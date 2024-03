AT&T: Διέρρευσαν δεδομένα από 73 εκατομμύρια λογαριασμούς

Η AT&T είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αμερικανικός φορέας λιανικής ασύρματης τηλεφωνίας

Η AT&T Inc. ανακοίνωσε ότι προσωπικά δεδομένα από περίπου 7,6 εκατομμύρια κατόχους τρέχοντος λογαριασμού και 65,4 εκατομμύρια πρώην πελάτες διέρρευσαν στο dark web.

Τα δεδομένα -που διέρρευσαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες- περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και φαίνεται να είναι από το 2019 ή νωρίτερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η AT&T δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποδείξεις για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματά της και ότι η διαρροή δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις δραστηριότητές της από το Σάββατο. Επαναφέρει εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης λογαριασμών πελατών μετά τη διαρροή.

«Η εταιρεία επικοινωνεί προληπτικά με όσους επηρεάστηκαν και θα προσφέρει παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας με δικά μας έξοδα, όπου αυτό είναι εφικτό», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η AT&T είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αμερικανικός φορέας λιανικής ασύρματης τηλεφωνίας, πίσω από τη Verizon Communications Inc. και την T-Mobile US Inc., σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Με πληροφορίες από Bloomberg, BBC