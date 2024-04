Την πρώτη τεχνητή έκλειψη ηλίου θέλει να δημιουργήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος

Οι δορυφόροι Occulter και Coronagraph θα εκτοξευθούν μαζί και μετά από ένα μήνα θα τοποθετηθούν σε ακριβή σχηματισμό, με απόσταση 144 μέτρων ή λίγο περισσότερο

Μετά την πρόσφατη ολική έκλειψη ηλίου που παρατηρήθηκε κυρίως στη Βόρεια Αμερική, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) σχεδιάζει να δημιουργήσει μια τεχνητή έκλειψη, χρησιμοποιώντας δύο δορυφόρους.

Η αποστολή Proba-3 του ESA θα είναι η πρώτη παγκοσμίως που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Ο λόγος γι’ αυτό το πρωτότυπο εγχείρημα; Η καλύτερη κατανόηση του ηλιακού καιρού μέσα από τη μελέτη του στέμματος του Ήλιου, δηλαδή της ατμόσφαιρας που τον περιβάλλει.

Οι δορυφόροι Occulter και Coronagraph θα εκτοξευθούν μαζί και μετά από ένα μήνα θα τοποθετηθούν σε ακριβή σχηματισμό, με απόσταση 144 μέτρων ή λίγο περισσότερο.

Όπως εξηγεί στο ακόλουθο βίντεο του Euronews η Marie Beeckman, μηχανικός λειτουργίας δορυφόρων στην εταιρεία διαστημικών υποδομών Redwire Space, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, ο Occulter θα πετάξει πιο κοντά στον Ήλιο και θα ευθυγραμμιστεί μαζί του για να τον μπλοκάρει, ρίχνοντας σκιά πάνω στον Coronagraph, με τον ίδιο τρόπο που η Σελήνη δημιουργεί σκιά πάνω στην επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.

ESA is launching two satellites on a world-first mission to create a man-made solar eclipse

Αυτό θα επιτρέψει να παραμείνει ορατό μόνο το στέμμα του Ήλιου, ώστε ο Coronagraph να μπορέσει να φωτογραφίσει το εσωτερικό τμήμα της περιοχής του στέμματος. Εάν το φως από τον Ήλιο δεν εμποδιστεί, οποιοδήποτε τηλεσκόπιο παρατήρησης θα «τυφλωνόταν» και δεν θα μπορούσε να δει το στέμμα.

Όταν η φωτογράφηση ολοκληρωθεί, οι δορυφόροι θα σπάσουν το σχηματισμό τους και θα μπουν σε ασφαλή τροχιά, αρκετά μακριά ο ένας από τον άλλον, ώστε να μη συγκρουστούν.

Πρόβλεψη του ηλιακού καιρού

Σύμφωνα με τον ESA, η μελέτη του ηλιακού στέμματος μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να προβλέψουν τον ηλιακό καιρό, όπως οι γεωμαγνητικές ηλιακές καταιγίδες που μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους σε τροχιά καθώς και δίκτυα επικοινωνίας και ηλεκτρικά δίκτυα στη Γη.

«Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλά πράγματα, όπως την προέλευση του ηλιακού ανέμου», δήλωσε ο Andrei Zhukov, ανώτερος ερευνητής στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Βελγίου.

Οι δύο δορυφόροι ολοκληρώνονται αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο, και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Ινδία, από όπου θα εκτοξευθούν τον Σεπτέμβριο.

Η έκλειψη που θα δημιουργήσουν οι δύο δορυφόροι δεν θα είναι ορατή από τη Γη, διευκρινίζει ο ESA.