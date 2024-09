Τηλεσκόπιο αιχμαλωτίζει τον πιο λεπτομερή χάρτη του Γαλαξία μας

Ο χάρτης περιλαμβάνει 200.000 εικόνες που ελήφθησαν στο υπέρυθρο και δέκα φορές περισσότερα αντικείμενα από έναν προηγούμενο χάρτη

Τον πιο λεπτομερή χάρτη του Γαλαξία μας, που περιέχει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια αντικείμενα, δημοσίευσαν αστρονόμοι χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο VISTA του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (ESO).

Η επιστημονική ομάδα παρακολούθησε τις κεντρικές περιοχές του Γαλαξία μας για περισσότερα από 13 χρόνια χρησιμοποιώντας την υπέρυθρη κάμερα VIRCAM του VISTA. Ο χάρτης περιλαμβάνει 200.000 εικόνες που ελήφθησαν στο υπέρυθρο και δέκα φορές περισσότερα αντικείμενα από έναν προηγούμενο χάρτη που κυκλοφόρησε από την ίδια ομάδα το 2012. Ανάμεσά τους νεογέννητα αστέρια, συχνά ενσωματωμένα σε κουκούλια σκόνης, και σφαιρωτά σμήνη εκατομμυρίων από τα παλαιότερα αστέρια του Γαλαξία μας, καθώς και πολύ ψυχρά αντικείμενα, όπως καφέ νάνους ή ελεύθερα αιωρούμενους πλανήτες που δεν περιστρέφονται γύρω από κάποιο αστέρι.

«Κάναμε τόσες πολλές ανακαλύψεις, που αλλάξαμε την άποψη του Γαλαξία μας για πάντα», επισημαίνει ο Ντάντε Μινίτι, αστροφυσικός στο Universidad Andres Bello στη Χιλή και επικεφαλής του συνολικού έργου «VISTA Variables in the Via Lactea».

Ο χάρτης δημοσιεύθηκε σήμερα στο περιοδικό «Astronomy & Astrophysics» σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του έργου.

Πηγή: ertnews.gr