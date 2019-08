Fedor: Το ανθρωποειδές ρομπότ του Πούτιν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το καμάρι της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας -και του Βλαντίμιρ Πούτιν – το ανθρωποειδές ρομπότ Fedor έφθασε επί τέλους τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και είναι πλέον έτοιμο να κατακτήσει το διάστημα.

Μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια πρόσδεσης με τον ISS, και μετά την μετακίνηση σε άλλη υπομονάδα του σκάφους Soyuz που είχε ήδη προσδεθεί, η κάψουλα Soyuz MS-14 προσδέθηκε με επιτυχία κατά τη δεύτερη απόπειρα.

Το ρομπότ Fedor απολογήθηκε για την καθυστέρηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, γράφοντας: «Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έπεσα σε κίνηση. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το έργο».

Σχολιαστής από τη NASA δήλωσε πως η δεύτερη προσπάθεια πρόσδεσης υπήρξε εξαιρετική. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό στο διαστημικό σταθμό αποτελείται από 7 άτομα, τον Fedor – που ξεκίνησε την Πέμπτη από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ – και έξι ακόμα κοσμοναύτες. To ανθρωπόμορφο αυτό ρομπότ έχει ύψος 1,80 και ζυγίζει 160 κιλά. Το Φιόντορ είναι ρωσικό όνομα, αλλά η μεταγραφή του στα αγγλικά (Fedor) ανταποκρίνεται στο ακρωνυμιο του Final Experiment Demonstration Object Research. Πρόκειται να μείνει στο διαστημικό σταθμό ως τις 7 Σεπτέμβρη ώστε να προετοιμαστεί για επικίνδυνες και μακρινές αποστολές. Θα αποκτήσει ποικίλες ικανότητες όπως το χειρισμό κατσαβιδιού και κλειδιών σε συνθήκες πολύ χαμηλής βαρύτητας.

Ο διευθυντής της Roscosmos (Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος) Ντιμίτρι Ρογκόζιν τονίζει ότι το επόμενο βήμα θα είναι να βγει το ρομπότ στο διάστημα, πιθανότατα με το επόμενο ρωσικό διαστημόπλοιο Federatsia, που έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2020.

O Fedor δεν είναι το πρώτο ρομπότ στο διάστημα

Ο Fedor δεν ειναι το πρώτο ρομπότ στο διάστημα. Το 2011 η ΝASA είχε στείλει ένα ανθρωποειδές ρομπότ στον ISS, το Robonaut 2, το οποίο είχε τον ίδιο στόχο με τον Φιόντορ, επέστρεψε όμως στη Γη το 2018 λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το 2013 η Ιαπωνία ειχε στείλει στον ISS το ρομπότ Kirobo, το οποίο μπορούσε και να μιλήσει, αλλά μόνο στα ιαπωνικά.

🚀🤖 Russia’s Soyuz-2.1 rocket with Souyz MS-14 spacecraft carrying Russian humanoid robot #FEDOR aka Skybot F-850 took off from the Baikonur Cosmodrome, is now heading towards the ISS. There he will carry out a 17-day space mission taking part in various scientific experiments pic.twitter.com/f0QgugmR4x

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 22, 2019