηρέτηση που λαμβάνει από το λιμάνι Λεμεσού, έστειλε ο καπετάνιος του Odyssey of the Seas, captain Sindre Borsheim, ο οποίος είπε πως «οι υπηρεσίες στην Κύπρο ήταν εξαιρετικές και νιώθουμε τόσο ευπρόσδεκτοι».

«Έχουμε ένα λιμάνι που εύκολα μπορούσαμε να φέρουμε το πλήρωμα μας, ενώ ακόμη ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα, είμαστε ασφαλείς και νιώθουμε υγιείς», είπε και ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν τα κρουαζιερόπλοια της εταιρείας.

Λέγοντας ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, ο captain Sindre Borsheim, ανέφερε ότι οι κρουαζιέρες επαναρχίζουν σιγά σιγά με βάση αυστηρά πρωτόκολλα και με συγκεκριμένο ποσοστό χωρητικότητας επιβατών, το οποίο στην πορεία θα αυξάνεται.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για το κρουαζιερόπλοιο του, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει κρουαζιέρες με βάση το Ισραήλ. Η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αναγκάζει, σε αυτό το στάδιο, το πλοίο να επιστρέψει στις Μπαχάμες, αναμένοντας οδηγίες για το πότε θα επιστρέψει.

ΚΥΠΕ