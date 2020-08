Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Μεγάλη πυρκαγιά στην αγορά του Ajman

Πυρκαγιά ξέσπασε στην μεγάλη αγορά του Εμιράτου Ajman στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν σκεπάσει τον ουρανό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Huge fire breaks out in #Ajman market pic.twitter.com/NHEkxOLvif

A large fire has broke out in the #Ajman market, located in the United Arab Emirates #UAEpic.twitter.com/g8ACVm9wPe

