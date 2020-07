Η NASA… απογοητεύει τους χρήστες του Διαδικτύου: Όχι! Δεν δημιουργήσαμε ποτέ 13ο ζώδιο

Το σκεπτικό «το είδα ή το διάβασα στο internet» φαίνεται πως κυριαρχεί στις μέρες μας, προκαλώντας πολλές φορές ανησυχία για την κρίση και την αντίληψη των χρηστών του διαδικτύου.

Στο στόχαστρο μπαίνουν, τις περισσότερες φορές, οι επιστήμες, για τις οποίες διάφοροι διοχετεύουν ψευδή δεδομένα και ειδήσεις μέσα από τα social media, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση και να παραλλάξουν την πραγματικότητα.

Υπό το πρίσμα αυτό, επιστημονικοί φορείς, όπως η NASA, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να πουν απλά: «Ως εδώ με τα fake news».

Εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φήμη ότι η NASA είναι υπεύθυνη για την προσθήκη ακόμη ενός αστερισμού, του 13ου ζωδίου στον ήδη υπάρχοντα αστρολογικό κύκλο των 12 γνωστών ζωδίων. Και κάπως έτσι, εγένετο η ιστορία για τον Οφιούχο.

Η NASA δεν μελετά αστρολογία

Μόνο που υπάρχει ένα ζήτημα: Οι επιστήμονες στη NASA δεν μελετούν αστρολογία, αλλά αστρονομία και αστροφυσική. Κι ούτε είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός ελαχίστως γνωστού 13ου ζωδίου.

Σε αυτό το σημείο, όμως, εν έτει 2020, η σταγόνα των fake news ξεχείλισε το ποτήρι της οργής. Υπό το πρίσμα αυτό, η NASA στην επίσημη σελίδα της στο Tumblr αποφάσισε να βάλει τέλος μια για πάντα στις φήμες που την ήθελαν να αλλάζει δραστικά το αστρολογικό ημερολόγιο.

Μόνο που τα ψευδογεγονότα – όπως ορθά θα τα αποκαλούσε ο θεωρητικός των MME, Γιούργκεν Χάμπερμας – είχαν ήδη κάνει τη «βρώμικη» δουλειά τους μέσα από τα social media: Γραφήματα που κοινοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φορές μεταξύ των χρηστών τους, υποστήριζαν ότι δήθεν η NASA είναι υπεύθυνη για την προσθήκη του Οφιούχου ως το 13ο ζώδιο στον αστρολογικό κύκλο.

Prepare for your mind to be blown. YOU ARE NOT THE SIGN YOU THOUGHT YOU WERE.#ZodiacSigns

I’m not longer an Aries??? pic.twitter.com/3YzIZymOZS

— 🧔🏻🇨🇦🦉Mr. Mike🦉🇮🇹🧔🏻 (@mrmikeMTL) July 17, 2020