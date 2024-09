Η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 16 - Τι είναι το Apple Intelligence

NEWS: Apple has unveiled the iPhone 16 Pro and 16 Pro Max.



• Bigger 6.3" & 6.9" displays (0.2” bigger)

• 33% thinner bezels, thinnest bezels ever on an Apple product

• Grade 5 Titanium with new micro blasted texture

• ~5% larger batteries, best iPhone battery life ever

•… pic.twitter.com/NyN55ovVMG