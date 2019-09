Ηχηρό μήνυμα από κάθε γωνιά του πλανήτη για την κλιματική αλλαγή

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι δράσεις έχουν ως στόχο να ασκήσουν πιέσεις προς τις κυβερνήσεις προκείμενου να λάβουν μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής καταστροφής και να αναπτύξουν την περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων

Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι άφησαν τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμιά τους και τα γραφεία τους και πλημμύρισαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων σε ολόκληρη την υφήλιο ζητώντας από τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να αναλάβουν επειγόντως δράση για να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή.

Στο κέντρο της παγκόσμιας κινητοποίησης βρίσκεται το μαθητικό περιβαλλοντικό κίνημα Fridays For Future, η αιχμή του παγκοσμίου μαθητικού και φοιτητικού οικολογικού κινήματος, το οποίο διοργανώνει έως και τις 27 Σεπτεμβρίου σε 186 χώρες μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εβδομάδα δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος η κλιματική δράση και η κλιματική δικαιοσύνη.

Οι δράσεις αυτές, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κλιματικής Δικαιοσύνης (Climate Justice Week), έχουν ως στόχο να ασκήσουν πιέσεις προς τις κυβερνήσεις προκείμενου να λάβουν μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής καταστροφής και να αναπτύξουν την περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων.

Από τη Νέα Υόρκη στην Αυστραλία

Από τη Νέα Υόρκη, η έφηβη ακτιβίστρια για τη διάσωση του πλανήτη Γκρέτα Τούνμπεργκ είπε ότι είναι «πολύ αισιόδοξη» μετά τη μαζική συμμετοχή παγκοσμίως στις κινητοποιήσεις για το κλίμα.

«Είναι απίστευτα όσα καταφέραμε μαζί, είναι μια ιστορική ημέρα» υπογράμμισε η 16χρονη, η οποία απευθύνθηκε μέσω live stream σε χιλιάδες νεαρούς διαδηλωτές, που είχαν κατακλύσει τους δρόμους της Στοκχόλμης.

Όπως ανέφερε η ίδια, 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις πορείες στην Αυστραλία και 100.000 στο Βερολίνο, προκαλώντας τις επευφημίες και τα χειροκροτήματα του πλήθους στη σουηδική πρωτεύουσα.

Η Τούνμπεργκ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στην Σύνοδο για το Κλίμα του ΟΗΕ τη Δευτέρα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Ασκήσαμε τόσο μεγάλη πίεση στους πολιτικούς που απλά δεν μπορούν να αποτύχουν» υπογράμμισε η νεαρή ακτιβίστρια, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομά της ρυθμικά. «Εμείς, άνθρωποι κάθε ηλικίας, δείξαμε τι ακριβώς υποστηρίζουμε, τώρα εναπόκειται σε εκείνους να δείξουν ότι μας άκουσαν. Τώρα πρέπει να το αποδείξουν» σημείωσε.

Μαζικής διαδηλώσεις και στην Ευρώπη

Στη Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν πολλές πόλεις αξιώνοντας πολιτική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι 80.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο, με την αστυνομία να κάνει λόγο για έναν αριθμό «πολύ μεγαλύτερο των 10.000».

«Το μέλλον μας στους ώμους σας» έγραφε ένα πανό που κρατούσαν μαθητές στη γερμανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Αμβούργου ανέφερε ότι τουλάχιστον 45.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στους δρόμους της πόλης. Η διαδήλωση ήταν ειρηνική, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο Tύπου.

Σύμφωνα με το κίνημα Fridays for Future, περισσότερες από 530 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Γερμανία.

«Πρόκειται για το μέλλον μου, όχι μονάχα το μέλλον μου, αλλά το μέλλον ολόκληρης της γενιάς μου και όλων των επόμενων γενεών» σημείωσε ο 16χρονος Τρίσταν Βάνκλιφ, που βρισκόταν μεταξύ των 15.000 ανθρώπων που συμμετείχαν στην πορεία στις Βρυξέλλες.

Από το Λονδίνο και το Παρίσι στη Βηρυτό, το Ναϊρόμπι και το Κέιπ Τάουν, σε τουλάχιστον 150 χώρες οι μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους δίνοντας το παρόν στην παγκόσμια κινητοποίηση για το κλίμα.

Την ίδια ώρα, στην Πολωνία, χιλιάδες Πολωνοί, πολλοί εκ των οποίων έφηβοι, βγήκαν στους δρόμους περισσότερων από 60 πόλεων. Στη Βαρσοβία, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του περιβάλλοντος, ενώ πηδούσαν και φώναζαν «Όποιος δεν πηδάει υποστηρίζει τον άνθρακα».

Χιλιάδες μαθητές πλημμύρισαν πόλεις της Ινδίας και του Μπανγκλαντές συμμετέχοντας στο παγκόσμιο κίνημα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι μαθητές δεν πήγαν σχολείο σε ολόκληρη την Ινδία, αξιώνοντας από τους κυβερνώντες να προστατεύσουν το κλίμα και να αντιμετωπίσουν τα υψηλά επίπεδα μόλυνσης στην ασιατική χώρα, την τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως παραγωγό αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

«Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να αναπνεύσουμε, το δικαίωμά μας να ζήσουμε και το δικαίωμά μας να αντισταθούμε» είπε ο νεαρός ακτιβιστής Άμαν Σάρμα από το Νέο Δελχί.

Στο Μπανγκλαντές, χιλιάδες παιδιά διαδήλωσαν στην καρδιά της Ντάκα, ζητώντας από την κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε «κατάσταση κλιματικού συναγερμού», προκειμένου να μάθει ο κόσμος ότι το Μπανγκλαντές είναι ένα από τα πλέον ευάλωτα έθνη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μήνυμα της Τούνμπεργκ μέσω… Αθήνας

Μεταξύ των πόλεων που διαδηλωτές έδωσαν βροντερό παρών για την παγκόσμια απεργία για το κλίμα και η Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση.

Εκατοντάδες μαθητές συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, κρατώντας πανό.

«Όλοι μαζί, για το περιβάλλον», «Θέλουμε αλλαγή», «Το κλίμα αλλάζει, γιατί δεν αλλάζουμε εμείς;», «Ας κάνουμε τη Γη cool ξανά», «Για να σας δώσουμε ένα μάθημα, χάνουμε τα δικά μας» ήταν κάποια από τα μηνύματα που αναγράφονταν σε αυτά.

Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε ωστόσο το σύνθημα «This planet is getting hotter than Leonardo Dicaprio», δηλαδή «ο πλανήτης γίνεται πιο καυτός από τον Ντι Κάπριο», αλλά και το «I want a hot boyfriend, not a hot world» (δηλαδή «θέλω καυτό φίλο, αλλά όχι έναν καυτό κόσμο»).

Η 16χρονη μάλιστα σουηδέζα ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, έσπευσε να σχολιάσει στο Instagram τις σημερινές μεγάλες μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο, δημοσιεύοντας μάλιστα μια φωτογραφία από τη διαδήλωση της Αθήνας.

«Δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να μην αδικούν αυτό που έγινε σήμερα. Οι πρώτες αναφορές λένε για 400.000 άτομα στην Αυστραλία. 100.000 στο Βερολίνο. 100.000 στο Λονδίνο, 50.000 στο Αμβούργο. Και τα αρχικά νούμερα από όλη τη Γερμανία μιλούν για 1,4 εκατ. ανθρώπους. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από τεράστιο παντού. Σε κάθε πόλη, σε κάθε κωμόπολη. Αυτή η εικόνα είναι από την Αθήνα, στην Ελλάδα. Μαζί αλλάζουμε τον κόσμο» γράφει χαρακτηριστικά η 16χρονη Τούνμπεργκ.