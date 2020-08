Η Ακτογραμμή της Λεμεσού σε Πανοραμική Θέα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας και ανάπτυξης γης, ανακοινώνει και επίσημα την ολοκλήρωση του έργου The Address By The Sea το οποίο αποτελεί μία ακόμη επιτυχία του Ομίλου. Αναδυόμενο από τα παρθένα νερά της ακτογραμμής Λεμεσού, το The Address By The Sea είναι ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα που προσφέρει απρόσκοπτη παραθαλάσσια θέα.

Το επιβλητικό έργο ύψους 11 ορόφων είναι επενδυμένο με γυαλί και μάρμαρο κλέβοντας τις εντυπώσεις. Ο Όμιλος Δ.Ζαβός έχει επιλέξει τους κορυφαίους προμηθευτές και επωνυμίες για τον σχεδιασμό, την διαμόρφωση και την υλοποίηση των υπερσύγχρονων διαμερισμάτων. Το έργο διαθέτει 33 μονάδες υψηλής αισθητικής δύο και τριών υπνοδωματίων, με μοναδική θέα στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων δύο ρετιρέ τριών υπνοδωματίων, με ιδιωτικά τζακούζι και κήπους οροφής! Οι κάτοικοι του The Address By The Sea μπορούν να απολαύσουν ένα πλούτο από ανέσεις συνώνυμες με την πολυτελή διαβίωση νοιώθοντας την απόλυτη ασφάλεια όταν χαλαρώνουν στον μοντέρνο χώρο του lounge, στην κοινόχρηστη πισίνα ή όταν χρησιμοποιούν τις υπερσύγχρονες υποδομές του γυμναστηρίου, της σάουνας και του γηπέδου τένις, καθώς η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις είναι ελεγχόμενη. Παράλληλα η υπηρεσία concierge έχει τεθεί στη διάθεση των νέων ιδιοκτητών για να εξυπηρετεί τόσο ως υποδοχή στο έργο όσο και ως «προσωπικός βοηθός» με μικρές καθημερινές διευθετήσεις όπως διευθέτηση φύλαξης παιδιών, καθαριότητα χώρου, διευθέτηση εκδρομών ή κρατήσεων σε χώρους εστίασης και άλλων υπηρεσιών.

Ήδη το 80% των διαμερισμάτων έχουν πουληθεί και αναμένουν τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι θα απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη εμπειρία καθημερινότητας στη Λεμεσό συνδυάζοντας την αποκλειστικότητα της παραθαλάσσιας διαβίωσης με την άμεση προσβασιμότητα σε όλα όσα χρειάζονται, όπως καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, καφετέριες, πολυτελή ξενοδοχεία, τοπικά σχολεία, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.

Υπηρετώντας με παράδοση και εμπειρία 40 χρόνων, ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την πορεία διαμόρφωσης του σύγχρονου προσώπου της Λεμεσού.