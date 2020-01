Ερώτηση στον Μπόρις Τζόνσον: Τι σαμπουάν χρησιμοποιείτε πρωθυπουργέ; (βίντεο)

Η ξανθιά, πλούσια κόμη του έχει ουκ ολίγες φορές αποτελέσει αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων. Αποτελεί, μάλιστα, μια από τις αιτίες που ο Βρετανός πρωθυπουργός παρομοιάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ποικίλα σχόλια στο Twitter πυροδότησε ερώτηση πολίτη στον επικεφαλής των Τόρις. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του Τζόνσον…

«Τι σαμπουάν χρησιμοποιείτε;» ρώτησε ο Μαρκ Ντιουκς, με τον Τζόνσον να απαντά: «Ειλικρινά δεν ξέρω, είναι μια μπλε η συσκευασία».

“What shampoo do you use?” – PM @BorisJohnson answers your questions for #PeoplesPMQs pic.twitter.com/Szy7PpN58h

