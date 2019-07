Γκουτέρες: Εξοργισμένος με τον βομβαρδισμό του κέντρου κράτησης μεταναστών στη Λιβύη (vid)

Εξοργισμένος δηλώνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον αεροπορικό βομβαρδισμό του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Λιβύη που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 44 προσφύγων και μεταναστών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντούρατζιτς, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε σε διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας. Ο γ.γ. τόνισε ότι οι ακριβείς συντεταγμένες του κέντρου κράτησης είχαν δοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη εκτάκτως έπειτα από την πολύνεκρη επίθεση, τόνισαν διπλωμάτες.

Την είδηση νωρίτερα επιβεβαίωσε αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν υπήκοοι αφρικανικών κρατών. Αυτός είναι ο βαρύτερος απολογισμός θυμάτων που έχει αναφερθεί σε οποιαδήποτε αεροπορική επιδρομή αφότου ο αυτοαποκαλούμενος Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ άρχισε πριν από τρεις μήνες, την 4η Απριλίου, την ευρείας κλίμακας επιχείρησή του, αναπτύσσοντας μηχανοκίνητες μονάδες, θωρακισμένα και αεροσκάφη για να καταλάβει την Τρίπολη, την έδρα της ΚΕΕ.

VIDEO: Nearly 40 migrants were killed and more than 70 wounded in an air strike on their detention centre in a suburb of the Libyan capital Tripoli pic.twitter.com/8gEgLKOA3A

— AFP news agency (@AFP) July 3, 2019