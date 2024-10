ΙδΕΚ: Οι 11 νεαροί επιστήμονες που ξεχώρισαν στo 18ο European Researcher’s Night

Ποιοι είναι οι νικητές/τριες των μαθητικών διαγωνισμών «Science Unfold», συγγραφής e-book και Design Thinking Challenge που εντυπωσίασαν με τη δημιουργική τους σκέψη

Τους νεαρούς επιστήμονες της Κύπρου, που διακρίθηκαν για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, βράβευσε και φέτος το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του 18ου European Researcher’s Night.

Συνολικά 11 μαθητές και μαθήτριες ξεχώρισαν ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές και βραβεύτηκαν για τις ευφάνταστες ιδέες που παρουσίασαν στο πλαίσιο των μαθητικών διαγωνισμών επικοινωνίας της επιστήμης «Science Unfold», συγγραφής ηλεκτρονικού βιβλίου e-Book και «Design Thinking Challenge».

Συγκεκριμένα, μαθητές και μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον διαγωνισμό επικοινωνίας της επιστήμης Science Unfold κλήθηκαν να επιστρατεύσουν όλη τη δημιουργικότητα και την επικοινωνιακή τους δεινότητα για να παρουσιάσουν μέσα σε μόλις τρία λεπτά μια επιστημονική ανακάλυψη της επιλογής τους.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού e-book, μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού ξεδίπλωσαν τις αφηγηματικές τους ικανότητες και έγιναν συγγραφείς ιστοριών μικρού μήκους, με τίτλο «Ο Brainy και η Genie σε Ειδική Αποστολή». Ιδιαίτερη επιτυχία είχε και ο διαγωνισμός Design Thinking Challenge, που διεξήχθη φέτος για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του οποίου μαθητές και μαθήτριες άνω των 16 ετών, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες, ήρθαν σε επαφή με τις βασικές αρχές της σχεδιαστικής σκέψης, αναπτύσσοντας έναν καινοτόμο τρόπο επίλυσης προβλημάτων.

Και οι τρεις φετινοί διαγωνισμοί ευθυγραμμίζονται με τη διαχρονική αποστολή του ΙδΕΚ ως εθνικού φορέα για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, και παρέχουν στη νέα γενιά τις απαραίτητες δεξιότητες και τα εφόδια που θα την ενθαρρύνουν να ακολουθήσει τον δρόμο της επιστήμης και της τεχνολογίας ως επιλογή καριέρας.

Παράλληλα, στοχεύουν στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, η οποία και φέτος συμμετείχε με ενθουσιασμό στη διοργάνωση. Οι νικητές και οι νικήτριες έλαβαν δωροκουπόνια από κατάστημα τεχνολογίας, ενώ τα βραβεία απένειμαν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, ο Αντιπρόεδρος του ΙδΕΚ, κ. Αντρέας Ευσταθίου και το μέλος του Ιδρύματος, κ. Κώστας Χριστοφίδης.

Στο πλαίσιο της τελετής βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι μαθητές και μαθήτριες:

Διαγωνισμός Επικοινωνίας της Επιστήμης «SCIENCE UNFOLD 2024»

Κατηγορία Γυμνασίων

1ο βραβείο: Δημοσθένης Παναγιώτου, Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

2ο βραβείο: Δέσποινα Κυπριανού, Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Λακατάμειας

3ο βραβείο: Νάγια Τσολάκη, Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Κατηγορία Λυκείων

1ο βραβείο: Ιωάννης Κορφιάτης, Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' Δασούπολη

2ο βραβείο: Άγγελος-Μάριος Νικολάου, Παγκύπριο Γυμνάσιο

3ο βραβείο: Ελπίδα Λαζάρου, Λύκειο Λατσιών

Κατηγορία Τεχνικών Σχολών

1ο βραβείο: Ελευθέριος Κουλλαπής, Τεχνική Σχολή Αυγόρου

Διαγωνισμός eBook 2024: «Ο Brainy και η Genie σε Ειδική Αποστολή»

1ο Βραβείο: Μάρκος Δημητρίου, ΣΤ’ Τάξη, G C School of Careers - Ελληνικό Δημοτικό

Α’ Έπαινος : Σοφία Στεφάνου, ΣΤ’ Τάξη, G C School of Careers - Ελληνικό Δημοτικό

Β’ Έπαινος: Εμελίνα Κασουλίδη, Ε’ Τάξη, Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Α'

Διαγωνισμός «Design Thinking Challenge

Νικήτρια κατόπιν κλήρωσης : Νεφέλη Κωστή, Λευκωσία

Κατά τη διάρκεια της τελετής, βραβεύτηκε και το Περίπτερο Αρ. 19, CYPROME: Το DNA των Κυπρίων (Η γενετική κληρονομιά των Κυπρίων) του Κέντρου Αριστείας BIOBANK.CY του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως το καλύτερο περίπτερο του European Researcher’s Night, στο πλαίσιο του διαγωνισμού ANSWER AND WIN! Νικητής κατόπιν κλήρωσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μορφίτης από τη Λάρνακα.

Το ΙδΕΚ συγχαίρει θερμά τους νικητές/τριες, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες/ουσες και ανανεώνει το ραντεβού για το επόμενο European Researcher’s Night, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MISSION POSSIBLE: RESEARCHERS ON BOARD FOR AN INCLUSIVE AND SUSTAINABLE FUTURE» με Αρ. Συμβολαίου 101160964, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027.