H Samsung παρουσίασε τη νέα σειρά Galaxy, με το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό

Η νοτιοκορεατική Samsung Electronics παρουσίασε σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο το πολυαναμενόμενο Galaxy Fold, μια αναδιπλούμενη συσκευή, που δημιουργεί μια νέα κατηγορία στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που κυκλοφορεί ένα τέτοιο προϊόν, ρίχνοντας το «γάντι» στην Apple και στις κινεζικές ανταγωνίστριες εταιρείες.

Η συσκευή λειτουργεί είτε ως compact smartphone με οθόνη 4,6 ιντσών, είτε -όταν ξεδιπλώνει- ως «τάμπλετ» με οθόνη Infinity Flex 7,3 ιντσών. Το Fold θα είναι διαθέσιμο για δίκτυα LTE και 5G το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε επιλεγμένες χώρες με αρχική τιμή 1.980 δολαρίων. Οι αναλυτές ήδη αναρωτιούνται αν η τεχνολογικά πρωτοποριακή συσκευή (δεδομένου και του υψηλού κόστους της) θα καταφέρει να αναζωογονήσει τη διεθνή αγορά smartphones, που εμφανίζει κάμψη.

Ten years after the first Galaxy, we didn’t just change the shape of the phone, we changed the shape of tomorrow. #GalaxyFold

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/C8s0Jxdhkz — Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 20, 2019

«Σήμερα η Samsung γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της κινητής καινοτομίας αλλάζοντας οτιδήποτε είναι δυνατόν σε ένα smartphone. To Galaxy Fold συστήνει μια ολοκαίνουρια κατηγορία που παρέχει νέες δυνατότητες, άγνωστες μέχρι τώρα, με την οθόνη μας Infinity Flex» δήλωσε ο DJ Koh, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Τμήματος IT & Mobile Communications της εταιρείας.

Η Samsung εφηύρε ένα νέο στρώμα πολυμερούς υλικού και δημιούργησε μια οθόνη περίπου 50% πιο λεπτή από την τυπική οθόνη smartphone. Το νέο υλικό καθιστά το Galaxy Fold εύκαμπτο και ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να διαρκέσει. Το Galaxy Fold ανοίγει σαν ένα βιβλίο και κατά το κλείσιμο γίνεται επίπεδο και συμπαγές με ένα κλικ. Ο χρήστης μπορεί να «τρέξει» μέχρι τρεις ενεργές εφαρμογές παράλληλα.

Η Samsung παρουσίασε επίσης μια νέα σειρά τεσσάρων premium smartphones, τη Galaxy S10, με την πρώτη παγκοσμίως Dynamic AMOLED οθόνη, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας και καλύτερες κάμερες. Η Dynamic AMOLED οθόνη της σειράς Galaxy S10 περιλαμβάνει τον πρώτο ενσωματωμένο υπερηχητικό αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος που αναγνωρίζει τα τρισδιάστατα περιγράμματα του δακτυλικού αποτυπώματος – και όχι μια δισδιάστατη εικόνα του – για μεγαλύτερη προστασία κατά της πλαστογράφησης.

Επίσης, για πρώτη φορά σε σειρά S, η Galaxy S10 διαθέτει υπερ – ευρυγώνιους φακούς με πεδίο προβολής 123 μοιρών, που προσομοιάζει το ανθρώπινο μάτι. Ακόμη, το νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης της σειράς Galaxy S10 αυτομάτως βελτιστοποιεί την μπαταρία, τη CPU, τη RAM, ακόμα και την θερμοκρασία της συσκευής, βάσει του πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης το smartphone του.

Τέλος, η Samsung ανακοίνωσε μια νέα σειρά συσκευών Galaxy wearables που φοριούνται στο σώμα: τα Galaxy Watch Active («έξυπνο» ρολόι), Galaxy Fit/Galaxy Fit-e (activity tracker) και Galaxy Buds (ασύρματα ακουστικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ