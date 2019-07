Φινλανδία: Τρελάθηκαν από τη ζέστη οι τάρανδοι και πήγαν στην παραλία

Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφηκαν στη Λαπωνία – το περίφημο χωριό του Αγιου Βασίλη – όπου μερικοί τάρανδοι δεν άντεξαν τις ασυνήθιστα υψηλές για την περιοχή θερμοκρασίες και αναζήτησαν όαση δροσιάς στην πλησιέστερη παραλία.

Τουλάχιστον δύο τάρανδοι εθεάθησαν στην παραλία Ουνασκόσκι, στο Ροβανιέμι, την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με το RT. Οσοι βρίσκονταν εκεί έσπευσαν να απαθανατίσουν τις σπάνιες εικόνες των απίθανων επισκεπτών καθώς δροσίζονταν στη σκιά.

Finland: where reindeers sunbathe on the beach. 🦌⛱️🌞🇫🇮 #Rovaniemi #poro #Finland Picture by Johanna Koivisto via @yleuutiset https://t.co/bVv0DwY2wz pic.twitter.com/YX5ILxIVpi

— Päivi Kalske (@kalske) July 28, 2019