Γιατί δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ καφέ ή τσάι στις αεροπορικές πτήσεις (βίντεο)

Οι πρωινές πτήσεις θέλουν το καφεδάκι τους και οι βραδινές το τσαγάκι τους. Είναι γνωστό αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για να επιλέξετε κάποια άλλο ρόφημα να «συνοδεύσει» το ταξίδι σας και όχι κάποιο από τα προαναφερθέντα.

Μια μελέτη του EPA (Οργανισμός Περιβαλλοντικής προστασίας των ΗΠΑ) έγραψε το 2018 ότι το νερό που χρησιμοποιείται για να παρασκευαστούν οι καφέδες και τα υπόλοιπα ζεστά ροφήματα είναι βρώμικο, καθώς προέρχεται από βρύσες του αεροπλάνου που δεν απολυμαίνονται. Στο 13% των αεροσκαφών που ελέγχθηκαν από τον Οργανισμό, εντοπίστηκαν κολοβακτιρίδια, με δύο εξ αυτών να έχουν επικίνδυνα ποσοστά E.Coli στο νερό. Το σοκαριστικό είναι ότι ένα στα οχτώ αεροπλάνα δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα του οργανισμού για την ασφάλεια του νερού.

