ΗΠΑ: Αεροσυνοδός σφηνώθηκε στο ντουλαπάκι των χειραποσκευών (βίντεο)

Μια αεροσυνοδός της Southwest Airlines σφηνώθηκε – στην κυριολεξία – σε ένα από τα ντουλαπάκια αποθήκευσης των χειραποσκευών, ακριβώς πάνω από τις θέσεις των επιβατών, τους οποίους ήθελε να «πειράξει» κατά αυτόν τον περίεργο τρόπο.

Μια επιβάτης κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο το αστείο περιστατικό που έλαβε χώρα την Δευτέρα, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Νάσβιλ στην Ατλάντα.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU

— Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019