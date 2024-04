Τελειώνουν τα πολύτιμα μέταλλα στη Γη- Θα τα εξορύξουμε από αστεροειδείς;

Εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να δοκιμάσουν τεχνολογίες εξόρυξης αστεροειδών

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι αστεροειδείς είναι πλούσιοι σε μέταλλα που στη Γη είναι σε έλλειψη. Και η AstroForge είναι μία από τις εταιρείες που επιχειρούν να τα εξορύξουν.

Το 2022, οι Matt Gialich και Jose Acain με εργασιακή εμπειρία στη Virgin Orbit ο πρώτος και στις SpaceX και NASA ο δεύτερος, ίδρυσαν την AstroForge. Η startup με έδρα την Καλιφόρνια προσπαθεί να κάνει την εξόρυξη αστεροειδών, αυτών των υποπροϊόντων από τη γέννηση του ηλιακού συστήματος πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, πραγματικότητα.

Η εταιρεία δεν είναι μόνη της. Το ενδιαφέρον για την εξόρυξη ορυκτών πόρων από ανεκμετάλλευτες μέχρι σήμερα πηγές, όπως ο πυθμένας των ωκεανών και το διάστημα, αυξάνεται συνεχώς και εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να δοκιμάσουν τεχνολογίες εξόρυξης αστεροειδών.

Ένα μικρό διυλιστήριο σε τροχιά

Αυτό που η AstroForge προσπαθεί να κάνει, εν ολίγοις, είναι να στείλει στο διάστημα ένα μικροσκοπικό «διυλιστήριο» που θα μπορεί να εξάγει ορυκτά από έναν αστεροειδή και στη συνέχεια να φέρει τα πολύτιμα μέταλλα πίσω στη Γη, αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα. Η εταιρεία στοχεύει σε αστεροειδείς τύπου Μ (μεταλλικοί), για μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου (Platinum Group Metals ή PGM).

Τα PGM έχουν ποικίλες χρήσεις, από κοσμήματα μέχρι καταλύτες και φάρμακα κατά του καρκίνου, ενώ είναι επίσης κρίσιμες πρώτες ύλες για τις αναδυόμενες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Η παραγωγή πράσινου υδρογόνου, για παράδειγμα, αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης για τα ορυκτά αυτά. Όμως τα γήινα κοιτάσματα είναι περιορισμένα και γεωγραφικά συγκεντρωμένα.

Τον περασμένο Απρίλιο, η AstroForge εκτόξευσε την εναρκτήρια αποστολή της, που ονομάστηκε Brokkr-1, στέλνοντας στο διάστημα έναν μικροσκοπικό δορυφόρο εξοπλισμένο με ένα σύστημα διύλισης μεγέθους περίπου όσο δύο φραντζόλες ψωμί. Το διαστημόπλοιο μετέφερε ήδη υλικό που έμοιαζε με αστεροειδή, το οποίο θα εξάτμιζε και θα διαχώριζε σε στοιχειώδη συστατικά ενώ βρισκόταν σε τροχιά. Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως ήθελε η εταιρεία, ωστόσο πήρε χρήσιμα μαθήματα.

Φέτος, ένα διαστημόπλοιο της AstroForge θα συμμετάσχει σε μια αποστολή της αμερικανικής εταιρείας διαστημικής εξερεύνησης Intuitive Machines στη Σελήνη. Όμως στην πορεία θα εγκαταλείψει την αποστολή και θα χρησιμοποιήσει το δικό του σύστημα προώθησης για να πετάξει δίπλα από έναν αστεροειδή που θεωρεί μεταλλικό, για να ελέγξει τη σύστασή του και να τραβήξει φωτογραφίες.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η εξόρυξη αστεροειδών μπορεί να είναι απλώς θέμα χρόνου. Η JAXA, η ιαπωνική διαστημική υπηρεσία, και η NASA έχουν ήδη φέρει δείγματα αστεροειδών πίσω στη Γη, αποδεικνύοντας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, ότι μπορεί να γίνει.

Η Κίνα σχεδιάζει να εκτοξεύσει μια αποστολή το 2025 για να συλλέξει δείγματα από έναν αστεροειδή κοντά στη Γη, ενώ η Υπηρεσία Διαστήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχεδιάζει να εξερευνήσει τη ζώνη αστεροειδών με μια αποστολή που έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2028.

Η NASA έχει ένα διαστημικό σκάφος καθ' οδόν προς τον αστεροειδή Ψυχή (Psyche), ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο μεταξύ Άρη και Δία, αλλά δεν θα φτάσει εκεί πριν από το 2029. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο σίδηρος στον πλούσιο σε μέταλλα αστεροειδή πλάτους 225 χιλιομέτρων μιλίων αξίζει 10.000 τετράκις εκατομμύρια δολάρια – περισσότερο από την αξία ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας.

Το κόστος δεν είναι πια απλησίαστο

Ορισμένοι στην επιστημονική κοινότητα είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να αντέξει οικονομικά την εξόρυξη αστεροειδών. Η αποστολή OSIRIS-REx της NASA, που συνέλεξε δείγμα αστεροειδούς και το έφερε πίσω στη Γη, κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πέρα από το κόστος εκτόξευσης. Τα μόλις 122 γραμμάρια του αστεροειδή, που προσγειώθηκαν μέσα σε μια κάψουλα στην έρημο της Γιούτα πέρυσι, είναι το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί ποτέ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX έχουν μειώσει δραματικά το κόστος των διαστημικών ταξιδιών, ενώ η αυξημένη γνώση γύρω από τους 1,3 εκατομμύρια αστεροειδείς του ηλιακού συστήματος σημαίνει ότι εταιρείες όπως η AstroForge – ή η επίσης αμερικανική Transalta και η κινεζική Origin Space, που επίσης ασχολούνται με την εξόρυξη πόρων στο διάστημα – δεν χρειάζεται να σπαταλούν πόρους για να τους αναζητήσουν.

Μέχρι στιγμής, η AstroForge έχει συγκεντρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια σε αρχική χρηματοδότηση, και η δεύτερη αποστολή της θα κοστίσει λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια. Αν όλα πάνε καλά, ο τελικός στόχος της εταιρείας είναι να φέρει πίσω περίπου 1.000 κιλά PGM ανά αποστολή, ένα ωφέλιμο φορτίο που θα μπορούσε να αξίζει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τα μέταλλα και την τιμή τους εκείνη τη στιγμή.

