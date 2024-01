Ο Ήλιος αποχαιρέτισε το 2023 με την έκρηξη της πενταετίας

Ακριβώς 5 λεπτά πριν η Ελλάδα υποδεχτεί το νέο έτος, ο Ήλιος αποχαιρέτισε το 2023 με τα δικά του πυροτεχνήματα.

Το μητρικό μας άστρο ξέσπασε με την ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη της τελευταίας πενταετίας, η οποία μάλιστα προκάλεσε προσωρινή διακοπή των ραδιοεπικοινωνιών στον Ειρηνικό.

A X5.0 flare (R3 strong radio blackout) peaked at 4:55 p.m. EST today. It was the strongest flare observed since Sep. 2017 and came from the same region as the last major flare on Dec. 14. pic.twitter.com/Fm2iLr1MJK