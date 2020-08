Εκκωφαντικός θόρυβος ταρακούνησε την Κύπρο μετά από περιστατικό στον Λίβανο (vid)

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές στην Κύπρο μετά από εκκωφαντικό θόρυβο (έκρηξη και ωστικό κύμα) που ακούστηκε το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, το όλο περιστατικό πιθανόν να έχει σχέση με έκρηξη που σημειώθηκε στον Λίβανο, καθώς ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για συμβάν με πυρομαχικά στο λιμάνι της Βηρυτού.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv

— Charles Lawley تشارلز لأولي (@CharlesLawley) August 4, 2020